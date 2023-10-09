كلوديا غولدين تفوز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2023

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل في الاقتصاد اليوم الاثنين (9 أكتوبر/تشرين الأول 2023) للأميركية كلوديا غولدين عن أعمالها حول مكانة المرأة في سوق العمل.

وأعلنت اللجنة القائمة على الجائزة أن الفائزة البالغة 77 عاماً، وهي ثالث امرأة تنال هذه المكافأة، "عززت فهمنا لوضع المرأة في سوق العمل". وقالت اللجنة "لقد منحَنا البحث الذي أجرته كلوديا غولدين رؤية جديدة ومدهشة في كثير من الأحيان حول الدور التاريخي والمعاصر للمرأة في سوق العمل".

وأوضحت راندي هيالمارسون، وهي عضو في لجنة نوبل، أن "كلوديا غولدين بحثت في الأرشيف وجمعت بيانات عن الولايات المتحدة ممتدة على أكثر من مئتي عام، ما سمح لها بإظهار كيف ولماذا تطورت الاختلافات في معدلات الدخل والتوظيف بين الرجال والنساء مع مرور الوقت".

وهذه الجائزة المرموقة هي الأخيرة من مجموعة جوائز نوبل لهذا العام وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (999137 دولارا).

وهيمن خبراء الاقتصاد على جائزة نوبل في الاقتصاد، التي تم منحها لأول مرة في عام 1969 ولم يفز بالجائزة حتى اليوم سوى سيدتين هما الأميركية إلينور أوستروم والباحثة الأميركية الفرنسية المولد إيستر دوفلو، في عامي 2009 و2019.

وفي العام الماضي، تم منح الجائزة إلى بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي السابق، وخبيري الاقتصاد دوغلاس دياموند وفيليب ديبفيج لأبحاثهم عن البنوك المركزية "وكيفية تعامل المجتمع مع الأزمات المالية".

وعلى غرار الجوائز الأخرى المعلنة الأسبوع الماضي، سيقام الحفل الرسمي للجائزة في ستوكهولم في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، الذي يوافق الذكرى السنوية لوفاة نوبل.

ع.ح./ع.ج. (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)