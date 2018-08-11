 كلوب يُخطط لاصطياد نجم ″البوندسليغا″ | عالم الرياضة | DW | 22.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

كلوب يُخطط لاصطياد نجم "البوندسليغا"

يبدو أن مدرب ليفربول يورغن كلوب عاقد العزم على اعتلاء منصة التتويج في أقرب وقت ممكن. المدرب الألماني يُخطط لاصطياد نجم صاعد في سماء الكرة الألمانية بهدف مساعدة "الريدز" على مواصلة خطه التصاعدي في عالم الساحرة المستديرة.

Bundesliga: Leipzig-Mainz (Getty Images/B. Streubel)

تيمو فيرنر، صورة من الأرشيف.

يعتزم فريق ليفربول التعاقد مع تيمو فيرنر نجم فريق لايبزيغ الألماني، ويبدو أن مدرب "الريدز" يورغن كلوب من أشد المعجبين بالدولي الألماني الشاب، الذي تناسب طريقة لعبه كثيراً أسلوب ليفربول، كما أوضح موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية .

وبناء على معلومات مستقاة من وسائل إعلام ألمانية، كشف موقع الصحيفة البريطانية أن يورغن كلوب يريد من خلال التعاقد مع فيرنر إعطاء دفعة قوية للهجوم، لدعم مواصلة الفريق الإنجليزي لخطه التصاعدي بهدف حصد الألقاب، وأردف الموقع أن هجوم ليفربول ليس سيئاً بيد أن انتقال فيرنر لـ"الريدز" سيعطي قوة أكبر للفريق.

مختارات

تضمنت القائمة التي استدعاها يواخيم لوف للمشاركة في المباراتين المقبلتين للمنتخب الألماني، إسم مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر. وقد أظهر هذا اللاعب إمكانيات كبيرة وحس تهديفي، جعلاه أحد أبرز الهدافين هذا الموسم في البوندسليغا. (18.03.2017)

في الوقت الذي تركز فيه تقارير صحفية عن عزم ريال مدريد التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أوضحت تقارير إسبانية أن "الميرنغي" قد يستغل رغبة نجم لايبزيغ تيمو فيرنر في حمل قميص النادي من أجل ضمه إليه. (12.05.2018)

وتابع المصدر أن لايبزيغ، قد يسمح برحيل فيرنر عن الفريق في حال حصوله على مبلغ 88 مليون جنيه استرليني، وهكذا فإن ليفربول ليس الفريق الوحيد المهتم بخدمات فيرنر، إذ يسعى بايرن ميونيخ للظفر بخدمات الدولي الألماني، لاسيما بعدما خطف النجم الشاب الأضواء في السنوات الأخيرة، بفضل سرعته الكبيرة وإحرازه للكثير من الأهداف.

وفي نفس السياق، ألمح تيمو فيرنر مؤخراً إلى إمكانية انتقاله إلى بايرن ميونيخ، إذ قال في تصريحات صحفية عقب خسارته مع لايبزيغ أمام بايرن ميونيخ في مباراة برسم الدوري الألماني لكرة القدم "حينما تلعب في لايبزيغ وتريد البقاء في ألمانيا، فهناك فريق واحد يمكنك الانتقال إليه".

يُشار إلى أن تيمو فيرنر (22 عاماً)، سجل حتى الآن 10 أهداف مع لايبزيغ في الدوري الألماني لكرة القدم. ويرتبط النجم الشاب مع لايبزيغ بعقد يمتد حتى سنة 2020، فيما يُواصل ليفربول تصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في وقت تُمني فيه جماهير نفسها بأنّ "الريدز" سيفوز بلقب "بريميرليغ" الغائب عن الفريق منذ عدة سنوات.

  • Deutschland Jürgen Klopp BVB

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    تحدث البعض عن أن يورغن كلوب وبوروسيا دورتموند ارتبطا إلى الأبد ولن يفرقهما إلا الاعتزال، لكن كلوب "فك الارتباط" وقرر مواجهة إخفاقات الفريق هذا الموسم وترك دفة القيادة لغيره.

  • Dortmund BVB Fans Jubel Flash-Galerie

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    بدأ يروغن كلوب بتدريب دورتموند في موسم 2008/ 2009 وبعد أن كان الفريق قد احتل المركز الثالث عشر في تصنيف الدوري في الموسم الذي سبقه وكان على وشك الهبوط إلى الدرجة الثانية.

  • Bildergalerie Bundesligasaison 2008/2009

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وقرر كلوب بناء الفريق من جديد والاعتماد على اللاعبين الشباب. وحل الفريق في المركز السادس في أول موسم له مع كلوب وعاد من جديد للمنافسة مع الكبار في الدوري.

  • Jürgen Klopp Meisterfeier 2011

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    ومن ثم بدأ يورغن بقطف ثمار نجاحه في دورتموند في موسم 2010/2011 بعد أن خطف لقب الدوري "بوندسليغا".

  • Bildergalerie Ilkay Gündogan

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وكان موسم 2011/2012 الأفضل على الإطلاق ليورغن كلوب كمدرب ولبوروسيا دورتموند كفريق، وفيه فاز فريق أسود ويستفاليا بلقبي الدوري والكأس.

  • FC Malaga - Borussia Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    في موسم 2012/ 2013 أضحت نجاحات كلوب تتعدى ألمانيا، وخاصة بعد أن أقصى فرق أوروبية كبيرة ووصل بفريقه إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال ليخسر أمام غريمه بايرن ميونيخ.

  • Fussball Bundesliga Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    لكن سلسلة نجاحات كلوب الكبيرة تراجعت بعض الشيء، واكتفى فريق أسود ويستفاليا بمركز الوصيف في موسمي 2012 و2013، بعد الفريق البافاري.

  • Fußball Bundesliga 27. Spieltag Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 im Signal-Iduna-Park in Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وفي الموسم الحالي تدهور مستوى الفريق بصورة كبيرة، وخاصة بعد أن قرر الفريق بيع بعض اللاعبين المهمين لفرق أخرى. ويورغن كلوب والمعروف بمشاعره الجياشة بدا عليه الغضب أكثر من مرة هذا الموسم.

  • Deutschland Jürgen Klopp BVB PK Abschied

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    واستطاع يورغن إنقاذ الفريق من شبح الهبوط هذا الموسم، لكنه على ما يبدو قرر الابتعاد عن حبه الكبير والانفصال عن دورتموند، فلمن سيخفق قلب يورغن في الموسم القادم؟ إعداد: زمن البدري.


مختارات

كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

طلب مدرب فريق بوروسيا دورتموند يورغن كلوب إنهاء عقده مع الفريق مع نهاية الموسم الحالي لينهي مسيرة سبع سنوات حافلة مع النادي تخللها الكثير من النجاحات والإخفاقات. (15.04.2015)  

مواضيع ذات صلة

Fußball Premier League Jürgen Klopp und Pep Guardiola

غوارديولا يرد على لدغات كلوب! 11.08.2018

بدأت حرب التصريحات بين مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مبكراً هذا الموسم. فكيف رد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على التصريحات الصحفية، التي أطلقها مؤخراً مدرب ليفربول يورغن كلوب؟

Fußball, Premier League, Liverpool - Southampton

خلطة كلوب السحرية تُفجر طاقات محمد صلاح الكروية! 07.03.2018

يُواصل الدولي المصري محمد صلاح نثر سحره الكروي على المستطيل الأخضر. وطرح تألق صلاح مع فريقه ليفربول عدة تساؤلات عن سر الخلطة السحرية، التي اعتمد عليه مدرب الفريق يُورغن كلوب. فما هو سر توهج صلاح ؟

Fußball Champions League Qualifikation TSG 1899 Hoffenheim vs. Liverpool FC

ساديو ماني منبهر بطريقة يورغن كلوب في تحفيز لاعبيه 23.08.2017

يحظى يورغن كلوب بتقدير كبير. إنه مدرب له أسلوب خاص في دعم المواهب ودفع لاعبيه للتألق. ومن بين هؤلاء السنغالي ساديو ماني، الذي جلبه كلوب من ساوثهامبتون العام الماضي. ويؤكد ماني "نحن مع كلوب على الطريق الصحيح".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

كلوب يُخطط لاصطياد نجم "البوندسليغا"

أرسنال يسعى لصفقة تبادلية مع ريال مدريد

لهذه الأسباب.. فرنسا لديها هذا العدد من أفضل المهاجمين بالعالم

لأول مرة.. ميسي أكبر الخاسرين في الدوري الإسباني!

روبي فاولر: شرط وحيد سيجعل محمد صلاح أسطورة

ابن نيمار يشعل التكهنات حول وجهة والده المستقبلية المحتملة