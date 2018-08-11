كلوب يُخطط لاصطياد نجم "البوندسليغا"

يعتزم فريق ليفربول التعاقد مع تيمو فيرنر نجم فريق لايبزيغ الألماني، ويبدو أن مدرب "الريدز" يورغن كلوب من أشد المعجبين بالدولي الألماني الشاب، الذي تناسب طريقة لعبه كثيراً أسلوب ليفربول، كما أوضح موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية .

وبناء على معلومات مستقاة من وسائل إعلام ألمانية، كشف موقع الصحيفة البريطانية أن يورغن كلوب يريد من خلال التعاقد مع فيرنر إعطاء دفعة قوية للهجوم، لدعم مواصلة الفريق الإنجليزي لخطه التصاعدي بهدف حصد الألقاب، وأردف الموقع أن هجوم ليفربول ليس سيئاً بيد أن انتقال فيرنر لـ"الريدز" سيعطي قوة أكبر للفريق.

وتابع المصدر أن لايبزيغ، قد يسمح برحيل فيرنر عن الفريق في حال حصوله على مبلغ 88 مليون جنيه استرليني، وهكذا فإن ليفربول ليس الفريق الوحيد المهتم بخدمات فيرنر، إذ يسعى بايرن ميونيخ للظفر بخدمات الدولي الألماني، لاسيما بعدما خطف النجم الشاب الأضواء في السنوات الأخيرة، بفضل سرعته الكبيرة وإحرازه للكثير من الأهداف.

وفي نفس السياق، ألمح تيمو فيرنر مؤخراً إلى إمكانية انتقاله إلى بايرن ميونيخ، إذ قال في تصريحات صحفية عقب خسارته مع لايبزيغ أمام بايرن ميونيخ في مباراة برسم الدوري الألماني لكرة القدم "حينما تلعب في لايبزيغ وتريد البقاء في ألمانيا، فهناك فريق واحد يمكنك الانتقال إليه".

يُشار إلى أن تيمو فيرنر (22 عاماً)، سجل حتى الآن 10 أهداف مع لايبزيغ في الدوري الألماني لكرة القدم. ويرتبط النجم الشاب مع لايبزيغ بعقد يمتد حتى سنة 2020، فيما يُواصل ليفربول تصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في وقت تُمني فيه جماهير نفسها بأنّ "الريدز" سيفوز بلقب "بريميرليغ" الغائب عن الفريق منذ عدة سنوات.