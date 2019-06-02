كلوب يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى خصومه

بعدما خسر أكثر من نهائي في مسيرته التدريبية المميزة، ابتسم الحظ أخيراً إلى المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي قاد قبل أسابيع فريقه ليفربول للفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب خصمه العنيد توتنهام.

ويبدو أن سقف طموحات مدرب "الريدز" لا يتوقف بالمرة عند التتويج بلقب الكأس "ذات الأذنين"، إذ يرغب المدرب الألماني المميز في كتابة التاريخ مع واحد من أعرق الفرق الأوروبية، فقد وجه كلوب مؤخراً رسالة شديدة اللهجة إلى باقي المنافسين.

وقال يورغن كلوب، في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "ميرور" البريطانية، إن "على جماهير ليفربول أن تتذكر أن الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا هو البداية وليس النهاية"، وأضاف: "الفوز بنهائي مدريد لم يكن الفصل الأخير بالنسبة لنا...أعتقد أننا مازلنا نكتب المقدمة".

وتابع المدرب الألماني المتميز "أسمع كلمات جماهير ليفربول وهي تغني بصوت مرتفع لن نتوقف أبدا...وهذا ما يجب على هذا الفريق أن يعيش له"، وأردف: "وصلنا إلى هذه النقطة لأننا كنا نشعر بالجوع للحظات مثل نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا".

وكان ليفربول قد قدم تحت قيادة يورغن كلوب موسماً رائعا للغاية، فقد فاز الفريق بنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما أن "الريدز" كان قريباً للغاية من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الذي ذهب في نهاية المطاف إلى مانشستر سيتي.

الجدير ذكره أن يورغن كلوب، يأمل في تعزيز كتيبته الكروية بعدة أسماء مميزة في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يرغب المدرب الألماني في التتويج بلقب "البريميرليغ" الغائب عن خزينة ليفربول منذ عدة سنوات.