كلوب يوجه رسالة خاصة إلى جماهير ليفربول!

كشف مدرب ليفربول، يورغن كلوب عن سعادته الكبيرة بالتعاقد مع المهاجم الياباني، تاكو مينامينو قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي، وأضاف المدرب الألماني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن مينامينو، يشكل إضافة قوية للفريق إلاّ أنه طالب بالصبر على لاعبه الجديد، من أجل يتأقلم بشكل جيد مع طبيعة الأجواء، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال يورغن كلوب "سيكون من الجيد أن نعطيه بعض الوقت...لدينا فريق كرة قدم جيد وهو (مينامينو) لاعب هجومي"، وأردف: "إنه يستطيع اللعب في عدة أماكن، ونحن نريد أن نستفيد من مهاراته الطبيعية".

وتابع المدرب الألماني "لن نبدأ في القول له منذ الآن عليك أن تفعل هذا أو ذلك. نريده أن يكون طبيعيا قدر الإمكان"، وأضاف: "سيكون من الجيد أن نمنحه بعض الوقت". وواصل كلوب حديثه عن لاعبه الجديد قائلاً "بدأنا الآن في معرفة بعضنا البعض، سيكون لديه كل الوقت الذي يحتاجه، لكن ليس لدي فكرة عن الوقت المحدد الذي يحتاجه".

وكان تاكو مينامينو (24 عاماً) قد عبر عن سعادته البالغة بالانتقال إلى "الريدز". وقال المهاجم الياباني في تصريحات خص بها موقع ليفربول الرسمي "كان حلمي أن أصبح لاعباً في ليفربول، ولا أصدق أنه أصبح حقيقة".

يشار إلى أن ليفربول، يحلق وحيداً في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبفارق كبير للغاية عن أقرب منافسيه، إذ يبدو أن "الريدز" في طريقه لحصد لقب "البريميرليغ" الغائب عن خزائن الفريق منذ حوالي 30 عاماً.