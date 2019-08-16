كلوب يهنئ بايرن على ضم كوتينيو وينذر فريقا آخر

من كل حدب وصوب يأتي المديح لبايرن ميونيخ لنجاحه في الحصول على خدمات البرازيلي كوتينيو القادم من برشلونة الإسباني. أبزر تعليق حول إعارة لاعب الوسط البرازيلي جاء من مدربه الأسبق في ليفربول، الألماني يورغن كلوب الذي صرح بعد حفل منحه جائزة مدرب العام المقدمة من صحيفة "بيلد" :حين سمعت أول مرة بالخبر، قلت هذا أمر معقول، هو لاعب رائع، شاب رائع، رحيله من ليفربول كان من دون رغبة منا".

وأضاف كلوب أن بيع خدماته في عام 2018 جاء "بعد ضغط من برشلونة عن طريق المال". وأشار كلوب إلى أن ليفربول لم يكن بإمكانه الاحتفاظ باللاعب لأسباب مالية، "فقد كان غالي الثمن". يذكر أن البرازيلي كوتينيو انتقل من ليفربول في موسم عام 2018 إلى برشلونة لقاء 145 مليون يورو، غير أنه لم يوفق في احتلال مركز ثابت ولم يظهر بمستواه المعهود مع فريق كلوب.

الجميع سعداء في بايرن بقدوم كوتينيو

كلوب كعادته وبعقلانية ألمانية صرح أن سعادته لانتقال كوتينيو إلى بايرن تعني أن فرص ناديه السابق بروسيا دورتموند في منافسة بايرن على لقب بوندسليغا قد أضحت صعبة، مؤكدا أن "هذا انتقال رائع لبايرن وللبنودسليغا".

وحصل بايرن على خدمات البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 8.5 مليون يورو، مع احتمالية شراء خدماته كاملة بعد عام مقابل 120 مليون يورو. وسيرتدي البرازيلي قميص رقم 10 الذي كان يرتديه الهولندي أرين روبن الذي غادر النادي البافاري بعد عشرة مواسم. وكان كوتينيو قد لعب لنادي ليفربول من موسم 2013 وحتى 2018، وكان تحت قيادة كلوب في موسم 2015.

عباس الخشالي