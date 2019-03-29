كلوب يكشف سر عودة صلاح لهز الشباك

بعد صيام طويل، عاد نجم ليفربول محمد صلاح إلى هوايته المفضلة في هز شباك الفرق المنافسة، فقد ساهم النجم المصري أمس الجمعة (5 أبريل/نيسان 2019)، في تحقيق "الريدز" فوزاً في غاية الأهمية على حساب ساوثهامبتون 3-1 ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقبل 10 دقائق من نهاية المباراة وعقب هجمة مرتدة خاطفة، انطلق محمد صلاح بسرعة كبيرة نحو مرمى ساوثهامبتون، ووضع الكرة بطريقة رائعة في الشباك، ما منح ليفربول التقدم على ساوثهامبتون، بعدما كانت المباراة تتجه نحو الخروج بالتعادل.

وعبر مدرب ليفربول يورغن كلوب عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز أمام فريق ساوثهامبتون، الذي يُكافح من أجل البقاء في "البريميرليغ". المدرب الألماني، كشف أيضاً سر عودة أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، إلى هز الشباك.

وقال كلوب في تصريحات صحفية نقلها موقع "ليفربول إيكو"، إنه لم يشك أبداً بكون محمد صلاح من اللاعبين الكبار. وأضاف أن تسجيل محمد صلاح 50 هدفاً مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ( في 69 مباراة) أمر رائع للغاية.

وتابع المدرب الألماني حديثه عن صاحب القدم اليسرى الساحرة قائلاً "كمهاجم في كرة القدم لديك فرص لهز الشباك، وكل مهاجم هو أيضاً إنسان، وبالتالي من المحتمل أن تكون لديك لحظات أفضل وأخرى أقل". وأردف يورغن كلوب "لقد حافظ صلاح على هدوئه من أجل التعامل مع الوضعيات المحيطة بالفريق...إنه هدف رائع وانطلاق رائع بالكرة".

وكان محمد صلاح قد تعرض في وقت سابق إلى انتقادات لاذعة، بسبب إهداره في أكثر من مرة عدة فرص مواتية للتسجيل، فضلاً عن تذبذب مستواه فوق المستطيل الأخضر، بعدما كان في الموسم الماضي نجم "الريدز" الأول من دون منازع.

يشار إلى أن محمد صلاح، يحتل حالياً وصافة هدافي الدوري الإنجليزي بـ 18 هدفا، إذ يفصله هدف واحد فقط عن الهداف سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي ، فيما يتوقع أن تشهد المباريات القادمة تنافسا كبيرا بين اللاعبين على لقب هداف "البريميرليغ" لهذا الموسم.