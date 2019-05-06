كلوب يقطع الطريق على كبار أوروبا!

مر الدولي الكرواتي ديان لوفرين بموسم صعب للغاية مع ليفربول، فقد عانى المدافع الصلب من إصابة قوية أبعدته لفترة طويلة عن المستطيل الأخضر، فضلاً عن جلوسه على دكة البدلاء في أغلب مباريات "الريدز".

ومع اقتراب عودة عجلة أغلب الدوريات الأوروبية الكبيرة إلى الدوران من جديد، يفتح وضع ديان لوفرين الباب أمام عدة تكهنات بشأن مستقبله الكروي مع ليفربول، الذي يريد مواصلة مسيرته الناجحة محليا وقاريا.

إلاّ أن قائد ربان سفينة "الريدز"، حسم على ما يبدو موقفه بخصوص مدافعه الكرواتي الصلب، فقد أورد موقع صحيفة "ليفربول إيكو" أن مدرب ليفربول يورغن كلوب لا ينوي بالمرة التفريط في خدمات ديان لوفرين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتابع نفس المصدر أن يورغن كلوب، وضع اسم المدافع الكرواتي ضمن قائمة اللاعبين، الذين سيعتمد عليهم في الموسم القادم، وأضاف أن لوفرين بنفسه لم يعبر حتى الآن عن رغبته في الرحيل عن ليفربول في "الميركاتو" الصيفي.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى أن فريق ميلان الإيطالي، اقترب من ضم ديان لوفرين إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأردفت أن سعر هذه الصفقة المتنظرة يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو.

يشار إلى أن ديان لوفرين، تربطه علاقة صداقة قوية بمحمد صلاح، حيث ينشر لوفرين عدة صور ومقاطع فيديو تجمعه بالنجم المصري، سواء داخل أو خارج المستطيل الأخضر.