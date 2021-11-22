 كلوب يغيب عن مباراة ليفربول أمام تشيلسي بسبب كورونا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.01.2022

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رياضة

كلوب يغيب عن مباراة ليفربول أمام تشيلسي بسبب كورونا

سيغيب يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول عن مواجهة فريقه ضد مضيفه تشيلسي بعد نتيجة إيجابية مشتبه بها تفيد إصابته بفيروس كورونا. المدرب الألماني كان قد دخل العزل الذاتي بعد ظهور أعراض متوسطة عليه.

يورغن كلوب مدرب ليفربول

دخل كلوب العزل الذاتي بعد أن ظهرت عليه أعراض إصابة متوسطة بعدوى فيروس كورونا.

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت (الأول من يناير/ كانون الثاني 2022) إن يورغن كلوب مدرب ليفربول سيغيب عن مواجهة فريقه ضد مضيفه تشيلسي بسبب فيروس كورونا بعد نتيجة إيجابية مشتبه بها.

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من التتويج بسهولة بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، إلى معاناة كبيرة هذا العام قد تجعل فريق يورغن كلوب يكتفي بالدوري الأوروبي. لكن رغم ذلك يحتفظ المدرب الألماني بأمل في بقاء نجوم الفريق ولائهم له.

وسيقود المدرب المساعد بيباين لايندرز الفريق باستاد ستامفورد بريدج في غياب كلوب (54 عاماً) الذي دخل العزل الذاتي بعد ظهور أعراض متوسطة عليه.

وقال ليفربول في بيان: "الكشف على الفريق الأول لم يُظهر أي عينات إيجابية جديدة سوى الحالات الثلاث التي أعلن عنها كلوب مساء الجمعة". وأضاف "عينات ثلاثة أعضاء في الطاقم التدريبي جاءت بنتائج إيجابية مشتبه بها".

ويوم الجمعة، أعلن كلوب إصابة ثلاثة لاعبين بالإضافة إلى أعضاء في الطاقم التدريبي بالعدوى وأضاف أنه من المبكر طلب تأجيل المباراة. وكان كلوب قال: "ليس الأمر لطيفاً في الوقت الراهن" مشيراً إلى أن الأمر يبدو كل صباح وكأنه لعبة يانصيب ينتظر فيها المرء النتيجة " حتى  الآن ليس لدينا تفش بإصابة عشرة أو 15 أو 20 لاعبا، لكن كل يوم يصاب لاعب". 

وقامت رابطة الدوري بتأجيل 18 مباراة، من بينها مواجهة ليفربول ضد ليدز يونايتد في 26 ديسمبر/كانون الأول، منذ الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا وإصابات في الأندية.

وغاب فيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا وفابينيو وكرتيس جونز عن ليفربول بسبب كورونا. وعاد الرباعي إلى التدريب في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة متأخراً بنقطة واحدة عن تشيلسي الذي خاض 19 مباراة.

ع.ح./ا.ح (رويترز، د ب ا)

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