كلوب يغيب عن مباراة ليفربول أمام تشيلسي بسبب كورونا

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت (الأول من يناير/ كانون الثاني 2022) إن يورغن كلوب مدرب ليفربول سيغيب عن مواجهة فريقه ضد مضيفه تشيلسي بسبب فيروس كورونا بعد نتيجة إيجابية مشتبه بها.

وسيقود المدرب المساعد بيباين لايندرز الفريق باستاد ستامفورد بريدج في غياب كلوب (54 عاماً) الذي دخل العزل الذاتي بعد ظهور أعراض متوسطة عليه.

وقال ليفربول في بيان: "الكشف على الفريق الأول لم يُظهر أي عينات إيجابية جديدة سوى الحالات الثلاث التي أعلن عنها كلوب مساء الجمعة". وأضاف "عينات ثلاثة أعضاء في الطاقم التدريبي جاءت بنتائج إيجابية مشتبه بها".



ويوم الجمعة، أعلن كلوب إصابة ثلاثة لاعبين بالإضافة إلى أعضاء في الطاقم التدريبي بالعدوى وأضاف أنه من المبكر طلب تأجيل المباراة. وكان كلوب قال: "ليس الأمر لطيفاً في الوقت الراهن" مشيراً إلى أن الأمر يبدو كل صباح وكأنه لعبة يانصيب ينتظر فيها المرء النتيجة " حتى الآن ليس لدينا تفش بإصابة عشرة أو 15 أو 20 لاعبا، لكن كل يوم يصاب لاعب".

وقامت رابطة الدوري بتأجيل 18 مباراة، من بينها مواجهة ليفربول ضد ليدز يونايتد في 26 ديسمبر/كانون الأول، منذ الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا وإصابات في الأندية.

وغاب فيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا وفابينيو وكرتيس جونز عن ليفربول بسبب كورونا. وعاد الرباعي إلى التدريب في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 18 مباراة متأخراً بنقطة واحدة عن تشيلسي الذي خاض 19 مباراة.

ع.ح./ا.ح (رويترز، د ب ا)