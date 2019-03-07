كلوب يعلن الحرب لانتزاع بطولة الدوري الإنجليزي

استغل مدرب ليفربول، يورغن كلوب، الفوز الكبير 4-2 على نادي بيرنلي في الأسبوع الثلاثين للدوري الإنجليزي، لإعلان الحرب على منافسيه وتحديهم للفوز ببطولة البريميرليغ. وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع "شبورت 1" الألماني "الرسالة هي: لن ينجو منا أحد، إذا تابعنا اللعب كما فعلنا مع بيرنلي". وتابع كلوب حديثه مثنيا على لاعبيه وطريقة لعب الفريق وتحدي المنافسين قائلا "كان مزيجا مثاليا بين لعب كرة القدم والكفاح ضد الخصم والظروف الخارجية".

وبهذا يعبر المدرب الألماني المتألق في البريميرليغ، عن ثقته بفريقه ولاعبيه وإثبات قدرتهم على المنافسة وانتزاع اللقب هذا الموسم، إذ يتأخر عن المتصدر مانشستر سيتي بنقطة واحدة فقط.

ففي مباراة الأحد (10 مارس/ آذار) أمام بيرنلي استطاع ليفربول أن يحول تأخره في بداية المباراة إلى فوز كبير 4-2 عن طريق نجميه السنغالي ساديو مانه والبرازيلي روبرتو فيرمينو اللذين سجل كل منهما هدفين في المباراة. ويأتي هذا الفوز قبل لقاء ليفربول مع بايرن ميونيخ في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال (تشامبيونسليغ) يوم الأربعاء (13 مارس/ آذار) ليزيد من ثقة الريدز بأنفسهم ورفع معنوياتهم وزيادة أملهم في المنافسة على أهم بطولة أوروبية.

وقبل المباراة الأخيرة مع بيرنلي، أخفق ليفربول في هز شباك خصمه في ثلاث من مبارياته الأربع بينها ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال مع بايرن ميونيخ. وهو ما يثير التساؤل عن قدرة هجوم فريق كلوب التنافسية مع الكبار وانتزاع اللقب المحلي أو الأوروبي.

لكن مدرب الريدز لا يقبل أي شك في قدرات فريقه وثقته بنفسه وقوة خط هجومه "ليست لدينا مشكلة بالنسبة للثقة بالنفس، حتى في مباراتنا مع إيفرتون (التعادل 0-0). حين نسجل 5 أهداف (في مرمى واتفورد) يكون لدينا أفضل هجوم في العالم، وحين لا نسجل أي هدف تكون لدينا مشكلة في الهجوم!" قال كلوب ردا على من يتهم خط هجوم فريقه بالتعثر.

ويسافر كلوب مع الريدز غدا الثلاثاء إلى ميونيخ استعدادا لمباراة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال بعد غد الأربعاء، حيث الامتحان الأول للمدرب الألماني وإعلانه الحرب والتحدي ضد مناقسيه وفيما إذا كان سينتقل إلى ربع نهائي البطولة ويتابع المنافسة على الكأس ذات الأذنين.

ع.ج/ع.ج.م