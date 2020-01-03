كلوب يعترف: نجوم ليفربول يغضبون مني أحيانا

من المعروف أن مدرب ليفربول يورغن كلوب، يتمتع بقدرة كبيرة على كسب حب لاعبيه في فترة وجيزة للغاية، ففي أكثر من تجربة كروية مختلفة أثبت المدرب الألماني أنه يفهم نفسية اللاعبين بشكل جيد، ويساعدهم على التأقلم مع ضعوطات الساحرة المستديرة.

ورغم قدرات المدرب الألماني الكبيرة، إلاّ أنه يثير بين الفينة والآخرى غضب نجوم ليفربول بسبب تصرفاته في الملعب، ففي تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قال يورغن كلوب "من المؤكد أن اللاعبين يغضبون مني أحياناً لأنني أصرخ عليهم بالطريقة التي أفعلها"، وأضاف أن صراخه على اللاعبين لا يتم دائماً استقباله بشكل جيد من طرف اللاعبين.

وتابع مدرب "الريدز" كلامه قائلاً:"لقد قلتها مراراً وتكراراً بأنني شخص مفعم بالنشاط. رغم أنني لست نشيطاً كما كنت عندما كنت أصغر سناً، إلاّ أنني ما أزال مفعماً بالنشاط".

من جهة أخرى، أكد يورغن كلوب أن لاعبي ليفربول تجاوزوا التوقعات، التي كانت لديه عند انتقاله إلى تدريب ليفربول سنة 2015. وقال في هذا الصدد "لم أتوقع من اللاعبين ما فعلناه في السنوات القليلة الماضية، لقد حاولنا البناء على ما فعلناه في العام الماضي واتخاذ الخطوة التالية".

وأضاف: "لقد حاولنا القيام بذلك خطوة تلو الأخرى. إنها طريقتنا في اللعب، ليست لدي فكرة عن المدة التي استغرقها الأمر..".

يشار إلى ليفربول يقدم موسماً رائعاً للغاية، إذ يتصدر "الريدز" ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفارق كبير عن أقرب منافسيه ومن دون هزيمة. ويبدو ليفربول قريباً من التتويج بـ"البريميرليغ"، الغائب عن خزائن الفريق منذ حوالي 30 سنة.



