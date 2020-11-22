 كلوب يضع شرطا للعودة إلى دورتموند | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.12.2020

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رياضة

كلوب يضع شرطا للعودة إلى دورتموند

وضع مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب شرطا للعودة من أجل تدريب فريقه السابق بوروسيا دورتموند. كلوب الذي تربطه علاقة قوية مع دورتموند كشف أيضا عن خططه المستقبلية ورغبته في خوض تجارب خاصة بعيدا عن عالم كرة القدم.

Fußball Bundesliga Hoffenheim vs Dortmund Klopp

يورغن كلوب قضى فترة تدريبية رائعة برفقة بوروسيا دورتموند، صورة من الأرشيف.

ليس سرا أن مدرب ليفربول يورغن كلوب تربطه علاقة قوية بناديه السابق بروسيا دورتموند، فالمدرب الألماني "المحبوب" قاد دورتموند إلى منصات التتويج المحلية، وكان قريباً معه للغاية من التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا سنة 2013، لولا الخسارة بهدف قاتل أمام بايرن ميونيخ في مبارة النهائي.

ورغم رحيل يورغن كلوب عن دورتموند منذ أكثر من خمس سنوات، إلا أن اسمه ما يزال يتردد بقوة على أمل عودته لتدريب الفريق مستقبلاً، وإعادته مجدداً لمعانقة الألقاب، التي أحكم بايرن ميونيخ قبضته عليها في السنوات الأخيرة بألمانيا.

ويبدو أن يورغن كلوب لا يمانع في العودة إلى تدريب بوروسيا دورتموند، لكنه يضع شرطاً واحداً من أجل الإشراف على تدريب فريقه السابق، ففي تصريحات نقلها موقع "شبورت" الألماني قال يورغن كلوب إنه سيعود لتدريب دورتموند، في حال كان الفريق في حاجة مُلحة للغاية لمساعدته، وأضاف: "لماذا لا أفعل ذلك؟ إنه لأمر رائع حقا إذا ما أتيحت لي الفرصة".

بيد أن عودة يورغن كلوب لتدريب بوروسيا دورتموند مجدداً مسألة صعبة، إذ كشف المدرب الألماني أن هدفه المستقبلي هو "العيش بسعادة مع عائلته في مكان مشمس لاحقا". وأوضح موقع "شبورت" أن هذا الأمر يبدو مفقودا في دورتموند، ما يشكل ضربة قوية لآمال عودة كلوب لتدريب دورتموند.

وأردف يورغن كلوب "لقد كنت في دورتموند لمدة سبع سنوات، كما سأبقى مدربا لليفربول لمدة تسع سنوات (ينتهي عقده مع ليفربول سنة 2024). وهذا يعني 16 عاماً من سوء الأحوال الجوية. هذا يكفي".

وواصل كلوب حديثه عن خططه المستقبلية "في وقت لاحق لابد لي من مشاهدة بعض الأحداث الرياضية على الهواء مباشرة. لم أذهب مطلقا إلى بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) أو نهائي ويمبلدون أو بطولة أستراليا المفتوحة"، وأضاف: "أرغب في تجربة كل هذا مع أحفادي".

يشار إلى أن تقارير صحفية سابقة، ربطت إمكانية عودة يورغن كلوب إلى التدريب في ألمانيا، لكن من بوابة المنتخب الألماني أو فريق بايرن ميونيخ، فيما أكد كلوب أن تركيزه منصب مع فريقه الحالي ليفربول، الذي تأهل للدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويحتل صدارة الدوري الإنجليزي مناصفة مع توتنهام.

  • Deutschland Jürgen Klopp BVB

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    تحدث البعض عن أن يورغن كلوب وبوروسيا دورتموند ارتبطا إلى الأبد ولن يفرقهما إلا الاعتزال، لكن كلوب "فك الارتباط" وقرر مواجهة إخفاقات الفريق هذا الموسم وترك دفة القيادة لغيره.

  • Dortmund BVB Fans Jubel Flash-Galerie

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    بدأ يروغن كلوب بتدريب دورتموند في موسم 2008/ 2009 وبعد أن كان الفريق قد احتل المركز الثالث عشر في تصنيف الدوري في الموسم الذي سبقه وكان على وشك الهبوط إلى الدرجة الثانية.

  • Bildergalerie Bundesligasaison 2008/2009

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وقرر كلوب بناء الفريق من جديد والاعتماد على اللاعبين الشباب. وحل الفريق في المركز السادس في أول موسم له مع كلوب وعاد من جديد للمنافسة مع الكبار في الدوري.

  • Jürgen Klopp Meisterfeier 2011

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    ومن ثم بدأ يورغن بقطف ثمار نجاحه في دورتموند في موسم 2010/2011 بعد أن خطف لقب الدوري "بوندسليغا".

  • Bildergalerie Ilkay Gündogan

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وكان موسم 2011/2012 الأفضل على الإطلاق ليورغن كلوب كمدرب ولبوروسيا دورتموند كفريق، وفيه فاز فريق أسود ويستفاليا بلقبي الدوري والكأس.

  • FC Malaga - Borussia Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    في موسم 2012/ 2013 أضحت نجاحات كلوب تتعدى ألمانيا، وخاصة بعد أن أقصى فرق أوروبية كبيرة ووصل بفريقه إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال ليخسر أمام غريمه بايرن ميونيخ.

  • Fussball Bundesliga Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    لكن سلسلة نجاحات كلوب الكبيرة تراجعت بعض الشيء، واكتفى فريق أسود ويستفاليا بمركز الوصيف في موسمي 2012 و2013، بعد الفريق البافاري.

  • Fußball Bundesliga 27. Spieltag Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 im Signal-Iduna-Park in Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وفي الموسم الحالي تدهور مستوى الفريق بصورة كبيرة، وخاصة بعد أن قرر الفريق بيع بعض اللاعبين المهمين لفرق أخرى. ويورغن كلوب والمعروف بمشاعره الجياشة بدا عليه الغضب أكثر من مرة هذا الموسم.

  • Deutschland Jürgen Klopp BVB PK Abschied

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    واستطاع يورغن إنقاذ الفريق من شبح الهبوط هذا الموسم، لكنه على ما يبدو قرر الابتعاد عن حبه الكبير والانفصال عن دورتموند، فلمن سيخفق قلب يورغن في الموسم القادم؟

    الكاتب: زمن البدري


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