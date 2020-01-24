كلوب يضع شرطاً لضم نجم "البوندسليغا"!

تتسابق عدة أندية أوروبية كبيرة للظفر بخدمات نجم لايبزيغ تيمو فيرنر، فالمهاجم الهداف لا يتوقف عن هز شباك الفرق المنافسة من جولة تلو الأخرى، مستفيداً من مهاراته الكبيرة في تحويل أنصاف الفرص إلى أهداف، فضلاً عن تمركزه الجيد فوق المستطيل الأخضر.

ويعد ليفربول من بين أكثر الفرق المهتمة بخدمات الدولي الألماني، إذ يرغب مدرب "الريدز" يورغن كلوب في تعزيز صفوفه بهذا المهاجم الهداف، والذي يستطيع أن يضفي قوة هجومية أكبر على "ماكينة" ليفربول الهجومية.

إلاّ أن ضم تيمو فيرنر لن يكون بالأمر الهين على ما يبدو، فقد ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن يورغن كلوب سيحاول ضم فيرنر، لكن شريطة أن يتقبل دور المهاجم الثاني في الفريق خلف البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وتابع نفس المصدر أن يورغن كلوب، يرغب في الحفاظ على "الثلاثي الناري" فيرمينو صلاح وماني، مضيفاً أن المدرب الألماني يفضل أن يستهل المهاجم روبيرتو فيرمينو المبارايات، ما يعني أن تيمو فيرنر سيجلس على دكة البدلاء.

ولفت المصدر ذاته أن يورغن كلوب، واثق جداً من قدرة تيمو فيرنر على التأقلم بشكل جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلاّ أنه لا يعرف الآن إن كان المهاجم الألماني سيقبل بالجلوس على دكة البدلاء.

يشار إلى أن القيمة السوقية لتيمو فيرنر (23 عاماً) تبلغ حالياً حوالي 75 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت".