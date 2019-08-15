كلوب يستعين بملابس رونالدو الداخلية في مهمة خاصة

عانى يورغن كلوب من لعنة كانت تطارده في المباريات النهائية، فالمدرب الألماني تجرع مرارة الهزيمة في أكثر من نهائي كان آخرها نهائي 2017 ضد ريال مدريد، والذي انهار فيه "الريدز" بطريقة غير متوقعة في الأمتار الأخيرة من المباراة.

ويبدو أن يورغن كلوب، جرب أكثر من طريقة ممكنة لفك لعنة المباريات النهائية، فقد كشف نجم ليفربول جورجيو فينالدوم أن كلوب، ارتدى سروالاً داخلياً يحمل العلامة التجارية لكريستيانو رونالدو، وذلك من أجل تحفيز لاعبي "الريدز" وتخفيف الضغط عليهم قبيل انطلاق نهائي 2017، وفق ما أورد موقع صحيفة "ديلي ميل".

وقال الدولي الهولندي "رأينا كلوب يرتدي سروالا داخليا يحمل علامة رونالدو التجارية. لقد اجتمع بنا وهو يدخل قميصه داخل السروال"، وأضاف: "انفجر كل من كان في غرفة تغيير الملابس من الضحك. لقد أدى ذلك حقاً إلى كسر الجليد".

وتابع متوسط الميدان الموهوب "عادة في هذه الوضعيات، يتحلى الكل بالتركيز والجدية، لكن كلوب كان مرتاحاً وأطلق هذه المزحة"، وأردف: "كلوب يقوم بمئات المزح مثل هذه".

واختتم جورجيو فينالدوم حديثه عن المدرب الألماني قائلاً "إذا رأيت أن مدربك يتحلى حقا بالثقة والهدوء، فإن ذلك يؤثر على بقية اللاعبين...المزح التي يقوم بها مع اللاعبين ولغة جسده تزيل الضغط عن اللاعبين".

ورغم أن كلوب ارتدى سروالا يحمل علامة رونالدو التجارية بهدف تحفيز اللاعبين، إلاّ أن ليفربول خسر النهائي أمام "الميرنغي" بـ1-3. وقبل شهور، ابتسم الحظ أخيراً ليورغن كلوب، الذي قاد "الريدز" للفوز بنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام العنيد 2-0.

الجدير ذكره أن يورغن كلوب، فاز أمس الأربعاء (14 أغسطس/آب 2019) بالنهائي الثاني له مع ليفربول، حيث حصد "الريدز" لقب السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي، في مباراة كانت حافلة بالإثارة والتشويق.