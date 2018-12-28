كلوب يستعد لموقعة مانشستر سيتي بالرقص!

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة غدا الخميس (الثالث من يناير/كانون الثاني 2018) إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بين المتصدر ليفربول وملاحقه المباشر مانشستر سيتي في مباراة، يُتوقع أن تحدد مصير مان سيتي بقيادة بيب غوارديولا في الدفاع عن لقب "البريميرليغ".

ويبدو أن مدرب ليفربول يورغن كلوب، قد وجد طريقة جيدة للاستعداد لهذه المباراة القوية وباقي التحديات، التي تنتظر "الريدز" في هذا الموسم بطريقة مغايرة نوعاً ما، وتعكس ثقة المدرب الألماني في الوقوف على منصة التتويج نهاية الموسم الحالي.

فقد ذكر موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أن يورغن كلوب، نسي الضغوطات الملقاة على عاتقه للتتويج بالألقاب، وظهر وهو يرقص بمناسبة السنة الجديدة في فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار موقع "ميرور" أن كلوب، يظهر في الفيديو وهو يرقص وسط حشد من الناس وعلى إيقاع موسيقى صاخبة، وأضاف أن المدرب الألماني أظهر أحسن حركاته في الرقص، ولم ينزعج بالصراخ الذي كان حوله، وأردف أنه يمكن رؤية كلوب في الفيديو وهو يرتدي قميصاً أبيضاً وسترة وسروال جينز ويرقص طوال الليل.

ويعيش يورغن كلوب حالياً أحسن أيامه الكروية مع ليفربول، حيث يتصدر الفريق الإنجليزي العريق صدارة "البريميرليغ" برصيد 54 نقطة، فضلاً عن ذلك، يُعد "الريدز" الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي، الذي لم يتجرع حتى الآن مرارة الهزيمة، فيما تأمل جماهير ليفربول أن ترقص مع المدرب الألماني نهاية الموسم احتفالاً بالتتويج بالألقاب.