 كلوب يستعد لموقعة مانشستر سيتي بالرقص! | عالم الرياضة | DW | 02.01.2019

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عالم الرياضة

كلوب يستعد لموقعة مانشستر سيتي بالرقص!

بينما تحبس جماهير ليفربول ومانشستر سيتي أنفاسها في انتظار ما ستسفر عنه غداً الخميس قمة الدوري الإنجليزي بين الفريقين، يستعد مدرب ليفربول يورغن كلوب لهذه المباراة الصعبة وباقي تحديات السنة الجديدة بطريقة مغايرة.

Jürgen Klopp (picture-alliance/dpa/S. Paston)

صورة من الأرشيف.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة غدا الخميس (الثالث من يناير/كانون الثاني 2018) إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بين المتصدر ليفربول وملاحقه المباشر مانشستر سيتي في مباراة، يُتوقع أن تحدد مصير مان سيتي بقيادة بيب غوارديولا في الدفاع عن لقب "البريميرليغ".

مختارات

رغم سحبه البساط من كل نجوم الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع ليفربول، إلاّ أن محمد صلاح لم يكن الخيار الأول بالنسبة لـ "الريدز"، الذي كان ينوي التعاقد مع نجم ينشط في "البوندسليغا"، حسب ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة. (18.12.2018)

يبدو أن مدرب ليفربول يورغن كلوب عاقد العزم على اعتلاء منصة التتويج في أقرب وقت ممكن. المدرب الألماني يُخطط لاصطياد نجم صاعد في سماء الكرة الألمانية بهدف مساعدة "الريدز" على مواصلة خطه التصاعدي في عالم الساحرة المستديرة. (22.12.2018)

ويبدو أن مدرب ليفربول يورغن كلوب، قد وجد طريقة جيدة للاستعداد لهذه المباراة القوية وباقي التحديات، التي تنتظر "الريدز" في هذا الموسم بطريقة مغايرة نوعاً ما، وتعكس ثقة المدرب الألماني في الوقوف على منصة التتويج نهاية الموسم الحالي.

فقد ذكر موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أن يورغن كلوب، نسي الضغوطات الملقاة على عاتقه للتتويج بالألقاب، وظهر وهو يرقص بمناسبة السنة الجديدة في فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار موقع "ميرور" أن كلوب، يظهر في الفيديو وهو يرقص وسط حشد من الناس وعلى إيقاع موسيقى صاخبة، وأضاف أن المدرب الألماني أظهر أحسن حركاته في الرقص، ولم ينزعج بالصراخ الذي كان حوله، وأردف أنه يمكن رؤية كلوب في الفيديو وهو يرتدي قميصاً أبيضاً وسترة وسروال جينز ويرقص طوال الليل.

ويعيش يورغن كلوب حالياً أحسن أيامه الكروية مع ليفربول، حيث يتصدر الفريق الإنجليزي العريق صدارة "البريميرليغ" برصيد 54 نقطة، فضلاً عن ذلك، يُعد "الريدز" الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي، الذي لم يتجرع حتى الآن مرارة الهزيمة، فيما تأمل جماهير ليفربول أن ترقص مع المدرب الألماني نهاية الموسم احتفالاً بالتتويج بالألقاب.

  • Deutschland Jürgen Klopp BVB

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    تحدث البعض عن أن يورغن كلوب وبوروسيا دورتموند ارتبطا إلى الأبد ولن يفرقهما إلا الاعتزال، لكن كلوب "فك الارتباط" وقرر مواجهة إخفاقات الفريق هذا الموسم وترك دفة القيادة لغيره.

  • Dortmund BVB Fans Jubel Flash-Galerie

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    بدأ يروغن كلوب بتدريب دورتموند في موسم 2008/ 2009 وبعد أن كان الفريق قد احتل المركز الثالث عشر في تصنيف الدوري في الموسم الذي سبقه وكان على وشك الهبوط إلى الدرجة الثانية.

  • Bildergalerie Bundesligasaison 2008/2009

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وقرر كلوب بناء الفريق من جديد والاعتماد على اللاعبين الشباب. وحل الفريق في المركز السادس في أول موسم له مع كلوب وعاد من جديد للمنافسة مع الكبار في الدوري.

  • Jürgen Klopp Meisterfeier 2011

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    ومن ثم بدأ يورغن بقطف ثمار نجاحه في دورتموند في موسم 2010/2011 بعد أن خطف لقب الدوري "بوندسليغا".

  • Bildergalerie Ilkay Gündogan

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وكان موسم 2011/2012 الأفضل على الإطلاق ليورغن كلوب كمدرب ولبوروسيا دورتموند كفريق، وفيه فاز فريق أسود ويستفاليا بلقبي الدوري والكأس.

  • FC Malaga - Borussia Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    في موسم 2012/ 2013 أضحت نجاحات كلوب تتعدى ألمانيا، وخاصة بعد أن أقصى فرق أوروبية كبيرة ووصل بفريقه إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال ليخسر أمام غريمه بايرن ميونيخ.

  • Fussball Bundesliga Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    لكن سلسلة نجاحات كلوب الكبيرة تراجعت بعض الشيء، واكتفى فريق أسود ويستفاليا بمركز الوصيف في موسمي 2012 و2013، بعد الفريق البافاري.

  • Fußball Bundesliga 27. Spieltag Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 im Signal-Iduna-Park in Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وفي الموسم الحالي تدهور مستوى الفريق بصورة كبيرة، وخاصة بعد أن قرر الفريق بيع بعض اللاعبين المهمين لفرق أخرى. ويورغن كلوب والمعروف بمشاعره الجياشة بدا عليه الغضب أكثر من مرة هذا الموسم.

  • Deutschland Jürgen Klopp BVB PK Abschied

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    واستطاع يورغن إنقاذ الفريق من شبح الهبوط هذا الموسم، لكنه على ما يبدو قرر الابتعاد عن حبه الكبير والانفصال عن دورتموند، فلمن سيخفق قلب يورغن في الموسم القادم؟ إعداد: زمن البدري.


مختارات

كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

طلب مدرب فريق بوروسيا دورتموند يورغن كلوب إنهاء عقده مع الفريق مع نهاية الموسم الحالي لينهي مسيرة سبع سنوات حافلة مع النادي تخللها الكثير من النجاحات والإخفاقات. (15.04.2015)  

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كلوب يستعد لموقعة مانشستر سيتي بالرقص!

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