كلوب يحاول طمأنة جمهور صلاح بشأن إصابة اللاعب

بعد شهر تقريبا من تعرض محمد صلاح لإصابة قوية في كاحله؛ إثر تدخل عنيف ضده من لاعب ليستر سيتي حمزة تشودري، وصف المدرب يورغن كلوب التحدي الذي يواجهه نجم ليفربول للتعافي من تلك الإصابة بأنه "خطير كالجحيم".
وعشية انطلاق مباراة ليفربول مع مضيفه أستون فيلا السبت (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)، أعرب المدرب الألماني عن اعتقاده بإن نجمه المصري ربما يشارك في المباراة رغم الإصابة التي اضطرته إلى تصريف السوائل التي تجمعت في كاحله، حسبما نقل موقع صحيفة "ميرور" البريطانية.
وغاب صلاح عن تدريبات الفريق الأول بليفربول هذا الأسبوع، ويقول كلوب إن نجمه يعاني من "مشكلة مزعجة". كما لم يشارك في مباراة أرسنال المثيرة الأربعاء الماضي في كأس الرابطة، والتي حسمها ليفربول بركلات الترجيح بعد التعادل بخمسة أهداف لكل فريق.
"ليست إصابة بالمعنى الحقيقي"
وكان النجم المصري قد اضطر للخروج قرب نهاية مباراة توتنهام نهاية الأسبوع الماضي، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه من ركلة جزاء وتعرضه للإصابة مجددا، وشوهد وهو يعرج في طريقه لغرفة الملابس وكان يضع كيسا من الثلج على كاحله، ولذلك خضع طوال الأسبوع الماضي لخطة إعداد بدني خاصة به بعيدا عن تدريبات الفريق.
لكن كلوب قام بتهدئة مخاوف الملايين من مشجعي صلاح حول العالم عندما قال عشية مباراة أستون فيلا: "يفترض أن يكون على ما يرام. لقد كان عليه القيام بأشيائه الفردية لكنه سيكون في التدريب" يقصد يوم الجمعة. وأضاف مدرب ليفربول "أعتقد أن الأمر مزعج حقًا - بالنسبة له، وليس لي- الحقيقة هي أنه عند الإصابة دائمًا ما يكون هنالك بعض السوائل، وعليه أن يتعامل معها، فيتم تصريفها ثم تعود، وما إلى ذلك". وتابع كلوب ""لكن هذه ليست إصابة بالمعنى الحقيقي، وسمعت (من المعالجين الطبيعيين)، أنه لذلك يفترض أن يكون على ما يرام".
ورغم تصريحات كلوب يقول موقع "ميرور" إن المدرب سوف يقرر إذا ما كان سيريح صلاح من الذهاب إلى ملعب "فيلا بارك" السبت.
يذكر أن ليفربول أمامه موقعة مهمة نهاية الأسبوع القادم (الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني) أمام مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين.
ص.ش/ع.ج.م
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