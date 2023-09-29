كلوب يبحث في دورتموند عن بديلٍ محتمل لمحمد صلاح

ربما تكون فترة الانتقالات مغلقة، لكن أخبارها والتوقعات المواكبة لها تكسر بين الفينة والأخرى الهدوء الحذر الذي يرافقها. لاعب بوروسيا دورتموند، الهولندي دونيالن مالن بات محط اهتمام مدرب ليفربول يورغن كلوب، حسبما ذكر موقع "دير فيستن" الألماني.

قبل عامين، انتقل مالن من نادي بي إس أيندهوفن إلى بوروسيا دورتموند مقابل 30 مليون يورو. في موسمه الأول مع ناديه الجديد، لم يتمكن الجناح من الكشف عن موهبته إلا قليلا، مكتفياً بخمسة أهداف فقط في منافسات البوندسليغا. حينها وصف المتابعون صفقة ضمه إلى النادي الأصفر بـ "السيئة". الأمر تغيّر

الموسم الماضي. فبرصيد تهديفي بلغ تسعة أهداف ساهم مالن بشكل كبير في بلوغ بوروسيا دورتموند مركز الوصيف. وفي هذا الموسم، سجل اللاعب إلى غاية الآن ثلاثة أهداف من خمس مباريات.

ويبدو أن الأعب البالغ من العمر 24 عاماً، نجح في جذب اهتمام أندية كبرى وتحديدًا نادي ليفربول الإنجليزي. وفقًا لتقرير لصحيفة "شبورت بيلد"، المدرب الألماني يورغن كلوب، مهتم بضمه إلى صفوف "الريدز" ليكون احتياطيًا محتملاً للنجم م عاماًحمد صلاح.

العقد المبرم مع دورتموند ممتد إلى عام 2026. بينما لن تكون إدارة النادي "مستعدة" للخوض في مفاوضات حول بيعه إلا مقابل شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو، يقول موقع "دير فيستن" الألماني.

يذكر أنه وليس من قبيل المصادفة أن ترتبط مدينة ليفربول بمالن. فحتى قبل لرحيله من نادي بي إس أيندهوفن إلى بوروسيا دورتموند، كان "الريدز" مهتما بالتعاقد مع المهاجم.

لعب دونيايل مالن في صفوف شباب أرسنال تحت 18 عامًا وثم تحت 23 عامًا من 2015 إلى 2017. وذلك قبل أن ينتقل إلى نادي أيندهوفن مقابل 600 ألف يورو فقط. وفي موسم 2020/2021 وضع الحجر الأساس لمسيرة واعدة.

ز.أ.ب/و.ب