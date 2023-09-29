 كلوب يبحث في دورتموند عن بديلٍ محتمل لمحمد صلاح | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.09.2023

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رياضة

كلوب يبحث في دورتموند عن بديلٍ محتمل لمحمد صلاح

نجم هولندي يحمل قميص بروسيا دورتموند وبفضل مستواه الرائع في البوندسليغا، جلب إليه أنظار الفرق الأوروبية الكبيرة. وفي هذا السياق يرغب يورغن كلوب بضمه إلى صفوف ليفربول ليكون احتياطيًا محتملاً لمحمد صلاح.

الهولندي دونيايل مالن لاعب دورتموند

الهولندي دونيايل مالن لاعب دورتموند

ربما تكون فترة الانتقالات مغلقة، لكن أخبارها والتوقعات المواكبة لها تكسر بين الفينة والأخرى الهدوء الحذر الذي يرافقها. لاعب بوروسيا دورتموند، الهولندي دونيالن مالن بات محط اهتمام مدرب ليفربول يورغن كلوب، حسبما ذكر موقع "دير فيستن" الألماني.

قبل عامين، انتقل مالن من نادي بي إس أيندهوفن إلى بوروسيا دورتموند مقابل 30 مليون يورو. في موسمه الأول مع ناديه الجديد، لم يتمكن الجناح من الكشف عن موهبته إلا قليلا، مكتفياً بخمسة أهداف فقط في منافسات البوندسليغا. حينها وصف المتابعون صفقة ضمه إلى النادي الأصفر بـ "السيئة". الأمر تغيّر 

الموسم الماضي. فبرصيد تهديفي بلغ تسعة أهداف ساهم مالن بشكل كبير في بلوغ بوروسيا دورتموند مركز الوصيف. وفي هذا الموسم، سجل اللاعب إلى غاية الآن ثلاثة أهداف من خمس مباريات. 

ويبدو أن الأعب البالغ من العمر 24 عاماً، نجح في جذب اهتمام أندية كبرى وتحديدًا نادي ليفربول الإنجليزي. وفقًا لتقرير لصحيفة "شبورت بيلد"، المدرب الألماني يورغن كلوب، مهتم بضمه إلى صفوف "الريدز" ليكون احتياطيًا محتملاً للنجم م عاماًحمد صلاح.

العقد المبرم مع دورتموند ممتد إلى عام 2026. بينما لن تكون إدارة النادي "مستعدة" للخوض في مفاوضات حول بيعه إلا مقابل شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو، يقول موقع "دير فيستن" الألماني.

يذكر أنه وليس من قبيل المصادفة أن ترتبط مدينة ليفربول بمالن. فحتى قبل لرحيله من نادي بي إس أيندهوفن إلى بوروسيا دورتموند، كان "الريدز" مهتما بالتعاقد مع المهاجم.

لعب دونيايل مالن في صفوف شباب أرسنال تحت 18 عامًا وثم تحت 23 عامًا من 2015 إلى 2017. وذلك قبل أن ينتقل إلى نادي أيندهوفن مقابل 600 ألف يورو فقط. وفي موسم 2020/2021 وضع الحجر الأساس لمسيرة واعدة.

ز.أ.ب/و.ب

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    لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو

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    جود بلينغهام: 103 مليون يورو

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    عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو

    حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.


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