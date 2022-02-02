كلوب يأمل في تجديد عقد صلاح قريبا ويرى ذروة العطاء أمامه

أعرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن أمله في التوصل قريبا لتسوية بشأن العقد الجديد للهدّاف المصري الدولي محمد صلاح، مؤكدا أن اللاعبين قد يصلوا إلى قمة مستواهم في منتصف الثلاثينيات.

وينتهي عقد صلاح الذي يبلغ عامه الثلاثين في حزيران/يونيو المقبل، مع ليفربول بعد 18 شهراً، وسط محادثات جارية بشأن العقد الجديد.

وأعرب قائد المنتخب المصري عن رغبته في البقاء مع ليفربول، ولكن تردد أنه طلب عبر ممثليه الحصول على 300 آلف جنيه إسترليني (407 آلف دولار) أسبوعيا لتجديد عقده.

وقال كلوب في تصريحات صحفية اليوم الأحد (13 فبراير/ شباط 2022)، إنه و"قبل عام أو اثنين فإن أول ثلاثة مرشحين لجائزة الكرة الذهبية، بعيدا عن صلاح، كانوا في سنّ الرابعة والثلاثين أو أكبر". وأضاف "ليفاندوفسكي في الثالثة والثلاثين، ثم ميسي ورونالدو في الرابعة والثلاثين والسابعة والثلاثين، وإذا حالفك الحظ في خوض مسيرتك دون أن تتعرض لإصابات بالغة، سيكون بإمكانك اللعب لفترة أطول".

وأشار كلوب إلى "الذروة لا تحدث في منتصف العشرينيات، الأفضلية القصوى تكون في أوائل الثلاثينيات ومنتصف الثلاثينيات، حيث يمكن للاعب أن يرى الأمور من منظور صحيح نظرا لما تعلمه خلال مسيرته". وختم كلوب حديثه بالقول "بإمكانه استغلال ذلك وبإمكانه أن يصبح أفضل مما

كان عليه قبل بضعة أعوام، لا يوجد سقف للعمر".

و.ب/م.س (د ب أ)