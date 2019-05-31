 كلوب وصلاح يقودان ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا | عالم الرياضة | DW | 01.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

كلوب وصلاح يقودان ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

في مباراة لم تأت على مستوى التوقعات من حيث المتعة، سجل محمد صلاح هدفاً مبكراً من ركلة جزاء وقاد ليفربول الإنكليزي إلى إحراز لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا، بفوزه على مواطنه توتنهام بهدفين نظيفين في مدريد.

UEFA Champions League Finale | Tottenham Hotspur v FC Liverpool (Reuters/C. Recine)

سجل النجم المصري محمد صلاح اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث قاد ليفربول إلى التتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه، إثر فوز الفريق على توتنهام 2/صفر السبت (الأول من حزيران / يونيو 2019) على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، في المواجهة الإنكليزية الخالصة التي جمعت الفريقين في نهائي البطولة. وافتتح صلاح التسجيل لليفربول من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية، ثم أضاف البديل ديفوك أوريغي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 88، ليتوج ليفربول بأول لقب له تحت قيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب.

وبعد أن أضاع ليفربول فرصة التتويج باللقب الأوروبي في الموسم الماضي، بعد هزيمته في المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني، نجح "الشياطين الحمر" أخيراً تحت قيادة كلوب في انتزاع اللقب هذا الموسم، ليعتلي منصة التتويج بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2005.

وجاء الشوط الأول للمباراة دفاعياً حيث ندرت الفرص التهديفية وتفوق توتنهام في الاستحواذ على الكرة. لكن المحاولات الهجومية الأكثر خطورة كانت من نصيب ليفربول، إلا أنه اكتفى بهدف صلاح المبكر من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، واصل توتنهام تفوقه في الاستحواذ على الكرة وأبدى إصراراً حقيقياً على التعادل، إلا أنه وجد معاناة في تهديد شباك ليفربول في ظل الحذر الدفاعي، وقد أطلق ليفربول رصاصة الرحمة على منافسه قبل دقيقتين من النهاية عبر الهدف الثاني الذي سجله البديل أوريغي.

UEFA Champions League Finale | Tottenham Hotspur v FC Liverpool (Reuters/S. Vera)

كلوب في مواجهة بوتشيتينو

وخاض كلوب المباراة بتشكيل يضم القوة الهجومية الضاربة المتمثلة في الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو أمام ثلاثي خط الوسط جوردان هندرسون وفابينيو وجيورجينيو فاينالدوم، بينما أسند مهمة الدفاع للرباعي ترينت ألكسندر أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون.

أما ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتوتنهام، فقد تمكن من الاستفادة من جهود النجم هاري كين، الذي استعاد لياقته بعد التعافي من إصابته في الكاحل، ودفع به أساسياً في الهجوم أمام ديلي ألي وموسى سيسوكو وهاري وينكس وهيونج مين سون وكريستيان إيركسن، بينما تولى الدفاع الرباعي كيران تريبيير وتوبي ألديرفيريلد ويان فيرتونخين وداني روز.

وقبل إطلاق الحكم دامير سكومينا صافرة البداية، شهد الملعب الوقوف دقيقة صمت حداداً على وفاة خوسيه أنطونيو رييس، لاعب المنتخب الإسباني السابق، في حادث مروري.

مختارات

واشتعلت أجواء المباراة بعد 25 ثانية فقط من البداية، حيث حصل ليفربول على ضربة جزاء عندما تصدى موسى سيسوكا لكرة عرضية حاول ساديو ماني إرسالها داخل منطقة الجزاء. وتقدم النجم المصري محمد صلاح لتنفيذ الضربة مسجلاً منها هدف التقدم لليفربول، ويرفع اللاعب رصيده في البطولة هذا الموسم إلى خمسة أهداف.

حاول ليفربول استغلال ارتباك منافسه وهاجم بشراسة بحثاً عن الهدف الثاني وحسم المواجهة مبكراً. لكن توتنهام استعاد توازنه سريعاً وعاد إلى أجواء المباراة، إلا أنه وجد صعوبة في تهديد شباك حارس المرمى أليسون بيكر.

وعزز توتنهام استحواذه على الكرة بشكل كبير وواصل ضغطه بحثاً عن التعادل، بينما بحث ليفربول عن الفرصة عبر الهجمات المرتدة. وكاد ألكسندر أرنولد أن يعزز تقدم ليفربول بالهدف الثاني في الدقيقة 17 حيث سدد كرة زاحفة قوية من خارج منطقة الجزاء. لكنها مرت بجوار القائم مباشرة إلى خارج الشباك.

وفي الدقيقة 18، توقف اللعب لثوان بسبب اقتحام مشجعة لأرضية الملعب، وجرى السيطرة على الموقف وإخراجها سريعاً. بعدها بدا الأداء متكافئاً بين الجانبين حيث حقق كل من الفريقين التوازن المطلوب بين الجانبين الدفاعي والهجومي.

وكثف توتنهام تركيزه من جديد على الاستحواذ على الكرة وانحصرت أغلب مجريات اللعب في وسط الملعب لدقائق في ظل الحذر الدفاعي الشديد من جانب ليفربول.

وفي الدقيقة 38، سدد روبرتسون لاعب ليفربول كرة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء. لكن هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام تصدى لها بأطراف أصابعه وأخرجها إلى ركنية لم تستغل.

وظلت المحاولات الهجومية سجالاً بين الفريقين في الدقائق المتبقية من الشوط الأول لكن دون خطورة حقيقية على أي من المرميين لينتهي الشوط بتقدم ليفربول 1 / صفر. وأبدى توتنهام إصراراً واضحاً على الرد منذ الدقيقة الأولى من الشوط الثاني حيث ضغط بقوة بحثاً عن التعادل لكنه عانى من التماسك الدفاعي للاعبي ليفربول.

بيد أن ليفربول رفض الاكتفاء بالدور الدفاعي واستعاد نشاطه الهجومي مع مرور الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني، إذ سدد فابينيو لاعب وسط ليفربول كرة قوية تصدى لها الحارس مرتين. كما أتيحت فرصة أمام صلاح لكن الدفاع تعاون مع الحارس في التصدي لها.

Jürgen Klopp (picture-alliance/dpa/M. Pain)

البديل يحسم المباراة

وأجرى يورغن كلوب أول تبديل في المباراة في الدقيقة 58 حيث أشرك ديفوك أوريغي مكان فيرمينو، الذي لم يظهر بمستواه في مباراة اليوم، وبعدها بأربع دقائق، أشرك كلوب اللاعب جيمس ميلنر بدلاً من فالينالدوم.

وفي الدقيقة 65، أجرى بوتشيتينو تبديله الأول وأشرك لوكاس مورا بدلاً من هاري وينكس. وكاد البديل ميلنر أن يضيف الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 69 حيث سدد كرة زاحفة قوية بقدمه اليسرى من حدود منطقة الجزاء إثر هجمة رائعة قادها ماني، لكن الكرة مرت قاب قوسين أو أدنى من القائم.

كذلك كاد ديلي ألي أن يدرك التعادل لتوتنهام في الدقيقة 73، حيث تلقى تمريرة من المتألق هيونج مين سون وسدد كرة رائعة لكن الحارس بيكر تصدى لها ببراعة. وأجرى بوتشيتينو تغييره الثاني في الدقيقة 74، حيث أشرك إيريك داير بدلاً من موسى سيسوكو.

ومع بداية آخر ربع ساعة من المباراة، كثف توتنهام ضغطه الهجومي بشكل أكبر بينما ركز ليفربول على الجانب الدفاعي. وأرسل هاري كين طولية رائعة إلى تريبيير الذي مرر عرضية إلى ديلي ألي ليسدد برأسه لكن الكرة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 80، لعب حارس مرمى ليفربول دوراً بطولياً وتصدى لكرة صاروخية من سون وأخرى زاحفة خطيرة من لوكاس مورا.

وأجرى بوتشيتينو تبديله الثالث في الدقيقة 82، حيث أشرك فيرناندو لورينتي بدلاً من ديلي ألي. وحصل توتنهام على ضربة حرة في مركز خطير في الدقيقة 85 إثر تعرض روز لعرقلة من ميلنر، وسدد إيركسن كرة خطيرة لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 88، أطلق ليفربول "رصاصة الرحمة" على منافسه وعزز تقدمه بالهدف الثاني عن طريق أوريغي، الذي تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة في الشباك معلناً تقدم ليفربول 2 / صفر.

وتمسك توتنهام بالأمل حتى اللحظات الأخيرة لكن محاولاته لم تسفر عن جديد لتنتهي المباراة بفوز ليفربول 2 / صفر وتتويجه باللقب الأوروبي.

خ.س/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)

  • Fußball Liverpool v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League - Group C - Anfield (picture-alliance/Zuma/A. Yates)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    بداية صعبة

    في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.

  • Fußball UEFA Champions League - Crvena zvezda v Liverpool (picture-alliance/Pixsell/S. Ilic)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    سقوط مفاجئ

    فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

  • Fussball Champions League Spieltag 5 Gruppe C l Paris PSG vs Liverpool Tor 2:0 - Neymar (Reuters/B. Tessier)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    ضربة موجعة

    تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Neapel | Tor zum 1:0 (Reuters/J. Super)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    تأهل بشق الأنفس

    انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Bayern München (Reuters/P. Noble)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    تعادل مفروض

    في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.

  • Fußball | Champions League | Bayern München vs Liverpool Champions League (Reuters/M. Dalder)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    فوز عريض

    أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

  • Champions League FC Porto - Liverpool (Reuters/R. Marchante)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    تأهل مستحق

    برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.

  • UEFA Champions League | FC Barcelona vs. FC Liverpool | 3. TOR Barcelona (Reuters/Action Images/J. Sibley)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    خسارة قاسية

    في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.

  • Fussball Champions League l FC Liverpool - FC Barcelona l Jubel bei Trainer Jürgen Klopp, Mohamed Salah und Virgil van Dijk (picture alliance/dpa/P. Byrne)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    "ريمونتادا" تاريخية

    في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

  • Spanien | Stadion von Atletico Madrid Wanda Metropolitano (Getty Images/D. Ramos)

    طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

    نهائي بنكهة إنجليزية

    تتجه الأنظار السبت (الأول من يونيو/حزيران 2019) إلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي يحتضن مباراة النهائي بين ليفربول وتوتنهام في قمة كروية بنكهة إنجليزية خالصة. وسيحاول "الريدز" في هذه المباراة المفتوحة على كل الاحتمالات تحقيق الفوز واعتلاء منصة التتويج، فيما لن يكون توتنهام الصلب في هذه المباراة لقمة سائغة لليفربول. إعداد: رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

طريق ليفربول الشاق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

للمرة الثانية على التوالي، يصل ليفربول إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. طريق "الريدز" لم يكن أبداً مفروشاً بالورود وكان قريباً للغاية من توديع البطولة، فيما تأمل جماهير ليفربول في الفوز باللقب على حساب توتنهام العنيد. (01.06.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كلوب أمام مرحلة حاسمه في مشواره كمدرب  

مواضيع ذات صلة

West Bromwich Albion - FC Liverpool Mohamed Salah

محمد صلاح يتحفّز لمعانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي 31.05.2019

يخوض ليفربول السبت نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام العنيد. وستحدد تفاصيل صغيرة هوية صاحب اللقب، فيما يمكن لمهارة النجم المصري محمد صلاح أن ترجح كفة "الريدز" في التتويج بمسابقة الكأس "ذات الأذنين".

Fußball - Liverpooler Fans mit Jürgen Klopp Schild

أشترى سيارة بـ 45 يورو للسفر إلى مدريد لتشجيع ليفربول، لكن.. 01.06.2019

بعد ارتفاع أسعار رحلة الطيران إلى العاصمة الإسبانية التي تحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، لم يجد مشجع وفي لـ"الريدز" من طريقة لحضور المباراة سوى باقتناء سيارة رخيصة يسافر بها هناك. فهل نجحت خطته؟

Jürgen Klopp Fußball, Fussball: Uefa Champions League, CL FCB FC Bayern München Muenchen - FC Liverpool

يورغن كلوب يقرر التخلي عن عادته "المجنونة" 29.05.2019

قرر مدرب ليفربول يورغن كلوب التخلي عن عادة دأب على القيام بها بعد النهاية السعيدة لكل مباراة. ومن المنتظر أن يتعرض هذا القرار إلى اختبار حقيقي في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام العنيد نهاية الأسبوع الحالي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

كلوب وصلاح يقودان ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

نهائي دوري الأبطال.. دقيقة صمت حداداً على رييس

جوزيه مورينيو: افتقد عالم التدريب

أشترى سيارة بـ 45 يورو للسفر إلى مدريد لتشجيع ليفربول، لكن..

اجتماع طارئ لـ"الكاف" عقب مباراة مشحونة بين الترجي والوداد

لاعب نرويجي يدخل التاريخ بعدد قياسي غير مسبوق من الأهداف!