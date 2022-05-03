كلوب: هذا ما قلته للاعبين في غرفة تغيير الملابس

في مباراة الإياب من الدور قبل النهائي التي جمعت أمس الثلاثاء (الثالث من مايو/أيار 2022) فياريال الإسباني وليفربول الإنجليزي بدا توترا واضحا على وجه مدرب ليفربول يورغن كلوب وهو يرى فريقه متأخر بهدفين دون مقابل في الشوط الأول من المباراة. ومن ردود الفعل التي التقطتها الكاميرا للمدرب الألماني حركة وهو يصفع وجهه وكأنه يريد أن يوجه رسالة للاعبيه من أجل الانتفاض والتحرك في المباراة التي تركوا فيها المبادرة للفريق الضيف طيلة الشوط الأول تقريبا.
لكن ما حدث في الشوط الثاني كان مختلفا تماما إذ استعادت كتيبة كلوب توهجها وقلبت تأخرها لفوز بثلاثة أهداف لاثنين. فما هو الحديث الذي وجهه كلوب للاعبية في غرفة تغيير الملابس ؟
وفي حوار بعد المباراة قال كلوب "في الطريق إلى غرفة تغيير الملابس قلت لمساعدي بيتر كرافيتس ابحث لي عن مساحات ولو صغيرة أو مشاهد كنا فيها جيدين. فأجابني بعدها بسرعة لم أجد شيئا. فقلت له إذن علينا شرح الأمور أكثر".
وأضاف كلوب "قلت للاعبين في فترة الاستراحة أنه يجب أن يلعبوا بالطريقة المعهودة وأن ينسوا ما حدث في الشوط الأول. الشيء الوحيد الجيد الذي شهده النصف الأول من اللقاء هو أنني رأيت نبتة أمل في النصف الثاني وبدأت أبحث عن الحلول".
وفعلا بدأ ليفربول الشوط الثاني بشكل مختلف ومنحته أهداف فابينيو ولويس دياز وساديو ماني الانتصار والتأهل بعدما أنهى فياريال المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد إيتيين كابو في الدقيقة 85 لحصوله على الإنذار الثاني.
وبهذا الانتصار في معقل فياريال، حقق ليفربول إنجازا تاريخيا بفوزه في جميع مبارياته الست التي خاضها خارج ملعبه خلال رحلته نحو المباراة النهائية، التي ستكون الثالثة له تحت قيادة يورغن كلوب، الذي قاد الفريق لبلوغ الدور ذاته عامي 2018 و 2019.
ويحلم ليفربول بالتتويج بالرباعية التاريخية في الموسم الحالي، حيث توج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة على حساب تشيلسي، الذي سيلتقي أيضا معه الشهر الجاري في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما يحتل المركز الثاني حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، قبل 4 مراحل على نهاية الموسم.
وأعرب نجم ليفربول محمد صلاح أنه يفضل أن يلتقي فريقه مع ريال مدريد الإسباني وليس مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال بهذا الخصوص "أريد مواجهة ريال مدريد بصراحة، سيتي فريق صعب حقا، لقد واجهناهم عدة مرات هذا الموسم، لكن إذا سألتني على المستوى الشخصي فإنني أفضل مدريد... لأننا خسرنا المباراة النهائية (لدوري الأبطال) أمامهم أريد مواجهتهم وأتمنى الفوز عليهم أيضا". ويلتقي ريال مدريد مع سيتي مساء اليوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي بعد فوز الفريق الإنجليزي في مباراة الذهاب 3/4.
هـ.د/ د ب أ
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إبراهيموفيتش برصيد 48 هدفا
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ألفريدو دي ستيفانو برصيد 49 هدفا
أسطورة ريال مدريد، الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو. حمل قميص الملكي الأبيض 11 موسما، وفاز معه بلقب النسخة القديمة من المسابقة تواليا ما بين عامي 1956 و1960. كان من أفضل لاعبي عصره وقد أحرز 49 هدفا في مسابقة الأبطال. فارق الحياة عام 2014.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
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رود فان نيستلروي و56 هدفا
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
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راؤول، أسطورة الملكي الذي لا ينسى! لا أحد استطاع إلى اليوم تحطيم رقمه في عدد مبارياته مع هذا النادي والتي تبلغ 500 مباراة على مستوى الليغا، و132 مباراة أخرى ضمن منافسات دوري الأبطال. ثلاث مرات فاز باللقب مع الريال ورصيده التهديفي 71 هدفا بالتمام والكمال.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
كريم بنزيمة 84 هدفا
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
روبرت ليفاندوفسكي 85 هدفا
في المركز الثالث على قائمة أبرز هدّافي دوري الأبطال يتربع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بمجموع 85 هدفا. في موسم 2020 فاز بلقب هدّاف الموسم في هذه المسابقة. لناديه السابق بروسيا دورتموند أحرز 17 هدفا ولبايرن الباقي بمجموع 68 هدفا.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
البرغوث و125 هدفا
120 هدفا أحرزها البرغوث لصالح برشلونة الإسباني قبل أن يودع ناديه باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي. ولستة مواسم تربع ليونيل ميسي على صدارة أبرز هدّافي المسابقة، ولأربع مرات رفع مع زملاءه في البارسا الكأس ذات الأذنين عاليا.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
كريستيانو رونالدو المتربع
ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.