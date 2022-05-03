كلوب: هذا ما قلته للاعبين في غرفة تغيير الملابس

في مباراة الإياب من الدور قبل النهائي التي جمعت أمس الثلاثاء (الثالث من مايو/أيار 2022) فياريال الإسباني وليفربول الإنجليزي بدا توترا واضحا على وجه مدرب ليفربول يورغن كلوب وهو يرى فريقه متأخر بهدفين دون مقابل في الشوط الأول من المباراة. ومن ردود الفعل التي التقطتها الكاميرا للمدرب الألماني حركة وهو يصفع وجهه وكأنه يريد أن يوجه رسالة للاعبيه من أجل الانتفاض والتحرك في المباراة التي تركوا فيها المبادرة للفريق الضيف طيلة الشوط الأول تقريبا.

لكن ما حدث في الشوط الثاني كان مختلفا تماما إذ استعادت كتيبة كلوب توهجها وقلبت تأخرها لفوز بثلاثة أهداف لاثنين. فما هو الحديث الذي وجهه كلوب للاعبية في غرفة تغيير الملابس ؟

وفي حوار بعد المباراة قال كلوب "في الطريق إلى غرفة تغيير الملابس قلت لمساعدي بيتر كرافيتس ابحث لي عن مساحات ولو صغيرة أو مشاهد كنا فيها جيدين. فأجابني بعدها بسرعة لم أجد شيئا. فقلت له إذن علينا شرح الأمور أكثر".

وأضاف كلوب "قلت للاعبين في فترة الاستراحة أنه يجب أن يلعبوا بالطريقة المعهودة وأن ينسوا ما حدث في الشوط الأول. الشيء الوحيد الجيد الذي شهده النصف الأول من اللقاء هو أنني رأيت نبتة أمل في النصف الثاني وبدأت أبحث عن الحلول".

وفعلا بدأ ليفربول الشوط الثاني بشكل مختلف ومنحته أهداف فابينيو ولويس دياز وساديو ماني الانتصار والتأهل بعدما أنهى فياريال المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد إيتيين كابو في الدقيقة 85 لحصوله على الإنذار الثاني.

وبهذا الانتصار في معقل فياريال، حقق ليفربول إنجازا تاريخيا بفوزه في جميع مبارياته الست التي خاضها خارج ملعبه خلال رحلته نحو المباراة النهائية، التي ستكون الثالثة له تحت قيادة يورغن كلوب، الذي قاد الفريق لبلوغ الدور ذاته عامي 2018 و 2019.

ويحلم ليفربول بالتتويج بالرباعية التاريخية في الموسم الحالي، حيث توج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة على حساب تشيلسي، الذي سيلتقي أيضا معه الشهر الجاري في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما يحتل المركز الثاني حاليا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، قبل 4 مراحل على نهاية الموسم.

وأعرب نجم ليفربول محمد صلاح أنه يفضل أن يلتقي فريقه مع ريال مدريد الإسباني وليس مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال بهذا الخصوص "أريد مواجهة ريال مدريد بصراحة، سيتي فريق صعب حقا، لقد واجهناهم عدة مرات هذا الموسم، لكن إذا سألتني على المستوى الشخصي فإنني أفضل مدريد... لأننا خسرنا المباراة النهائية (لدوري الأبطال) أمامهم أريد مواجهتهم وأتمنى الفوز عليهم أيضا". ويلتقي ريال مدريد مع سيتي مساء اليوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي بعد فوز الفريق الإنجليزي في مباراة الذهاب 3/4.

هـ.د/ د ب أ