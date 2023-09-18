كلوب: نتائج ليفربول المخيبة دفعتني لتجنب الكحول

عاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بشريط الأحداث إلى موسم ليفربول الماضي، والذي وُصف بالكارثي على جميع المستويات. فقد فشل "الريدز" في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقدم مستويات بعيدة كل البعد عن ما اشتهر به ليفربول خلال السنوات الماضية.

وعانى ليفربول من فترة فراغ طويلة، حيث دخل في سلسلة من الهزائم وكان منصب يورغن كلوب في خطر رغم العلاقة القوية بين المدرب الألماني وجماهير ليفربول. ويبدو أن نتائج "الريدز" السيئة في الموسم الماضي قد أثرت على بعض الأمور، التي اعتاد يورغن كلوب ربما على القيام بها.

ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، كشف يورغن كلوب أن مستوى ليفربول السيء في الموسم الماضي، لاسيما خارج الديار جعله يتجنب شرب الكحول. وأضاف أن الأمور آخذة في التحسن هذا الموسم.

وقال كلوب "أشعر بتحسن كبير. لا أشرب الحكول إلا عندما نفوز بمبارة خارج أرضنا. ففي العام الماضي منعت نفسي تقريبا من شرب الحكول. لذا بالطبع هذا أفضل".

وتابع المدرب الألماني "نعلم جيدا أن كل شيء جديد الآن. لا يمكننا أن نتذكر دائما الموسم الماضي. لقد كان سيئا لكنه مفيد في نفس الوقت"، وأضاف:"لم أفكر بنفس الطريقة التي كنت أفكر بها العام الماضي. علينا أن نفعل ما هو أفضل، وعلينا أن نبتكر شيئا جديدا".

ويقدم ليفربول بقيادة يورغن كلوب مستويات رائعة هذا الموسم، فمن أصل 15 نقطة ممكنة نجح "الريدز" في جمع 13 نقطة. يشار إلى أن ليفربول أبرم مجموعة من الصفقات القوية مثل زوبوسلاي، مارك أليستر، إندور...من أجل العودة مجددا إلى منصات التتويج المحلية والقارية.