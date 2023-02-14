كلوب: موسم ليفربول الحالي لن يذكره التاريخ

قالالمدرب الألماني يورغن كلوب للصحفيين السبت (25 فبراير/ شباط 2023) بعد التعادل مع كريستال بالاس: "أرى في عيونكم وعيون اللاعبين كما لو أننا خسرنا المباراة، وهذا لم يحدث". وأضاف "نلوم أنفسنا بسبب كثير من الأشياء، لكن لا يمكن أن نعاني بسبب تاريخنا، هذه ليست مزحة. "هذا الموسم لن يذكره الجميع في سجلات التاريخ، لن تصور أفلام عنه أو أشياء كهذه، لكن يجب أن نتخطاه بأي طريقة وسنفعل ذلك".

وسيستضيف ليفربول في المباراة القادمة ولفرهامبتون واندرارز في الدوري يوم الأربعاء المقبل ثم يواجه غريمه مانشستر يونايتد بعد أربعة أيام. وكان ليفربول يتطلع للتعافي من الهزيمة الساحقة على أرضه 5-2 من ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء لكنه عاد بتعادل محبط من سلهارست بارك حين أخفق في التحكم بإيقاع اللعب. ويحتل ليفربول المركز السابع في الدوري بفارق ست نقاط خلف توتنهام هوتسبير رابع الترتيب وتتبقى مباراة لفريق كلوب.

وسدد محمد صلاح مهاجم ليفربولفي إطار المرمى في الشوط الثاني، لكن بالاس صنع فرصتين خطيرتين وأهدر مارك جويهي الأولى بضربة رأس خارج المرمى وسدد في الثانية جان-فيليب ماتيتا في العارضة. وحافظ ليفربول على نظافة شباكه للمرة الثالثة على التوالي بالدوري لكنه لم يكن في أفضل حالاته مجددا وعانى من التحكم في إيقاع اللعب.

وقال جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول "كنا نريد أداء أفضل من ذلك مع حصد النقاط الثلاث لكنا لم ننجح". وأضاف "يجب أن نواصل التقدم، نحن أشرس منتقدينا، من المهم ألا ننصت للضجيج بالخارج، يعتمد الأمر علينا ونحن فقط يمكننا تغيير الموقف".

ح.ز/ و.ب (رويترز)