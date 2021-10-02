كلوب ضد غوارديولا مجددا.. ماذا تقول أرقام مواجهاتهما السابقة؟

مواجهة جديدة بين بيب غوارديولا ويورغن كلوب في الدوري الإنجليزي هي الأولى هذا الموسم. الفريقان يتنافسان بقوة على المركز الأول في الدوري الذي يوجد حاليا لدى ليفربول بـ14 نقطة متقدما بنقطة وحيدة على فريق مانشستر سيتي.

ولطالما حظيت المواجهة بين المدربين الشهيرين بمتابعة واسعة، إذ تواجها في الدوري الألماني عندما كان بيب يدرّب بايرن ميونيخ وكلوب يدرب بوروسيا دورتموند، وانتقلت المنافسة للدوري الإنجليزي منذ عام 2016 بعد وصول غوارديولا لتدريب مانشستر سيتي ملتحقا بكلوب الذي التحق بليفربول عام 2015. كما التقى المدربان في دوري الأبطال فضلاً عن الكؤوس المحلية في ألمانيا وانجلترا.

وفيما يلي أرقام المواجهات بينهما في الدوري الإنجليزي: جمعتها 13 مباراة. يتفوق فيها حاليا كلوب بخمسة انتصارات مقابل 4 لغوارديولا، بينما كان التعادل النتيجة النهائية في أربع مناسبات.

أما في الدوري الألماني، فالنتيجة مغايرة: ثماني مواجهات، تفوق فيها غوارديولا أربع مرات مقابل ثلاثة انتصارت لكلوب، وآلت النتيجة مرة واحدة للتعادل.

منافسة تعود إلى الدوري الألماني

وكانت مبارياتهما في دوري الأبطال بين ليفربول ومانشستر سيتي، وانتهت لصالح الفريق الأحمر عام 2018، ذهابا وإيابا في دور الربع النهائي.

كما التقى الطرفان في مباريات أخرى بالكؤوس المحلية، ككأس الدرع الخيرية في إنجلترا وانتهت النتيجة لفريق غوارديولا بضربات الترجيح، وكذلك في كأس ألمانيا عندما التقى بايرن مع دورتموند في نصف نهائي عام 2015 وتمكن فريق كلوب من العبور بضربات الترجيح.

وفيما يخص أكبر الانتصارات العريضة، فالنتيجة توجد لصالح غوارديولا الذي فاز فريقه مانشستر سيتي 5 – 0 عام 2017 في الدوري الإنجليزي، ثم 4 – 0 عام 2020 في المنافسات ذاتها، بينما كان أكبر فوز لكلوب هو 3 -0 وحققه في دوري الأبطال مع ليفربول عام 2018، وكذلك مع بروسيا في الدوري الألماني 3- 0 عام 2014.

فهل يحقق غوارديولا فوزه الخامس على كلوب في الدوري الإنجليزي وبالتالي يتعادلان في هذه المنافسة؟ أو يعمق كلوب الفارق إلى انتصارين على غريمه التقليدي؟

إ.ع