كلوب: صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا ونحن جميعا نعلم ذلك

حذر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أن النجم المصري محمد صلاح لايزال في جعبته الكثير.

وسجل صلاح للمرة الثامنة على التوالي على مستوى جميع المسابقات كما صنع هدفا لزميله السنغالي ساديو مانيه الذي افتتح التسجيل خلال الفوز الساحق لليفربول على واتفورد بخمسة أهداف دون رد أمس السبت.

وقال كلوب عن صلاح اليوم الأحد (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2021): "هو محترف من طراز فريد، يحب التدريب، الجزء البدني منه، الجزء التكتيكي منه، وهو محترف من طراز فريد".

وأضاف كلوب "أعتقد أنه يلعب بهذا المستوى منذ فترة ، بالطبع هو يتطور وهو في سن يمكنه من خلاله مواصلة التطور".

وأشار "الهدف الأول الذي صنعه لساديو جاء من تمريرة مذهلة... يقوم بمثل هذه الأمور في التدريبات أيضا، مشكلتنا الصغيرة هي أننا ليس لدينا متسع من الوقت للتدريب لذا عادة نستعيد عافيتنا عندما لا نشارك في المباريات لكن الأولاد يحسنون من طريقة لعبهم بأنفسهم".

محمد صلاح كرر تسجيل هدف رائع في مرمى واتفورد بعدما سجل هدفا رائعا في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي

ويعتبر صلاح من بين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن كلوب يرى أن صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن كلوب قوله "الاستمرارية التي يقدمها ربما بدأ الناس للتو في مشاهدتها، لكنها كانت موجودة دائما، إنه يلعب معنا منذ أربعة أو خمسة أعوام لكن من المذهل بالطبع الطريقة التي يؤدي بها منذ قدومه إلى هنا".

وأكد المدرب الألماني "إنه يتواجد ضمن قائمة أفضل خمسة لاعبين في العالم منذ قدومه إلى ليفربول وفي اللحظة الحالية هو الأفضل، نحن جميعا نعرف ذلك".

وسبق لصلاح أن سجل هدفا في مرمى مانشستر سيتي في الجولة الماضية بالبرمييرليغ بعدما راوغ أكثر من لاعب، ليقول كلوب عن الهدف إن الناس ستتذكره وتتحدث عنه في الـ 50 عاما المقبلة.

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