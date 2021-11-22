كلوب: التضامن مع رونالدو "لقطة المباراة" أمام يونايتد

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن إظهار الدعم لكريستيانو رونالدو خلال الفوز 4-صفر على مانشستر يونايتد كان "لقطة المباراة" حيث وقف المشجعون لمدة دقيقة للتضامن مع النجم البرتغالي بعد وفاة طفله الرضيع.

وقال كلوب الصحفيين: "بالتأكيد كانت لقطة المباراة رغم النتيجة الرائعة التي حققناها. كانت الدقيقة السابعة الأبرز في المباراة عندما أظهرت جماهيرنا معدنها الأصيل. أظهر الاستاد كله معدنه الأصيل.. هناك أشياء كثيرة أكثر أهمية في الحياة من كرة القدم. مشاعرنا جميعاً مع كريستيانو وعائلته".

وكان رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز أعلنا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنهما ينتظران توأمين وأعلنا يوم الاثنين وفاة أحد التوأمين.

وعبرت الجماهير عن تضامنها مع رونالدو، الذي لم يلعب يوم الثلاثاء، في الدقيقة السابعة حيث هتف مشجعو ليفربول "لن تسير وحدك" بينما صفقت جماهير يونايتد. كما ارتدى الفريقان شارات سوداء.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للجماهير وهي تصفق وتغني لرونالدو:

وأشاد جاري لينكر مهاجم إنجلترا السابق بهذه اللفتة. وكتب على تويتر: "تصفيق جميل ومؤثر وصادق لكريستيانو. أقول لجماهير ليفربول أحسنتم".

وكان رونالدو قد ذكر في بيان مشترك مع صديقته جورجينا عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "بحزن عميق نعلن أن ابننا الرضيع توفى". وأضاف "إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والدين".

وأشار "فقط ولادة ابنتنا تمنحنا القوة للتعايش مع هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة". وختم رونالدو بالقول "نشعر بالدمار جميعاً بسبب هذه الخسارة، ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية. طفلنا الصغير، أنت ملاكنا. سنحبك دائماً".

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو لديه بالفعل أربعة أبناء.

ع.ح./خ.س (رويترز، د ب أ)