كلوب أفضل مدرب وميسي أفضل لاعب لعام 2019

نال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم المكافأة المناسبة لفوزه مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وتوج اليوم الاثنين (23 ايلول/سبتمبر 2019) بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم ـ فيفا ـ . وتسلم كلوب الجائزة خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية.
وتفوق كلوب على الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي. وكانت لجنة مشكلة من خبراء كرة القدم اختارت عشرة مدربين في قائمة المرشحين للفوز بالجائزة وذلك طبقا لأداء وإنجاز كل مدرب في الفترة من 16 تموز/يوليو 2018 إلى 19 تموز/يوليو 2019.
وقال كلوب بعد تسمله الجائزة "أريد أن أشكر العديد من الأشخاص، أولهم عائلتي الذين يتابعون الحدث من المنزل. لم يكن يتوقع أحد منذ 20عاما أو أربعة أعوام حتى أن أكون في هذا الموقع اليوم". وتابع المدرب الذي قاد بوروسيا دورتموند الألماني إلى لقب الدوري المحلي عامي 2012 و2013 ونهائي دوري الأبطال عام 2013، "أشكر النادي الرائع الذي أعمل معه، المالكين الذين أعطوني فريقًا رائعًا، أريد أن أشكر فريقي أيضًا لأنه كمدرب لا يمكنك أن تكون جيدًا الا بفضل فريقك، وأنا فخور بتدريبي هذه المجموعة من اللاعبين".
للمرة السادسة يتوج ميسي بلقب أفضل لاعب في العالم
ميسي أفضل لاعب في العالم لعام 2019
بالمقابل توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني اليوم بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) . وتسلم ميسي الجائزة اليوم من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية. وتفوق ميسي بهذا على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين للجائزة وهما الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.
وانفرد ميسي بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالجائزة رافعا رصيده إلى ستة ألقاب مقابل خمسة ألقاب للبرتغالي كريستيانو رونالدو. وقاد ميسي فريق برشلونة في الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري الإسباني وبلوغ نهائي كأس ملك إسبانيا والمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.
ح.ع.ح/ه.د(د.ب.ا/ا.ف.ب)
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
بداية صعبة
في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
سقوط مفاجئ
فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
ضربة موجعة
تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
تأهل بشق الأنفس
انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
تعادل مفروض
في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
فوز عريض
أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
تأهل مستحق
برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
خسارة قاسية
في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
"ريمونتادا" تاريخية
في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.
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طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
وأخيرا عانق الريدز "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي
في نهائي أنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قاد هدف مبكر سجله محمد صلاح وهدف آخر قبل النهاية سجله ديفوك أوريغي ليفربول للفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير السبت (فاتح يونيو جزيران 2019) ليلامس المدرب يورغن كلوب أخيرا لقب أرفع بطولات الأندية القارية. إعداد: رضوان مهدوي
الكاتب: مهدوي رضوان