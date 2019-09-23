كلوب أفضل مدرب وميسي أفضل لاعب لعام 2019

نال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم المكافأة المناسبة لفوزه مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وتوج اليوم الاثنين (23 ايلول/سبتمبر 2019) بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم ـ فيفا ـ . وتسلم كلوب الجائزة خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتفوق كلوب على الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي. وكانت لجنة مشكلة من خبراء كرة القدم اختارت عشرة مدربين في قائمة المرشحين للفوز بالجائزة وذلك طبقا لأداء وإنجاز كل مدرب في الفترة من 16 تموز/يوليو 2018 إلى 19 تموز/يوليو 2019.

وقال كلوب بعد تسمله الجائزة "أريد أن أشكر العديد من الأشخاص، أولهم عائلتي الذين يتابعون الحدث من المنزل. لم يكن يتوقع أحد منذ 20عاما أو أربعة أعوام حتى أن أكون في هذا الموقع اليوم". وتابع المدرب الذي قاد بوروسيا دورتموند الألماني إلى لقب الدوري المحلي عامي 2012 و2013 ونهائي دوري الأبطال عام 2013، "أشكر النادي الرائع الذي أعمل معه، المالكين الذين أعطوني فريقًا رائعًا، أريد أن أشكر فريقي أيضًا لأنه كمدرب لا يمكنك أن تكون جيدًا الا بفضل فريقك، وأنا فخور بتدريبي هذه المجموعة من اللاعبين".

للمرة السادسة يتوج ميسي بلقب أفضل لاعب في العالم

ميسي أفضل لاعب في العالم لعام 2019

بالمقابل توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني اليوم بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) . وتسلم ميسي الجائزة اليوم من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية. وتفوق ميسي بهذا على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين للجائزة وهما الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالجائزة رافعا رصيده إلى ستة ألقاب مقابل خمسة ألقاب للبرتغالي كريستيانو رونالدو. وقاد ميسي فريق برشلونة في الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري الإسباني وبلوغ نهائي كأس ملك إسبانيا والمربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

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