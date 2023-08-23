كلب يلتهم جواز سفر العريس ويضع حفل الزفاف في مهب الريح

معضلة غيرمتوقعة تماما. قد تلخص هذه الجملة حال خطيب وخطيبته من الولايات يستعدان لعقد قرانهما في الأيام القليلة القادمة، بيد أن حفل زفافهما أصبح الآن في مهب الريح لسبب قد يبدو غريبا للغاية.

أما عن هذا السبب، فهو أن كلبا التهم جواز سفر العريس قبيل أيام فقط من موعد سفر الزوجان إلى إيطاليا من أجل الاحتفال بزفافهما هناك، حسب ما أورده موقع "تي أونلاين"، نقلا عن مواقع أمريكية أوردت الخبر.

فبعدما حصل دوناتو فراتارولي وخطيبته ماجدة مازري على رخصة زواج، ذهبا لتناول العشاء في أحد مطاعم بوسطن. بيد أن المفاجأة كانت صاعقة عند عودتهما إلى المنزل.

ووجد الثنائي أن كلبهما "تشيكي" والبالغ من العمر عاما ونصف العام قد التهم جواز سفر العريس. وقال العريس سيء الحظ إن كل صفحات جواز سفره تأثرت تقريبا، إذ تم إتلاف المعلومات الشخصية، وصورة الجواز وغيرها من العلومات المهمة في الجواز.

ومع بقاء أيام قليلة فقط أمام موعد سفر الثنائي إلى إيطاليا من أجل الاحتفال بحفل الزفاف هناك، يواجه العريس مشكلة حقيقية في الحصول على جواز سفر جديد، إذ لا تتوفر حاليا مواعيد للحصول على جوازات سفر في أي وقت قريب.

وكثف الثنائي من محاولتهما إيجاد حل سريع لمشكلتهما، حيث تواصلوا مع مجموعة من السياسيين المسؤوليين في منطقتهما، بما في ذلك أعضاء من من الكونغرس. إلا أن الأمر يعود في النهاية إلى وزارة الخارجية ومكتب الجوازات، حسب موقع "تي أونلاين" الألماني.

ورغم أن خطر الغياب عن الزواج يتهدد العريس بسبب صعوبة حصوله على جواز سفر جديد قبل موعد الزفاف القريب جدا، إلا أن الزوجة متفائلة بأن الأمور ستجد طريقها إلى الحل. وقالت العروسة ماجدة مازري لوسائل إعلام أمريكية:"إنني لا أسمح لنفسي بالتفكير في خطة بديلة. لا يوجد خيار آخر بالنسبة لي"، وأضافت:"سنسافر إلى إيطاليا بطريقة أو بأخرى يوم الجمعة".

ر.م