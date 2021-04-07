 كلب بايدن يخضع للتدريب للتكيف مع الحياة الرئاسية في البيت الأبيض | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 13.04.2021

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منوعات

كلب بايدن يخضع للتدريب للتكيف مع الحياة الرئاسية في البيت الأبيض

يستعد "ميجور"، الكلب المشاغب للزوجين بايدن، لمغادرة البيت الأبيض مجددا ليتبع هذه المرة تدريبا يرمي لمساعدته على تحسين سلوكه بعدما أظهر سلوكا عدائيا في الأسابيع الأولى لحياته الجديدة في المقر الرئاسي.

الرئيس بايدن مع كلبيه ماجور (باللون الأسود) وتشامب

الرئيس بايدن مع كلبيه ماجور (باللون الأسود) وتشامب

سيخضع "ميجور"، أحد كلبي الرئيس جو بايدن، لمزيد من التدريب خارج البيت الأبيض بعد حادثي عض في مقر الإقامة الرئاسي الذي انتقل إليه الرئيس وأسرته.

مختارات

القط لاري أصبح نجما له عشرات آلاف المعجبين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع صفحة خاصة تحمل اسمه على تويتر، كما ان الصحف تتناقل أخبار بقائه جنبا إلى جنب مع التغيير الحكومي الذي حصا في بريطانيا.

أثار كلب الجيش الأمريكي، الذي ساهم في عملية قتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، استغراب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي. في المقابل أعرب الرئيس ترامب عن امتنانه للإنجاز الذي حققه الكلب الذي وصفه بـ "المذهل والموهوب".

وأكد مايكل لاروزا، الناطق باسم السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، أن الكلب "ميجور"، وهو من نوع الراعي الألماني، "سيخضع لتدريب إضافي لمساعدته على التكيف مع حياته في البيت الأبيض". وأشار إلى أن التدريب سيستمر بضعة أسابيع.

ولم يكن التكيف مع الحياة في المقر الرئاسي الأمريكي مهمة سهلة للكلب الذي تبناه الزوجان جو وجيل بايدن من ملجأ للكلاب. ففي آذار/مارس، أُخرج "ميجور" لفترة موقتة من المقر الرئاسي ونقل إلى دارة بايدن العائلية في ولاية ديلاوير في شمال شرق الولايات المتحدة، بعد حادثة عض واحدة على الأقل في البيت الأبيض.

وعزا الرئيس جو بايدن في حديث لمحطة "إيه بي سي نيوز"، المشكلات مع "ميجور" إلى اعتماد الحيوان سلوكا حمائيا مفرطا في بيئته الجديدة المكتظة دائماً. وقد تلقى "ميجور" حينها تدريبا لتصحيح الوضع، لكن ذلك لم يكن كافيا على ما يبدو. ورغم مغادرة "ميجور"، سيبقى "تشامب"، الكلب الثاني من نوع الراعي الألماني للثنائي الرئاسي، وهو حيوان أكبر سنا وأكثر هدوءا، إلى جانب صاحبيه في واشنطن.

ف.ي/ع.ج.م (رويترز، ا.ف.ب)

  • USA Diensthund des Bagdadi Einsatzes in Syrien (picture-alliance/AP/White House)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب البيت الأبيض "قام بعمل ممتاز"

    نشر الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع تويتر صورة للكلب الذي تعرض للإصابة أثناء العملية، التي أعلنت الولايات المتحدة أنها أودت بحياة أبو بكر البغدادي. ولم يتم الإعلان عن اسم الكلب خوفا من أن يؤدي هذا للكشف عن اسم المسؤول عنه، وهو ما يمكن بدوره أن يكشف عن الوحدات المنفذة للهجوم. ووفقا لوكالة رويترز، فإن إصابة الكلب، الذي قال الرئيس الأمريكي إنه "قام بعمل ممتاز"، لم تكن خطيرة وعاد مرة أخرى للعمل.

  • BG Militärhunde | Die Abentuer von Rex und Rinty 1935 (picture-alliance/Everett Collection)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    بطل حرب ونجم سينما

    على مدار سنوات طويلة، تم استخدام الكلاب بساحات المعارك، مثل هذا الكلب الذي التحق بالخدمة في الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى، ليُلقى جندي أمريكي القبض عليه ويتم إلحاقه فيما بعد بالقوات الأمريكية. وقضى الكلب المسمى بـ "رن تن تن" الجزء الاكبر من حياته بالولايات المتحدة، حيث حقق نجاحا في مجال السينما بهوليوود في عشرينات القرن الماضي.

  • BG Militärhunde | Jiggs Marines Corp Maskottchen (picture-alliance/ZUMAPRESS/BuyEnlarge)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    كلب برتبة رائد!

    لم تكن مسيرة جميع الكلاب المشاركة بساحات الحروب مشابهة لمسيرة "رن تن تن"، فهذا الكلب من فصيلة بولدوغ هو الأول من نوعه الذي ينضم لقوات البحرية الأمريكية عام 1922. وكان الكلب "جيجز" بمثابة تميمة الحظ للقوات الأمريكية، ونجح في صعود السلم الوظيفي بفترة قصيرة حتى وصل لرتبة رائد في سنوات معدودة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا من نوعه. وحين فقد "جيجز" حياته عام 1972، تم دفنه مع ما حصل عليه من تكريمات عسكرية.

  • BG Militärhunde | Militärhundestaffel Bundesheer | Bundespräsident Alexander Van der Bellen (picture-alliance/picturedesk/H. Punz)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    التدريب منذ الولادة

    تبدأ غالبية الكلاب العسكرية تدريبها منذ ولادتها، ففي الجيش الألماني على سبيل المثال، تبقى الكلاب الصغيرة مع مدربين متخصصين حتى تصل للسن الذي يسمح لها بأداء الخدمة العسكرية. وهنا نرى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وهو يحمل جرو أثناء تدريبه بصفوف الجيش النمساوي.

  • BG Militärhunde | Spürhund in der US Armee in Afghanistan (Getty Images/AFP/D. Sarkar)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلب الذي غير القانون

    في عام 2000، وقع الرئيس الامريكي بيل كلينتون على ما يسمى بـ "قانون روبي"، والذي يضمن عدم التخلي عن الكلاب العسكرية التابعة للقوات الأمريكية بأرض المعركة أو القيام بقتلها بعد أداء مهامها. فخلا الحرب الأمريكية في فيتنام، تم تسليم 2.700 كلب عسكري أمريكي للفيتناميين، كما تم قتل 1.600 كلب أخر. أما الآن، فيمكن تبني الكلاب العسكرية بعد خروجها من الخدمة.

  • BG Militärhunde | Diensthundeführer der Bundeswehr (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    بعد دوره في قتل أبو بكر البغدادي.. كلاب في مهام خاصة!

    الكلاب العسكرية الأمريكية تأتي من ألمانيا

    صحيح أنه ليست كل الكلاب العسكرية من فصيلة الجيرمان شيبرد، إلا أن حوالي 85% من الكلاب العسكرية بالولايات المتحدة يتم شرائها من ألمانيا وهولندا بعد حصولهم على التدريب المطلوب هناك. ولا يعد الجيرمان شيبرد هو الفصيلة الأشهر، وإنما الكلاب البلجيكية، مثل الكلب المشارك في عملية أبو بكر البغدادي، والذي يعتبر الأكثر شهرة بذلك المجال. اليوت دوغلاس/د.ا/ا.ف


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