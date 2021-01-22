 كلبة وفية تنتظر صاحبها أمام المستشفى ستة أيام حتى خروجه | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 23.01.2021

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منوعات

كلبة وفية تنتظر صاحبها أمام المستشفى ستة أيام حتى خروجه

كلبة وفية لم تتحمل ابتعاد صاحبها عنها، فقررت اللحاق به إلى المستشفى وانتظاره هناك ستة أيام بلياليها حتى خروجه من المستشفى. تفاصيل القصة.

صورة رمزية

صورة رمزية

ضربت كلبة مثالا في الإخلاص لصاحبها إذ انتظرته خارج مستشفى في تركيا قرابة أسبوع إلى أن خرج بعد العلاج من مشكلة في المخ.

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وكوفئت الكلبة الصغيرة، والتي تحمل اسم ونجوك، على إخلاصها بعودة مؤثرة إلى صاحبها جمال شنتورك عندما غادر المستشفى الواقع بمدينة طرابزون في شمال شرق تركيا.

ونقل صاحب الكلبة، والبالغ من العمر 68 عاما، إلى المستشفى يوم 14 يناير كانون الثاني بعد إصابته بانسداد في وعاء دموي بالمخ، وفقا لتقارير إعلامية.

وتبعت الكلبة بونجوك سيارة الإسعاف حينها لتبدأ وقفتها أمام المدخل المستشفى في انتظار خروج صاحبها.

وكانت الكلبة تعود للمستشفى كل صباح، واعتمدت على أطعمة قدمها لها العاملون بين الحين والآخر.

 

وأكد مدير الاتصالات بالمستشفى فؤاد أوجور أن الكلبة "لم تمثل خطرا على أي أحد“، كما قال أن الجميع لاحظوا العلاقة المميزة بينها وبين صاحبها وهو ما ”بث السعادة لدى الجميع".

وحاولت ابنة الرجل إعادة بونجوك إلى المنزل عدة مرات، إلا أن الكلبة استمرت في الهروب منها والعودة إلى المستشفى.

ومع خروج شنتورك من المستشفى هذا الأسبوع، كان اللقاء مؤثرا حيث ظلت بونجوك تركض إلى جانب كرسيه المتحرك وهي تهز ذيلها في سعادة غامرة لرؤيته أخيرا.

أما شنتورك فعلق على موقف كلبته قائلا: ”الكلاب تجعل الإنسان سعيدا للغاية، والكلب قريب جدا إلينا كالبشر ويمنحك شعورا بالسعادة”.

د.ت.(رويترز)

  • A raccoon stretches as it wakes up in a tree (Charlie Davidson/Comedy Wildlife Photo Awards 2020)

    بالصور.. حين تصطاد العدسة لقطات طريفة لا تتكرر في الحياة البرية

    استيقاظ داخل شجرة!

    أطلق المصوران بول جوينسون هيكس وتوم سلام جائزة التصوير الكوميدي للحياة البرية (CWPA) في عام 2015، بهدف الدفع إلى الحفاظ على الحياة البرية من خلال "الصور المضحكة الأكثر روعة على الكوكب". وفاز تشارلي ديفيدسون، من نيوبورك نيوز في ولاية فرجينيا الأمريكية، بجائزة لالتقاطه صورة حيوان الراكون وهو يتمطى مستيقظاً داخل فجوة في أحد الأشجار بالقرب من منزله.

  • A sea turtle off the coast of Lady Elliot Island, Queensland, Australia (Mark Fitzpatrick/Comedy Wildlife Photography Awards)

    بالصور.. حين تصطاد العدسة لقطات طريفة لا تتكرر في الحياة البرية

    توقيت ممتاز

    الفائز بالمرتبة الأولى في مسابقة هذا العام كان مارك فيتزباتريك، الذي التقطت صورته لسلحفاة قبالة ساحل جزيرة ليدي إليوت في كوينزلاند الأسترالية. قال فيتزباتريك إنه سعيد لأن صورته "أضحكت الناس خلال عام كان صعباً بالنسبة للكثيرين، فضلاً عن المساعدة في نشر رسالة مهمة تتعلق بالحفاظ على الحياة البرية".

  • A Kingfisher sits on a sign that reads No Fishing, with a fish in its beak (Sally Lloyd-Jones/Comedy Wildlife Photo Awards 2020)

    بالصور.. حين تصطاد العدسة لقطات طريفة لا تتكرر في الحياة البرية

    "ممنوع الصيد"

    تشمل المسابقة فئات عديدة صور الحيوانات التي تعيش على اليابسة ولقطات تلك التي تعيش في الماء، وأخرى للطيور. التقطت سالي لويد جونز صورة لطائر الرفراف هذا وهو ينتهك القانون بصيده اليومي للأسماك بالقرب من كيركودبرايت الأسكتلندية.

  • A fox cub looks at a shrew (Ayala Fishaimer/Comedy Wildlife Photo Awards 2020)

    بالصور.. حين تصطاد العدسة لقطات طريفة لا تتكرر في الحياة البرية

    في حوار عميق

    تشمل الفئات الأخرى للمسابقة فئة للأطفال دون سن الـ 16 عاماً، وأخرى لمقاطع الفيديو القصيرة. في هذه اللقطة صادفت أيالا فيشيمر أثناء سفرة لها في دولة إسرائيل ثعلباً صغيراً يلعب مع فأر. وقالت إن الفأر بدا وكأنه يتوسل للثعلب للإبقاء على حياته. وذكرها المشهد بقصة الأطفال الكلاسيكية " الغرفول" في بريطانيا.

  • Two rose-ringed parakeets sit on a branch, with one holding up its foot (Petr Sochman/Comedy Wildlife Photo Awards 2020)

    بالصور.. حين تصطاد العدسة لقطات طريفة لا تتكرر في الحياة البرية

    تراجع!

    تتمحور رسالة المسابقة لهذا العام حول البقاء في المنزل وتعزيز العادات البيئية في الحياة اليومية مثل إضافة صناديق النباتات إلى النوافذ لجذب النحل، والتسوق محلياً وتجنب الرحلات الجوية الطويلة، أي الإجراءات التي طغت على حياتنا هذا العام بسبب وباء كورونا. تم تقديم هذه الصورة لببغاوات تطبق التباعد الاجتماعي في سريلانكا من قبل بيتر سوتشمان، وفازت الصورة ضمن المسابقة الرسمية.

  • A squirrel stands on its hind legs, appearing to sing (Kranitz Roland/Comedy Wildlife Photo Awards 2020)

    بالصور.. حين تصطاد العدسة لقطات طريفة لا تتكرر في الحياة البرية

    السنجاب المطرب

    كان رولاند كرانيتس من بلدة أجفالفا غرب هنغاريا مستمتعاً بهذا السنجاب الذي بدا وكأنه يغني، مشيراً في رسالته إلى أن "صوته جميل للغاية". وجذبت صورته المصوتين عبر العالم، وتم منحه جائزة الجمهور.

  • A baby elephant falls on its face as it walks behind its mother (Tim Hearn/Comedy Wildlife Photo Awards 2020)

    بالصور.. حين تصطاد العدسة لقطات طريفة لا تتكرر في الحياة البرية

    سقطة قوية

    تضم لجنة تحكيم الجائزة لهذا العام مقدمة البرامج التلفزيونية الإنجليزية كيت هامبل والممثل والكوميدي هيو دينيس وخبير الحياة البرية ويل ترافرز والناشطة البيئية بيلا لاك البالغة من العمر 17 عاماً، في مهمة صعبة في اختيار الفائز من بين 44 متأهلاً للتصفيات النهائية، بما في ذلك لقطة تيم هيرن التي التقطها في التوقيت المناسب لفيل يسقط في ناميبيا.

  • A young macaque appears to smile for the camera at a temple in Bali (Luis Martí/Comedy Wildlife Photo Awards 2020)

    بالصور.. حين تصطاد العدسة لقطات طريفة لا تتكرر في الحياة البرية

    الضحكة الأخيرة

    أثناء إجازته في معبد أولواتو في بالي، جنوب إندونيسيا، صادف لويس مارتي هذا القرد الصغير الذي بدا وكأنه يضحك في وجه حامل الكاميرا. يمكن العثور على هذه الصور وغيرها على موقع www.comedywildlifephoto.com. وتجدر الإشارة إلى أن المسابقة القادمة تبدأ في 1 آذار/ مارس 2021. مارتين كوبلر/ م.ب


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