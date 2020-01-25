 كلاوديو بيتزارو.. عندما يفقد أمهر القناصين أدواته ويقاوم سنه! | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 31.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

كلاوديو بيتزارو.. عندما يفقد أمهر القناصين أدواته ويقاوم سنه!

لسنوات طويلة ظل بيتزارو أفضل هداف أجنبي في تاريخ البوندسليغا، قبل أن يتخطاه ليفاندوفسكي. ويبدو أن العملاق البيروفي قد فاته اعتزال الكرة في الوقت المناسب. فرغم بلوغه الـ41 ما يزال يلعب، لكنه لم يعد ذلك القناص الخطير.

البيروفي كلاوديو بيزارو لاعب بريمن الألماني

علامات التقدم في السن بدأت تظهر على كلاوديو بيتزارو هذا الموسم ويلاحظ زملاؤه في فيردر بريمن أنه أصبح أبطأ من السابق

في الماضي كان كلاوديو بيتزارو مرعبا للمدافعين والحراس، وفاز بلقب الدوري الألماني ست مرات كلها بزي بايرن ميونيخ، وست مرات أيضا بكأس ألمانيا، خمسة مع بايرن وواحدة بقميص بريمن.

مختارات

لكن الأمور تغيرت في الموسم الحالي بالنسبة لبيتزارو (41 عاما)، الذي كان معشوق جماهير فيردر بريمن، فاختفى النجم "العجوز" مع فريقه في غياهب البوندسليغا في هذا الموسم الكارثي للفريق، المعرض لخطر الهبوط إلى الدرجة الثانية، بعد مرور 19 جولة من البطولة.

كانت أهداف بيتزارو وشخصيته المرحة مصدر جذب للجماهير، لكن يبدو أنه لم يبق شئ من ذلك في الموسم الحالي، فلم يعد له تأثير على الفريق داخل أو خارج الملعب. ولا تتذكره الجماهير مؤخرا إلا من خلال حادثة طريفة، عندما قام بنشر صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي خلال العطلة الشتوية للدوري الألماني وهو يمسك "بعلبة بيرة"، وهو ما أثار غضب المسؤولين في بريمن.

صحيح أنه ما زال يثير المرح بقفشاته ويشع تفاؤلا بين زملائه، كما أنه يعطي نصائح للاعبين الشباب، غير أنه بناء على معلومات لمجلة "شبورت بيلد" الألمانية فإن بيتزارو لم يعد له أي دور قيادي في الفريق، من وجهة نظر الإدارة، كما أن اللاعب ذاته لا يجهد نفسه في هذا الأمر. ويلاحظ زملاؤه أنه أصبح مختلفا عن الموسم الماضي ويبدو أكثر بطأً، بينما يشير بيتزارو إلى مصاعب لديه في ظهره.

بعد تألقه على مدار عقدين تقريبا يبدو أن العملاق البيروفي فاته اعتزال كرة القدم في الوقت المناسب، وأنه كان يجب عليه فعل ذلك الموسم الماضي، على أبعد تقدير.

ويقول صديقه البرازيلي آيلتون، زميله السابق في بريمن: "علينا أن نتقبل أن سن كلاوديو هو 41 عاما، وبالنسبة له فمن الصعب أن يعود ليستلم الكرات (من زملائه) في منتصف الملعب، فهو يعتمد على تواجده في منطقة الجزاء، وهذا جزء من الحقيقة"، حسبما نقلت شبورت بيلد.

ص.ش/ح.ز

  • DFB-Pokal Finale Borussia Dortmund gegen VFL Wolfsburg Juergen Klopp

    نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد

    يورغن كلوب مدرب بروسيا دورتموند السابق من أكبر النجوم الذين سيفتقدهم عشاق الدوري الألماني في الموسم الجديد . أعلن كلوب رحليه عن دروتموند في أبريل/ نيسان الماضي بعد سبع سنوات قضاها مع "أسود فيستفاليا" أحرز معهم فيها لقب الدوري مرتين، 2011، و2012، ولقب الكأس 2012 ووصل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2013.

  • Fußball DFB-Pokal 2. Runde FC St. Pauli Borussia Dortmund

    نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد

    وجه آخر من دورتموند سيغيب هذا الموسم عن البوندسليغا هو الإيطالي تشيرو ايموبيلى، مهاجم الفريق. دفع فيه دورتموند حوالي 20 مليون يورو ليعوض انتقال ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونيخ، لكن ايموبيلى خيب الآمال فتمت إعارته في الموسم الجديد إلى نادي إشبيليه الأسباني، بعد عام فقط من وصوله إلى دورتموند.

  • Fußball Bastian Schweinsteiger Manchester United

    نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد

    باستيان شفاينشتايغر نجم منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق هو وجه مهم جدا سيغيب عن البوندسليغا ، وقد فاجأ الجميع وانتقل إلى مانشيستر يونايتد الإنجليزي بعد 17 عاما أمضاها في صفوف بايرن ميونيخ. يبلغ راتب شفاينشتايغر في مانشستر يونايتد 10 ملايين يورو سنويا، كما أنه سيكون بجوار مدربه السابق في بايرن لويس فان خال، الذي تربطه به علاقة قوية.

  • Bildergalerie Fußballspieler aus Lateinamerika Claudio Pizarro

    نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد

    وإضافة إلى شفاينشتايغر فرط بايرن ميونيخ في نجمه المخلص كلاوديو بيزارو (36 عاما). ورغم أن بيزارو هو أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الألماني لم يجد لاعب منتخب بيرو من يتعاقد معه من أندية البوندسليغا. وكان هناك مؤخرا حديث عن انتقاله إلى هامبورغ لكن المبلغ الذي يفترض أن يتقاضاه (2.7 مليون يورو سنويا)، يمثل مشكلة بالنسبة للنادي.

  • Fußball DFB Pokal Borussia Dortmund vs 1899 Hoffenheim

    نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد

    المهاجم البرازيلي الشاب روبيرتو فيرمينو نجم هوفنهايم السابق يغيب هو الآخر عن اضواء البنودسليغا فقد انتقل إلى ليفربول الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 41 مليون يورو، وتعد الأغلى في تاريخ الدوري الألماني. كان عقده يمتد مع هوفنهايم حتى عام 2017 لكن أموال الدوري الإنجليزي وجدت ترحيبا لدى هوفنهايم.

  • Bundesliga - 14. Spieltag: Hamburger SV - FSV Mainz 05

    نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد

    هامبورغ بدوره تخلّى عن رافاييل فان دير فارت قائده ونجمه المدلل السابق. وكان هامبورغ قد عرض عليه منصبا إداريا في الفريق لكنه فضل مواصلة مشواره الكروي في إسبانيا، حيث انتقل إلى بيستيس إشبيليه. ومعلوم أن والد رافاييل هولندي أما أمه فأسبانية من الأندلس. كان فان دير فارت دائما نجما ساطعا يشغل الاعلام، لكن خفوت نجمه لم يخفف عنه اضواء الاعلام، وهذه المرة بسبب حياته الخاصة.

  • Fußball Bundesliga 12. Spieltag SC Freiburg gegen VfB Stuttgart

    نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد

    بعد تسعة أعوام قضاها في البوندسليغا سيغيب النجم التونسي كريم حقي عن البطولة التي عشقها. حيث انتقل في الموسم الجديد إلى فورتونا دسلدورف، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بألمانيا. قضى حقي السنوات الماضية في بايرليفركوزن وهانوفر وشتوتغارت وكان وجها عربيا مالوفا في الدوري الألماني.

  • Mohammed Abdellaoue Vfb Stuttgart ARCHIV 2013

    نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد

    وجه عربي آخر ستفتقده ملاعب البوندسليغا هو اللاعب النرويجي المغربي الأصل محمد عبداللاوي نجم شتوتغارت السابق، ومنتخب النرويج، الذي عاد إلى بلده في الموسم الجديد بعد خمس سنوات في الدوري الألماني. بدأ عبداللاوي مسيرته في ألمانيا مع هانوفر قبل أن ينتقل إلى شتوتغارت. وسيلعب في الموسم الجديد مع نادي فوليرينغا، أحد أكبر الأندية النرويجية.

  • Jefferson Farfan Schalke 04

    نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد

    جيفرسون فارفان نجم منتخب بيرو وشالكه الألماني السابق ترك هو الآخر منافسات البوندسليغا متوجها إلى الدوري الإماراتي من بوابة نادي الجزيرة. وانضم فارفان إلى الجزيرة الشهر الماضي لمدة ثلاثة مواسم، مقابل ستة ملايين يورو. وكان شالكه يأمل من خلال المال أن يحصل على شدران شاكيري لكن شاكيري ذهب إلى ستوك سيتي الانجليزي.

  • Bundesliga Schalke vs Mönchengladbach 06.02.2015 Boateng

    نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد

    وهناك وجه آخر من شالكه لن يلعب هذا الموسم في البوندسليغا رغم أنه مازال محسوبا على الفريق ويحصل على أموال منه هو نجم خط الوسط كيفين برينس بواتينغ، الذي يمتد عقده مع شالكه حتى 2016. وكانت إدارة شالكه قد أوقفت برينس بواتينغ منذ مايو/ أيار الماضي وقالت إنه لن يرتدي قميص الفريق مرة أخرى. كان بواتينغ على وشك الانتقال إلى لشبونة البرتغالي لكن الصفقة فشلت.

  • Bundesliga 14. Spieltag: FC Bayern München - Bayer Leverkusen

    نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد

    ومن النجوم التي ستغيب أيضا عن البوندسليغا سيمون رولفس، قائد باير ليفركوزن، وأحد الأعمدة الأساسية في الفريق في السنوات الماضية. فبعد عشر سنوات قضاها نجم خط الوسط مع ليفركوزن قرر رولفس، الأب لثلاثة بنات، اعتزال كرة القدم والتوجه إلى مجال إدارة الأعمال والتسويق.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد

بعد انطلاق الموسم الجديد للدوري الألماني لكرة القدم لعام 2015/2016 سيفتقد عشاق الكرة الألمانية نجوما تعودوا على رؤيتهم السنوات الماضية، منهم نجوم ألمان ودوليون وعرب. هذه جولة في صور مع أبرز أولئك النجوم. (15.08.2015)  

مواضيع ذات صلة

1. Bundesliga 07. Spieltag | FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim | Müller & Kovac

نجم بايرن ميونيخ توماس مولر يصفي حساباته مع كوفاتش 25.01.2020

رغم أن نيكو كوفاتش أقيل من تدريب بايرن ميونيخ قبل حوالي ثلاثة أشهر، إلاّ أن أحد نجوم البافاري لم يبتلع بعد المعاملة التي تلقاها على يد المدرب الكرواتي. فماذا قال نجم بايرن ميونيخ عن مدربه السابق؟

Bundesliga BvB Dortmund gegen Köln

بينهم ثلاثي برشلونة..حكيمي يكشف عن أقوى خصوم واجههم 30.01.2020

رغم أن نجم بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي مازال في السنوات الأولى من مسيرته الكروية، إلاّ أن الدولي المغربي خاض عدة نزالات قوية في عالم الساحرة المستديرة. حكيمي كشف عن أقوى خصوم واجههم ومن بينهم ثلاثي برشلونة.

Bundesliga Hertha BSC - Bayern München

بوندسليغا: بايرن ميونيخ ثانيا بفوز ساحق على هرتا برلين 19.01.2020

صعد بايرن ميونيخ للمركز الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم بفوز ساحق على مضيفه هرتا برلين برباعية نظيفة على الملعب الأولمبي بالعاصمة ضمن المرحلة الثامنة عشرة. كما استعاد ليفركوزن المركز السادس إثر فوزه على بادربورن.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

نجم برلين يحتكر احتفاله بتسجيل الأهداف بطريقة غير مسبوقة

كلاوديو بيتزارو.. عندما يفقد أمهر القناصين أدواته ويقاوم سنه!

بينهم ثلاثي برشلونة..حكيمي يكشف عن أقوى خصوم واجههم

إنتر ميلان يمهد الطريق أمام عمالقة أوروبا!

طبيعة علاقة رونالدو وجورجينا تعود للواجهة

غياب سواريز يضع ميسي في عزلة