كلاوديو بيتزارو.. عندما يفقد أمهر القناصين أدواته ويقاوم سنه!

في الماضي كان كلاوديو بيتزارو مرعبا للمدافعين والحراس، وفاز بلقب الدوري الألماني ست مرات كلها بزي بايرن ميونيخ، وست مرات أيضا بكأس ألمانيا، خمسة مع بايرن وواحدة بقميص بريمن.
لكن الأمور تغيرت في الموسم الحالي بالنسبة لبيتزارو (41 عاما)، الذي كان معشوق جماهير فيردر بريمن، فاختفى النجم "العجوز" مع فريقه في غياهب البوندسليغا في هذا الموسم الكارثي للفريق، المعرض لخطر الهبوط إلى الدرجة الثانية، بعد مرور 19 جولة من البطولة.
كانت أهداف بيتزارو وشخصيته المرحة مصدر جذب للجماهير، لكن يبدو أنه لم يبق شئ من ذلك في الموسم الحالي، فلم يعد له تأثير على الفريق داخل أو خارج الملعب. ولا تتذكره الجماهير مؤخرا إلا من خلال حادثة طريفة، عندما قام بنشر صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي خلال العطلة الشتوية للدوري الألماني وهو يمسك "بعلبة بيرة"، وهو ما أثار غضب المسؤولين في بريمن.
صحيح أنه ما زال يثير المرح بقفشاته ويشع تفاؤلا بين زملائه، كما أنه يعطي نصائح للاعبين الشباب، غير أنه بناء على معلومات لمجلة "شبورت بيلد" الألمانية فإن بيتزارو لم يعد له أي دور قيادي في الفريق، من وجهة نظر الإدارة، كما أن اللاعب ذاته لا يجهد نفسه في هذا الأمر. ويلاحظ زملاؤه أنه أصبح مختلفا عن الموسم الماضي ويبدو أكثر بطأً، بينما يشير بيتزارو إلى مصاعب لديه في ظهره.
بعد تألقه على مدار عقدين تقريبا يبدو أن العملاق البيروفي فاته اعتزال كرة القدم في الوقت المناسب، وأنه كان يجب عليه فعل ذلك الموسم الماضي، على أبعد تقدير.
ويقول صديقه البرازيلي آيلتون، زميله السابق في بريمن: "علينا أن نتقبل أن سن كلاوديو هو 41 عاما، وبالنسبة له فمن الصعب أن يعود ليستلم الكرات (من زملائه) في منتصف الملعب، فهو يعتمد على تواجده في منطقة الجزاء، وهذا جزء من الحقيقة"، حسبما نقلت شبورت بيلد.
ص.ش/ح.ز
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نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد
يورغن كلوب مدرب بروسيا دورتموند السابق من أكبر النجوم الذين سيفتقدهم عشاق الدوري الألماني في الموسم الجديد . أعلن كلوب رحليه عن دروتموند في أبريل/ نيسان الماضي بعد سبع سنوات قضاها مع "أسود فيستفاليا" أحرز معهم فيها لقب الدوري مرتين، 2011، و2012، ولقب الكأس 2012 ووصل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2013.
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نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد
وجه آخر من دورتموند سيغيب هذا الموسم عن البوندسليغا هو الإيطالي تشيرو ايموبيلى، مهاجم الفريق. دفع فيه دورتموند حوالي 20 مليون يورو ليعوض انتقال ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونيخ، لكن ايموبيلى خيب الآمال فتمت إعارته في الموسم الجديد إلى نادي إشبيليه الأسباني، بعد عام فقط من وصوله إلى دورتموند.
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نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد
باستيان شفاينشتايغر نجم منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق هو وجه مهم جدا سيغيب عن البوندسليغا ، وقد فاجأ الجميع وانتقل إلى مانشيستر يونايتد الإنجليزي بعد 17 عاما أمضاها في صفوف بايرن ميونيخ. يبلغ راتب شفاينشتايغر في مانشستر يونايتد 10 ملايين يورو سنويا، كما أنه سيكون بجوار مدربه السابق في بايرن لويس فان خال، الذي تربطه به علاقة قوية.
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نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد
وإضافة إلى شفاينشتايغر فرط بايرن ميونيخ في نجمه المخلص كلاوديو بيزارو (36 عاما). ورغم أن بيزارو هو أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الألماني لم يجد لاعب منتخب بيرو من يتعاقد معه من أندية البوندسليغا. وكان هناك مؤخرا حديث عن انتقاله إلى هامبورغ لكن المبلغ الذي يفترض أن يتقاضاه (2.7 مليون يورو سنويا)، يمثل مشكلة بالنسبة للنادي.
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نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد
المهاجم البرازيلي الشاب روبيرتو فيرمينو نجم هوفنهايم السابق يغيب هو الآخر عن اضواء البنودسليغا فقد انتقل إلى ليفربول الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 41 مليون يورو، وتعد الأغلى في تاريخ الدوري الألماني. كان عقده يمتد مع هوفنهايم حتى عام 2017 لكن أموال الدوري الإنجليزي وجدت ترحيبا لدى هوفنهايم.
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نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد
هامبورغ بدوره تخلّى عن رافاييل فان دير فارت قائده ونجمه المدلل السابق. وكان هامبورغ قد عرض عليه منصبا إداريا في الفريق لكنه فضل مواصلة مشواره الكروي في إسبانيا، حيث انتقل إلى بيستيس إشبيليه. ومعلوم أن والد رافاييل هولندي أما أمه فأسبانية من الأندلس. كان فان دير فارت دائما نجما ساطعا يشغل الاعلام، لكن خفوت نجمه لم يخفف عنه اضواء الاعلام، وهذه المرة بسبب حياته الخاصة.
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نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد
بعد تسعة أعوام قضاها في البوندسليغا سيغيب النجم التونسي كريم حقي عن البطولة التي عشقها. حيث انتقل في الموسم الجديد إلى فورتونا دسلدورف، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بألمانيا. قضى حقي السنوات الماضية في بايرليفركوزن وهانوفر وشتوتغارت وكان وجها عربيا مالوفا في الدوري الألماني.
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نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد
وجه عربي آخر ستفتقده ملاعب البوندسليغا هو اللاعب النرويجي المغربي الأصل محمد عبداللاوي نجم شتوتغارت السابق، ومنتخب النرويج، الذي عاد إلى بلده في الموسم الجديد بعد خمس سنوات في الدوري الألماني. بدأ عبداللاوي مسيرته في ألمانيا مع هانوفر قبل أن ينتقل إلى شتوتغارت. وسيلعب في الموسم الجديد مع نادي فوليرينغا، أحد أكبر الأندية النرويجية.
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نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد
جيفرسون فارفان نجم منتخب بيرو وشالكه الألماني السابق ترك هو الآخر منافسات البوندسليغا متوجها إلى الدوري الإماراتي من بوابة نادي الجزيرة. وانضم فارفان إلى الجزيرة الشهر الماضي لمدة ثلاثة مواسم، مقابل ستة ملايين يورو. وكان شالكه يأمل من خلال المال أن يحصل على شدران شاكيري لكن شاكيري ذهب إلى ستوك سيتي الانجليزي.
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نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد
وهناك وجه آخر من شالكه لن يلعب هذا الموسم في البوندسليغا رغم أنه مازال محسوبا على الفريق ويحصل على أموال منه هو نجم خط الوسط كيفين برينس بواتينغ، الذي يمتد عقده مع شالكه حتى 2016. وكانت إدارة شالكه قد أوقفت برينس بواتينغ منذ مايو/ أيار الماضي وقالت إنه لن يرتدي قميص الفريق مرة أخرى. كان بواتينغ على وشك الانتقال إلى لشبونة البرتغالي لكن الصفقة فشلت.
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نجوم ستغيب عن البوندسليغا في الموسم الجديد
ومن النجوم التي ستغيب أيضا عن البوندسليغا سيمون رولفس، قائد باير ليفركوزن، وأحد الأعمدة الأساسية في الفريق في السنوات الماضية. فبعد عشر سنوات قضاها نجم خط الوسط مع ليفركوزن قرر رولفس، الأب لثلاثة بنات، اعتزال كرة القدم والتوجه إلى مجال إدارة الأعمال والتسويق.
الكاتب: صلاح شرارة