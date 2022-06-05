كلاسيكيات المطبخ الفرنسي: راتاتوي

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طبق مصنوع بالكامل من الخضار، ويُعتقد أنه تم تقديمه لأول مرة في نيس، في جنوب فرنسا، في القرن الثامن عشر. سافرنا إلى هناك وتعرفنا على كيفية تحضير طبق راتاتوي النموذجي.
أدانت محكمة ألمانية شخصين بتهمة التورط في أعمال شغب بفرنسا قبل مواجهة كولونيا الألماني مع نيس الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي في سبتمبر الماضي. وعوقب أحد الرجلين بالسجن لمدة عامين والآخر بالسجن أيضا لكن لعام واحد.
قضت محكمة فرنسية بالسجن لفترات تتراوح مابين سنتين و 18 سنة بحق المتهمين بتدبير والاشتراك في الهجوم الذي وقع عام 2016 بشاحنة قادها تونسي في حشد بمدينة نيس الفرنسية، ما أسفر عن مقتل 86 شخصاً.
توفيت أكبر معمرة في العالم، الراهبة الفرنسية الأخت أندريه عن 118 عاما في فرنسا حسبما أعلنت دار المسنين التي كانت تقطنها، ويذكر أنها أصيبت بفيروس كورونا العام الماضي وتعافت منه.
وافقت فرنسا والبرتغال وإسبانيا على بناء خط أنابيب الهيدروجين المتوسطي، والذي من المفترض أن يكون جاهزا بحلول عام 2030. وسينقل خط أنابيب الهيدروجين الغاز "الأخضر" من شبه الجزيرة الأيبيرية إلى أوروبا. فما هو هذا المشروع؟
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