 كلاسيكيات المطبخ الفرنسي: راتاتوي | يوروماكس | DW | 26.02.2023

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يوروماكس

كلاسيكيات المطبخ الفرنسي: راتاتوي

طبق مصنوع بالكامل من الخضار، ويُعتقد أنه تم تقديمه لأول مرة في نيس، في جنوب فرنسا، في القرن الثامن عشر. سافرنا إلى هناك وتعرفنا على كيفية تحضير طبق راتاتوي النموذجي.

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