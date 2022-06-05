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كلاسيكيات المطبخ الفرنسي: راتاتوي

طبق مصنوع بالكامل من الخضار، ويُعتقد أنه تم تقديمه لأول مرة في نيس، في جنوب فرنسا، في القرن الثامن عشر. سافرنا إلى هناك وتعرفنا على كيفية تحضير طبق راتاتوي النموذجي.