كلاسيكو ألمانيا.. قمصان الفريقين لدعم الأعمال الخيرية

يترقب عشاق الكرة الألمانية الكلاسيكو الحاسم بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند مساء السبت (السادس من نيسان/ أبريل 2019)، وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة، إذ تعد المواجهة المائة بين الفريقين، كما أن نتيجتها ستحدد إلى حدٍ كبير الفائز بلقب الدوري الألماني "بوندسليغا" هذا الموسم.

ويبدو أن مسؤولي الفريقين أرادوا أن يتركوا أثراً طيباً لهذه المباراة بلفتة إنسانية. فقد قرروا أن يوقع اللاعبون على القمصان التي يرتدوها في المباراة بعد نهايتها مباشرة. من أجل عرضها للبيع.

وسيعود ريع بيع هذه القمصان لصالح منظمة "المساعدة الرياضية الألمانية". ويمكن لجماهير الفريقين المزايدة على هذه القمصان على موقع "يونايتد تشاريتي" للمزايدات العلنية.

يُذكر أن منظمة "المساعدة الرياضية الألمانية" هي مؤسسة خيرية تمول العديد من برامج دعم لقرابة 4000 رياضي ناشئ في أكثر من 50 نوع من الرياضة. ويُتوقع أن تساهم هذه المبادرة إلى حدٍ ما في تهدئة الأجواء المشحونة التي عادة ما تسيطر على اللاعبين والمشجعين في كل مواجهة بين الفريقين.

ع.غ/ ع.خ