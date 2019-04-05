كلاسيكو ألمانيا.. حصيلة 99 مواجهة بين بايرن ودورتموند

عندما يلتقي بايرن ميونخ منافسه التقليدي العنيد بوروسيا دورتموند السبت (السادس من نيسان/ أبريل 2019) في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا"، ستكون هذه هي المباراة رقم 100 بين الفريقين في الدوري الألماني.
وعادت المواجهة بين الفريقين هذا الموسم لتصبح مباراة قمة جديدة نظراً للفارق الضئيل بين الفريقين وتأثير المباراة على حسم لقب الدوري فيما بينهما. ويتصدر دورتموند جدول البوندسليغا حالياً برصيد 63 نقطة وبفارق نقطتين فقط أمام بايرن صاحب المركز الثاني.
المنافسالكابوس:
خسر دورتموند 45 مباراة من المباريات الـ 99 الماضية التي خاضها أمام بايرن في البوندسليغا، ولم يخسر دورتموند أمام أي فريق آخر بنفس هذا العدد من المباريات، لكنه ما زال هو الفريق الأكثر حفاظاً على نظافة شباكه في مواجهة بايرن حتى الآن حيث حافظ على نظافة شباكه في 22 من هذه المباريات.
الخبرة:
من بين جميع لاعبي بايرن ودورتموند الحاليين، يبرز ماتس هوملتس لاعب بايرن كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات القمة بين الفريقين برصيد 19 مباراة حتى الآن.
وشارك هوملتس مع دورتموند ضد بايرن في 14 مباراة ثم شارك مع فريقه الحالي بايرن في خمس مباريات أمام دورتموند. ولكن اللاعب الأكثر مشاركة على الإطلاق في المباريات بين الفريقين على مدار التاريخ هو ميشائيل زوريتش النجم السابق لدورتموند والمدير الرياضي بالنادي حالياً، حيث خاض 28 مباراة بين الفريقين خلال مسيرته كلاعب.
ماتس هوميلز بقميص بايرن ميونيخ
المستوى:
المستوى الحالي للفريقين يصب في مصلحة بايرن. وحصد بايرن 25 نقطة في عشر مباريات خاضها بالدور الثاني للمسابقة حتى الآن ليكون الفريق الأكثر نجاحاً في الدور الثاني للمسابقة حتى الآن فيما حصد دورتموند 21 نقطة من آخر عشر مباريات له.
إحصائيةعامة:
يلتقي الفريقان غدا للمرة الـ 100 في تاريخ مواجهاتهما بالبوندسليغا. وحقق بايرن الفوز في 45 من المباريات الـ99 السابقة مقابل 25 انتصاراً لدورتموند و29 تعادلاً. وخلال هذه المباريات سجل الفريقان 312 هدفاً، منها 190 لبايرن و122 لدورتموند. وكان أول لاعب يهز الشباك في المباريات بين الفريقين هو راينهولد النجم السابق لدورتموند وذلك في تشرين الأول/ أكتوبر 1965.
القمة:
احتكر بايرن ودورتموند ألقاب البوندسليغا منذ 2010. وستكون المواجهة بينهما غداً هي المباراة السادسة عشر بينهما في البوندسليغا منذ ذلك التاريخ.
الهيمنة:
لم يحظ دورتموند بسجل جيد في المواجهات الأخيرة التي حل فيها ضيفاً على بايرن باستاد "أليانز آرينا" حيث خسر آخر ثلاث مباريات خاضها على هذا الملعب وبنتائج ثقيلة صفر / 6 و1 / 4 و1 / 5 . ورغم هذا، تظل هذه النتائج أفضل كثيراً من الخسارة الكارثية للفريق 1 / 11 أمام بايرن في 1971 عندما سجل الأسطورة غيرد مولر أربعة أهداف لبايرن كما شهدت المباراة هدفين لأولي هونيس الرئيس الحالي للنادي البافاري. أما أكبر فوز لدورتموند على بايرن فكان بنتيجة 4 / صفر وتحقق قبل 51 عاماً.
فوز تاريخي لبايرن على دورتموند عام 1971 بـ11 هدفاً مقابل هدف واحد
البطاقات: ما زالت مباراة الفريقين في البوندسليغا في نيسان/ أبريل 2011 هي أكثر المواجهات التي شهدت بطاقات ملونة في تاريخ المباريات بينهما حيث شهدت ثلاث بطاقات حمراء و13 بطاقة صفراء لتكون الـ 16 بطاقة رقماً قياسياً في تاريخ مبارياتهما.
صائدالأرقامالقياسية:
بخلاف هوملس الذي يستطع تعزيز رقمه كأكثر لاعبي الجيل الحالي من نجوم الفريقين مشاركة في قمة بايرن - دورتموند، يبرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي كأحد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الفريقين، خاض تسع مباريات مع بايرن ضد فريقه القديم الذي خاض معه ثماني مباريات أمام بايرن. إضافة لهذا، سجل اللاعب البولندي هدفاً واحداً لدورتموند في شباك بايرن مقابل 12 هدفاً سجلها لبايرن في شباك دورتموند ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي لغيرد مولر الذي يعتلي قائمة هدافي هذه القمة برصيد 14 هدفاً.
وفرةالأهداف:
لا تبدو نتيجة التعادل السلبي خياراً مرجحاً في مباراة القمة بين بايرن ودورتموند. ومن بين آخر عشر مباريات بين الفريقن، انتهت مباراة واحدة بينهما في البوندسليغا بالتعادل السلبي. ويصل متوسط التسجيل في مباريات الفريقين سوياً إلى 3.1 هدفاً للمباراة الواحدة وهو ما يزيد على متوسط التسجيل في مباريات البوندسليغا بشكل عام.
ع.غ/ ع.خ (د ب أ)
-
مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
فوز ساحق على "الأرض الحمراء"
إحدى أولى المواجهات بين الغريمين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند انتهت بفوز كبير لأسود ويستفاليا، حين فاز دورتموند عام 1967 برباعية نظيفة على الفريق البافاري في ملعب "الأرض الحمراء" الشهير في مدينة دورتموند. بالمناسبة كانت أرضية الملعب من العشب الأخضر كبقية الملاعب وعلى خلاف تسميته.
-
مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
سيناريو الفوز الأكبر
لا ينسى عشاق بايرن يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971، حين كتب "هداف الأمة" غيرد مولر (الثاني من اليسار في الصورة) سيناريو أقسى خسارة في تاريخ دورتموند أمام بايرن. إذ سجل للفريق البافاري أربعة أهداف في المباراة التي انتهت بـ11 لبايرن مقابل هدف يتيم لدورتموند. وهو أكبر فوز لبايرن في منافسات البوندسليغا.
-
مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
كيف يمكن له أن يفشل في التسجيل؟
هذا السؤال طرح آنذاك الكثير من عشاق دورتموند وبايرن على حد سواء بعد أن قام مهاجم دورتموند فرانك ميل (يسار الصورة) بمراوغة حارس مرمى بايرن جان ماري- بفاف في المباراة بين الفريقين في التاسع من آب/ أغسطس 1986. وفيما كان الجميع ينتظر هدف ميل في المرمى الفارغ، سدد مهاجم دورتموند الكرة إلى قائم المرمى بعد أن أراد التسجيل بحركة فنية، لكن عبثاً...
-
مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
أيها البكّاء!
كان لاعب دورتموند أندرياس مولر (يمين الصورة) شخصية غريبة على أرض الملعب، يتألق تارة بمهاراته الرائعة، ويثير الجدل تارة أخرى بسقوطه المصطنع، ما دفع لوتار ماتيوس لاعب بايرن ميونيخ إلى التشنيع به خلال مباراة بين الفريقين عام 1997، إذ قام بحركة بيديّه تعني أن مولر ليس سوى شخص ضعيف سريع البكاء، ما أثر على علاقتهما حتى في صفوف منتخب ألمانيا.
-
مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
من حارس مرمى إلى لاعب الكونغ فو
حارس بايرن السابق أوليفر كان لم يكن يتمتع أيضاً بعلاقات جيدة مع لاعبي دورتموند. في إحدى المباريات بين الفريقين بنيسان/ أبريل 1999 كان الحارس العملاق عدائياً للغاية. إذ قفز بحركة كونغ فو مؤلمة باتجاه مهاجم دورتموند السويسري ستيفان تشابوسات، الذي تفاداها في اللحظة الأخيرة. كما أمسك كان بمهاجم دورتموند الآخر هايكو هيرليش من رقبته.
-
مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
معركة للمتهورين
المباراة التي جمعت الفريقين في نيسان/ أبريل 2001 كانت حامية بكل المقاييس، ولم يسبق لأي مباراة بينهما أن شهدت مثل هذه الخشونة المتبادلة في اللعب. إذ أشهر الحكم بطاقته الحمراء ثلاث مرات، والصفراء 13 مرة في المباراة التي تحولت إلى سلسلة طويلة من التوقفات بسبب المخالفات.
-
مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
مواجهة عدائية
استمر التنافس المحموم بين الفريقين في مطلع الألفية أيضاً. كان مهاجم ميونيخ البرازيلي جيوفاني إلبر (يسار الصورة) من الشخصيات المرحة، لكن حارس بروسيا دورتموند ينس ليمان، المعروف بالمحرض، نجح في استفزاز إلبر في شباط/ فبراير 2002. وخلّدت الصورة هذه المواجهة العدائية بين الاثنين.
-
مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
مهاجم يحمي شباك دورتموند
في المباراة بين الفريقين بتشرين الثاني/ نوفمبر 2002 أُجبر مهاجم دورتموند التشيكي يان كولر على حراسة عرين أسود ويستفاليا، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء يوجه الحارس ينس ليمان. وعلى الرغم من تمكنه من صد عدة كرات، إحداها لميشائيل بالاك، إلا أن الفريق البافاري فاز في النهاية بهدفين كانا قد سُجلا في مرمى ليمان مقابل هدف واحد.
-
مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
أيما إذلال!
فاز بروسيا دورتموند بنهائي كأس ألمانيا عام 2012 في مباراة كانت أقرب ما تكون إلى درس قاسٍ للنادي البافاري، إذ سجل أسود ويستفاليا خمسة أهداف في شباك بايرن مقابل هدفين. وتحدثت الصحف الألمانية حينئذٍ عن تمكن دورتموند من إذلال الفريق البافاري.
-
مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
آرين روبن وهدفه الذهبي
كان ذلك الإنجاز الأكبر للعملاق البافاري بعد أن حسم نهائي أبطال أوروبا في ملعب ويمبلي بلندن عام 2013 على دورتموند بهدف الفوز الذي سجله الهولندي آرين روبن لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف واحد. في ذلك الموسم حقق البافاري الثلاثية التاريخية ليتربع على عرش المجد الأوروبي.
-
مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
السمعة أولاً
يمكن وصف كأس السوبر الألماني بأنه من الألقاب الصغيرة. ولم يكن الفائز بلقب الدوري أو لقب كأس ألمانيا يعيره أهمية كبيرة. عادة ما تكون هذه المباراة بمثابة اختبار لموسم جديد. لكن في مباراة كأس السوبر عام 2016 كانت الأجواء متوترة ومثيرة للغاية. في النهاية فاز بايرن بهدفين مقابل لا شيء لدورتموند.
-
مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
حصيلة ثقيلة
في المباراة التي جمعت الفريقين بآذار/ مارس 2018 أدخل بايرن نصف دزينة من الأهداف في مرمى بروسيا دورتموند، ليثبت من جديد أنه سيد الكرة الألمانية. وتكشف الإحصائيات أن 99 مباراة بين الفريقين حصيلتها: 45 فوزاً لبايرن، و25 انتصاراً لدورتموند، و29 مباراة انتهت بالتعادل.
-
مواجهات خالدة بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند
حفل رويس القادم؟
مُني بايرن بخسارة أمام دورتموند في جولة الذهاب من الموسم الحالي بهدفين مقابل ثلاثة لدورتموند. سيطر البافاريون على أجواء المباراة وتقدموا بهدفين، لكن كابتن دورتموند ماركو رويس كان له كلام آخر وساهم في صناعة هدف الفوز الذي سجله الإسباني آلكاسير. فهل سيعزز دورتموند صدارته لترتيب الدوري في مباراة السبت؟ يوشوا فيبر/ عماد غانم