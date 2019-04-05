كلاسيكو ألمانيا.. حصيلة 99 مواجهة بين بايرن ودورتموند

عندما يلتقي بايرن ميونخ منافسه التقليدي العنيد بوروسيا دورتموند السبت (السادس من نيسان/ أبريل 2019) في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا"، ستكون هذه هي المباراة رقم 100 بين الفريقين في الدوري الألماني.

وعادت المواجهة بين الفريقين هذا الموسم لتصبح مباراة قمة جديدة نظراً للفارق الضئيل بين الفريقين وتأثير المباراة على حسم لقب الدوري فيما بينهما. ويتصدر دورتموند جدول البوندسليغا حالياً برصيد 63 نقطة وبفارق نقطتين فقط أمام بايرن صاحب المركز الثاني.

المنافسالكابوس:

خسر دورتموند 45 مباراة من المباريات الـ 99 الماضية التي خاضها أمام بايرن في البوندسليغا، ولم يخسر دورتموند أمام أي فريق آخر بنفس هذا العدد من المباريات، لكنه ما زال هو الفريق الأكثر حفاظاً على نظافة شباكه في مواجهة بايرن حتى الآن حيث حافظ على نظافة شباكه في 22 من هذه المباريات.

الخبرة:

من بين جميع لاعبي بايرن ودورتموند الحاليين، يبرز ماتس هوملتس لاعب بايرن كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات القمة بين الفريقين برصيد 19 مباراة حتى الآن.

وشارك هوملتس مع دورتموند ضد بايرن في 14 مباراة ثم شارك مع فريقه الحالي بايرن في خمس مباريات أمام دورتموند. ولكن اللاعب الأكثر مشاركة على الإطلاق في المباريات بين الفريقين على مدار التاريخ هو ميشائيل زوريتش النجم السابق لدورتموند والمدير الرياضي بالنادي حالياً، حيث خاض 28 مباراة بين الفريقين خلال مسيرته كلاعب.

ماتس هوميلز بقميص بايرن ميونيخ

المستوى:

المستوى الحالي للفريقين يصب في مصلحة بايرن. وحصد بايرن 25 نقطة في عشر مباريات خاضها بالدور الثاني للمسابقة حتى الآن ليكون الفريق الأكثر نجاحاً في الدور الثاني للمسابقة حتى الآن فيما حصد دورتموند 21 نقطة من آخر عشر مباريات له.

إحصائيةعامة:

يلتقي الفريقان غدا للمرة الـ 100 في تاريخ مواجهاتهما بالبوندسليغا. وحقق بايرن الفوز في 45 من المباريات الـ99 السابقة مقابل 25 انتصاراً لدورتموند و29 تعادلاً. وخلال هذه المباريات سجل الفريقان 312 هدفاً، منها 190 لبايرن و122 لدورتموند. وكان أول لاعب يهز الشباك في المباريات بين الفريقين هو راينهولد النجم السابق لدورتموند وذلك في تشرين الأول/ أكتوبر 1965.

القمة:

احتكر بايرن ودورتموند ألقاب البوندسليغا منذ 2010. وستكون المواجهة بينهما غداً هي المباراة السادسة عشر بينهما في البوندسليغا منذ ذلك التاريخ.

الهيمنة:

لم يحظ دورتموند بسجل جيد في المواجهات الأخيرة التي حل فيها ضيفاً على بايرن باستاد "أليانز آرينا" حيث خسر آخر ثلاث مباريات خاضها على هذا الملعب وبنتائج ثقيلة صفر / 6 و1 / 4 و1 / 5 . ورغم هذا، تظل هذه النتائج أفضل كثيراً من الخسارة الكارثية للفريق 1 / 11 أمام بايرن في 1971 عندما سجل الأسطورة غيرد مولر أربعة أهداف لبايرن كما شهدت المباراة هدفين لأولي هونيس الرئيس الحالي للنادي البافاري. أما أكبر فوز لدورتموند على بايرن فكان بنتيجة 4 / صفر وتحقق قبل 51 عاماً.

فوز تاريخي لبايرن على دورتموند عام 1971 بـ11 هدفاً مقابل هدف واحد

البطاقات: ما زالت مباراة الفريقين في البوندسليغا في نيسان/ أبريل 2011 هي أكثر المواجهات التي شهدت بطاقات ملونة في تاريخ المباريات بينهما حيث شهدت ثلاث بطاقات حمراء و13 بطاقة صفراء لتكون الـ 16 بطاقة رقماً قياسياً في تاريخ مبارياتهما.

صائدالأرقامالقياسية:

بخلاف هوملس الذي يستطع تعزيز رقمه كأكثر لاعبي الجيل الحالي من نجوم الفريقين مشاركة في قمة بايرن - دورتموند، يبرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي كأحد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الفريقين، خاض تسع مباريات مع بايرن ضد فريقه القديم الذي خاض معه ثماني مباريات أمام بايرن. إضافة لهذا، سجل اللاعب البولندي هدفاً واحداً لدورتموند في شباك بايرن مقابل 12 هدفاً سجلها لبايرن في شباك دورتموند ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي لغيرد مولر الذي يعتلي قائمة هدافي هذه القمة برصيد 14 هدفاً.

وفرةالأهداف:

لا تبدو نتيجة التعادل السلبي خياراً مرجحاً في مباراة القمة بين بايرن ودورتموند. ومن بين آخر عشر مباريات بين الفريقن، انتهت مباراة واحدة بينهما في البوندسليغا بالتعادل السلبي. ويصل متوسط التسجيل في مباريات الفريقين سوياً إلى 3.1 هدفاً للمباراة الواحدة وهو ما يزيد على متوسط التسجيل في مباريات البوندسليغا بشكل عام.

ع.غ/ ع.خ (د ب أ)