كلاسيكو ألمانيا - بايرن يقسو على دورتموند برباعية ويتصدر الدوري

انتزع بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وذلك عقب فوزه الكبير، مساء السبت (1 أبريل/ نيسان 2023)، على ضيفه بوروسيا دورتموند 4/ 2، في قمة مباريات الجولة 27 من المسابقة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن دورتموند صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط عن يونيون برلين صاحب المركز الثالث.

ودخل بايرن ميونخ المباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد توماس توخيل الذي حل بدلا من المقال جوليان ناغلسمان، والذي اختار بدوره الكاميروني شوبو موتينج لقيادة خط الهجوم، بمساندة من توماس مولر وليروي ساني وكينغسلي كومان. على الجانب الأخر، قاد الإيفواري سيباستيان هالر هجوم بوروسيا دورتموند، بمساندة من المخضرم ماركو ريوس قائد الفريق ولاعب الوسط الإنجليزي الشاب جود بلينجهام وجوليان براندت وإيمري كان.

وفي الدقيقة 12 سجل المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، لاعب بايرن ميونخ، الهدف الأول لفريقه بعدما لعب كرة طولية لزميله ليروي ساني، ليخرج غريغور كوبل، حارس دورتموند، محاولا تشتيتها بالقدم لكنه فشل في ذلك لتواصل الكرة طريقها إلى الشباك.، قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 18.

خطأ حارس دورتموند ساهم في افتتاح بايرن للتسجيل

وفي الدقيقة 23 سجل مولر الهدف الثاني له والثالث لبايرن، فيما أضاف كينغسلي كومان الهدف الرابع في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 72 سجل إيمري جان هدف دورتموند الأول من ضربة جزاء، فيما سجل زميله دونيل مالين الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ص.ش/ف.ي (د ب أ)