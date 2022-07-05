 كلاب للكشف عن كورونا | مراسلون حول العالم | DW | 22.01.2023

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مراسلون حول العالم

كلاب للكشف عن كورونا

في ألمانيا يتم إعادة تدريب كلاب الكشف عن المخدرات، كجزء من دراسة لتعليمهم الكشف عن مرض كورونا طويل الأمد عبر الشم.

المزيد من المركز الإعلامي

في أستراليا يتم تدريب بعض الكلاب الآن على روائح جديدة للبحث عن شرائح تخزين USB والرقائق الدقيقة والهواتف المحمولة.

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كاميرات مراقبة في مدارس الهند

مراسلون حول العالم - كاميرات مراقبة في مدارس الهند 16.01.2023

Portugal – Surfen mit Behinderung Tags: Portugal, Surfen, Lebensgefühl, Freiheit, Menschen mit Behinderung, Handicap Herkunft: DW-Eigendreh, Verwendung als Vorschaubild ist gegeben.

البرتغال: ذوو الاحتياجات الخاصة وركوب الأمواج 16.01.2023

A man engages in online gambling via smartphone. Thema: Indonesia struggles to enforce online gambling ban Ort: Indonesia Schlagwörter: Indonesia, gambling, online gambling, online poker Sendedatum: 09.12.2022 Rechte: DW

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November/Dezember 2021, La Calera, Kolumbien, Gewächshaus mit Marihuana-Pfanzen

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