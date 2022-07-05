كلاب للكشف عن كورونا

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في ألمانيا يتم إعادة تدريب كلاب الكشف عن المخدرات، كجزء من دراسة لتعليمهم الكشف عن مرض كورونا طويل الأمد عبر الشم.
لطالما نُظر إلى الألمان على أنهم شعب محبّ للعمل ويقوم به بإتقان وتفانٍ. لكن يبدو أن الماكينة الألمانية كما يحلو للبعض تسميتها بدأت تهدأ. فوفقاً لاستطلاع حديث هناك تزايد ملحوظ في نسبة الألمان الذين يفقدون رغبتهم في العمل.
بعد توقف لأكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، افتتح معرض هانوفر الصناعي، الأهم في العالم، فيما بدأت الشركات الأوروبية التفكير في طرق أبواب أسواق جديدة، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا والوباء، لكن الأمر لا يخلو من صعوبات.
تحقيق نشرته المجلة الألمانية دير شبيغل، يوضح كيف تورط النظام السوري عبر وحدات عسكرية وعصابات مسلحة ومقربين من الرئيس، في تجارة مخدرات تجاوزت قيمتها في عام واحد 5.7 مليار دولار، وأضحت حاليا أهمّ ما يتم تصديره من سوريا.
أظهر تقرير أممي بشأن المخدرات أن عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا، كما إضفاء الشرعية ساهما في ارتفاع استهلاك القنب عبر العالم. وتقدر المنظمة الأممية عدد المتعاطين للمخدرات بـ 284 مليون شخص، وفق الأرقام المتاحة عام 2020.
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