كفلاء لاجئين يربحون دعاوى تطالبهم بدفع عشرات آلاف اليورهات

مجدداً ربحت مواطنة ألمانية الدعوى القضائية المطالبة برد 45 ألف يورو لمركز العمل لقاء كفالتها لاجئين، حسب ما صرحت به متحدثة باسم المحاكمة الإدارية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الأربعاء (12 كانون الأول/ديسمبر 2018). وكانت المواطنة الألمانية من مدينة بون قد كفلت عائلة سورية من خمسة أفراد، إلا أنه تبين فيما بعد أنها لا تستطيع تغطية إلا مصاريف شخص واحد.

وفي قضية أخرى يعود الحكم فيها لنهاية أيلول/سبتمبر الماضي ذكرت المحاكمة الإدارية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا إن الكفيل ربح الدعوى. وكان مركز العمل يطالبه بدفع 20 ألف يورو قيمة المساعدات الاجتماعية التي تلقاها سوريان كان قد كفلهما.

يشار إلى أن مراكز العمل Jobcenter ومراكز الرعايا الاجتماعية Sozialämter يطالبون أشخاصاً وجمعيات ومؤسسات كنسية كانوا قد تكفلوا بمصاريف لاجئين سوريين برد ما تم دفعه لهم من مساعدات اجتماعية. وقد تم في عامي 2015 و2016 جلب 2600 شخص إلى ولاية شمال الراين-ويستفاليا عن طريق تقديم الكفالات.

وقد رفع الكثيرممن تقدم بتلك الكفالات وطولبوا بالدفع دعاوى قضائية ضد مراكز العمل، ووصل العدد في ولاية شمال الراين-ويستفاليا إلى المئات وكذلك في ولاية سكسونيا السفلى.

وتتباين وجهات النظر فيما يخص مدة الكفالة؛ إذ تعتبر ولايات كشمال الراين-ويستفاليا وهيسن وسكسونيا السفلى أنها تنتهي حالما يتم الاعتراف بحق اللجوء، ترى الحكومة الاتحادية أن الكفالة تستمر حتى بعد حصول المكفول على حق اللجوء.

خ.س/د.ص (ي ب د)