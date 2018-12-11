 كفلاء لاجئين يربحون دعاوى تطالبهم بدفع عشرات آلاف اليورهات | أخبار | DW | 13.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

كفلاء لاجئين يربحون دعاوى تطالبهم بدفع عشرات آلاف اليورهات

تنظر المحاكم الإدارية الألمانية بمئات الدعوى القضائية للفصل بمطالبة السلطات الألمانية كفلاء للاجئين بدفع مبالغ نقدية تصل إلى عشرات الآلاف من اليورهات. كيف تفصل بعض الولايات في المسألة وما هي وجهة نظر الحكومة الاتحادية؟

Symbolbild Euro-Geldscheine (picture-alliance/imageBroker/F. Waldhäusl)

مجدداً ربحت مواطنة ألمانية الدعوى القضائية المطالبة برد 45 ألف يورو لمركز العمل لقاء كفالتها لاجئين، حسب ما صرحت به متحدثة باسم المحاكمة الإدارية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الأربعاء (12 كانون الأول/ديسمبر 2018). وكانت المواطنة الألمانية من مدينة بون قد كفلت عائلة سورية من خمسة أفراد، إلا أنه تبين فيما بعد أنها لا تستطيع تغطية إلا مصاريف شخص واحد.

مختارات

من تكفل بمساعدة لاجئين سوريين في ألمانيا، عليه الآن إعادة المساعدات المالية التي حصل عليها اللاجئون من الجهات المسؤولة، بحسب قرار المحكمة الإدارية العليا. الكفلاء معرضون الآن لمواجهة أزمة مالية كبيرة. (17.12.2017)

بقيت قضية اللاجئين الحدث الأكثر جدلاً في ألمانيا خلال عام 2017، حيث كانت مجال نقاش وتبادل للاتهامات بين المعارضة والحكومة، خاصة خلال الحملات الانتخابية للأحزاب. لكن ما هي أبرز القضايا التي شغلت بال اللاجئين؟ (31.12.2017)

وفي قضية أخرى يعود الحكم فيها لنهاية أيلول/سبتمبر الماضي ذكرت المحاكمة الإدارية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا إن الكفيل ربح الدعوى. وكان مركز العمل يطالبه بدفع 20 ألف يورو قيمة المساعدات الاجتماعية التي تلقاها سوريان كان قد كفلهما.

يشار إلى أن مراكز العمل Jobcenter ومراكز الرعايا الاجتماعية Sozialämter يطالبون أشخاصاً وجمعيات ومؤسسات كنسية كانوا قد تكفلوا بمصاريف لاجئين سوريين برد ما تم دفعه لهم من مساعدات اجتماعية. وقد تم في عامي 2015 و2016 جلب 2600 شخص إلى ولاية شمال الراين-ويستفاليا عن طريق تقديم الكفالات.

وقد رفع الكثيرممن تقدم بتلك الكفالات وطولبوا بالدفع دعاوى قضائية ضد مراكز العمل، ووصل العدد في ولاية شمال الراين-ويستفاليا إلى المئات وكذلك في ولاية سكسونيا السفلى.

وتتباين وجهات النظر فيما يخص مدة الكفالة؛ إذ تعتبر ولايات كشمال الراين-ويستفاليا وهيسن وسكسونيا السفلى أنها تنتهي حالما يتم الاعتراف بحق اللجوء، ترى الحكومة الاتحادية أن الكفالة تستمر حتى بعد حصول المكفول على حق اللجوء.

خ.س/د.ص (ي ب د)

  • 25 Jahre nach Solinger Brandanschlag (dpa)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    اعتداء زولينغن الرهيب

    بحضور المستشارة ميركل ووزير الخارجية التركي، أحيت ألمانيا الذكرى 25 لاعتداء زولينغن الرهيب الذي راح ضحيته خمسة أشخاص من عائلة ذات أصول تركية وهم امرأتان وثلاث فتيات. ففي 29 من مايو/ أيار أضرم أربعة شبان النيران في منزل العائلة. وتبين فيما بعد أنهم على صلة باليمين المتطرف.

  • Deutschland Jahrestag 25 Jahre Solinger Brandanschlag | Gedenkstein (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    نصب تذكاري

    وتمّ تشييد نصب تذكاري في مكان الاعتداء كتبت عليه أسماء الضحايا. وبمنسبة الذكرى الـ25، اعتبر رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا أرمين لاشيت الاعتداء بأنه الأسوأ في تاريخ المدينة منذ الحرب العالمية الثانية كما حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من خطر اليمين المتطرف في البلاد، مشددا أن "واجب الابقاء على ذكرى الضحايا (زولينغن) مسؤوليتنا جميعا".

  • Stadtschild Guben (picture-alliance/dpa/Patrick Pleul)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    مقتل شاب جزائري

    في نهاية عام 1999 طارد عدد من الشبان المتطرفين أفارقة داخل مركز مدينة غوبين بولاية برادنبورغ بشرق البلاد. وأسفر ذلك عن مقتل شاب جزائري.

  • Foto vom Tag des Nagelbombenanschlags vom 9.6.2004 in der Kölner Keupstraße (DW/A. Grunau)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    قنبلة مسامير تنفجر في شارع الأتراك بكولونيا

    في شارع كويبشتراسه بكولونيا (كولن)، الذي يسكنه عدد كبير من الأتراك، انفجرت قنبلة مسامير شديدة الانفجار أصابت 22 شخصا إصابات خطيرة. واستبعدت التحقيقات التي استمرت أزيد من عشر سنوات، في بادئ الأمر خلفيات عنصرية وراء الاعتداء ليتضح فيما بعد أن خلية "إن إس يو NSU" اليمينية المتطرفة هي من نفذته.

  • Deutschland NSU-Prozess in München | Angeklagte Beate Zschäpe (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    خلية "إن إس يو"

    كانت هذه الخلية تضم ثلاثة عناصر نفذوا إلى جانب اعتداء كولونيا اعتداءات أخرى في ألمانيا، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص (أتراك ويونانيين) إضافة إلى شرطي ألماني. ومنذ خمس سنوات تتواصل جلسات محاكمة "بيآته تشيبه" العنصر الوحيد المتبقي على قيد الحياة ضمن المجموعة المتطرفة، غير أن الأخيرة تلوذ الصمت ولم تدل بأي معلومات حول عمل الخلية.

  • Asylbewerberheim in Escheburg (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    موظف يضرم النيران من مسكن للاجئين

    في فبراير من 2015، قام موظف من مكتب الضرائب بإضرام النيران في منزل كان من المفترض أن يصبح منزلا لعائلة عراقية في مدينة إيشبورغ. وفي ذات السنة دخلت أمواج كبيرة من اللاجئين إلى ألمانيا، ورافق ذلك مجموعة من الاعتداءات على منازل وملاجئ للاجئين. في هذا العام وحده سجلت الشرطة أكثر من 1000 اعتداء بدواعي الكراهية ما بين إحراق واعتداءات جسدية وبمواد متفجرة. وللمقارنة سجل في العام الذي سبقه 200 اعتداء.

  • Dresden - Urteile im Prozess gegen «Gruppe Freital» (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    خلية "فرايتال"

    بين شهري تموز/ يوليو إلى تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015، ظهرت خلية "فرايتال" التي ضمت ثمانية عناصر، نفذوا خمسة هجمات بعبوات متفجرة على نزل للاجئين ومعارضين سياسين لهم في مدينتي فرايتال ودريسدن. محكمة دريسدن صنفت الخلية على أنها إرهابية وأصدرت أحكاما تراحت ما بين 10 و11 عاما سجنا على أعضائها.

  • Deutschland Brand in Asylunterkunft in Bamberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    أرقام مقلقة في عام 2017

    مدن كبامبارغ وغيرها، تحولت إلى مسرح لحلقات جديدة من سلسلة الاعتداءات ضد الأجانب. في عام 2017 سجل نحو 2200 اعتداء من هذا القبيل، وفق بيانات الشرطة غير أن منظمات حقوقية تشدد أن العدد أكبر بكثير من المعلن عنه.

  • Pegida Demonstration in Dresden (Reuters/H. Hanschke)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    ظهور حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام

    في موازاة ذلك ومع موجة اللاجئين التي دخلت ألمانيا، ظهرت حركات اعتبرت نفسها أنها "تدافع" عن قيم المجتمع، فخرجت تظاهرات كل أسبوع في عدد من المدن خاصة شرق البلاد نظمتها حركات كـ"بيغيدا" وغيرها تنادي بـ "حماية البلاد من الأسلمة"، كما اتهمت هذه الحركات المستشارة ميركل بـ "خيانة" البلاد.

  • Berlin AfD-Demonstration (Getty Images/C. Koall)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي

    انبثق هذا الحزب عن حركة مناهضة لسياسية ميركل وأوروبا عموما لانقاذ اليورو واليونان المتخبط في أزمة الديون السيادية، إلا أن "البديل" سريعا ما وجد في موضوع اللاجئين ضالته لحشد الأصوات. ويتهم بأنه يذكي خطاب الكراهية والعنصرية ضد الأجانب، لكنه أيضا استطاع أن يصبح أقوى قوة معارضة في البوندستاغ إثر فوزه في الانتخابات الأخيرة بـ12,6 بالمائة من أصوات الناخبين.

  • Berlin Gegendemo zu AFD Demonstration (DW/W. Glucroft)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    أصوات معارضة للبديل

    في 27 من الشهر الجاري (أيار/ مايو 2018) نظم الحزب في برلين مظاهرة تطالب بتشديد سياسة اللجوء. وكان حزب البديل يأمل في مشاركة عشرات الآلاف، لكنه لم يحصل سوى على خمسة آلاف فقط. في حين شارك نحو 25 ألف شخص في المظاهرة الموازية والتي خرجت ضد هذا الحزب الشعبوي وأفكاره.

  • Deutschland Campino und Tote Hosen in Dresden (picture-alliance /dpa/A. Burgi)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    دريسدن تنتفض ضد التطرف

    وكثيرة هي المظاهرات التي خرجت في السنوات الأخيرة ترفض وبوضوح الأفكار اليمينية المتطرفة وتدعم أسس الانفتاح داخل المجتمع. والصورة توثق لأكبر مظاهرة مناهضة للتطرف أقيمت في مدينة دريسدن التي اقترن اسمها مؤخرا باليمين المتطرف والشعبوي. وشارك في هذه المظاهرة المغني الشهير "كامبينو" إضافة إلى نجوم آخرين من عالم الفن والغناء.

  • Kirchenasyl (Imago/C. Mang)

    ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

    كراهية الأجانب "تطيح بأسس الدين المسيحي"

    الكنيسة سواء الكاتوليكية أو الإنجيلية تبرأت من هذه الحركات واعتبرت أن الأفكار التي تروج لها "بيغيدا" وغيرها تحت ذريعة الحفاظ على الأسس الدينية للدولة، لا علاقة لها إطلاقا بالدين المسيحي الذي يدعو إلى التسامح. وازداد عدد الحالات التي قدمت فيها الكنيسية اللجوء الكنسي إلى لاجئين.

    الكاتب: وفاق بنكيران


مختارات

ألمانيا و"لاجئوها" ـ أبرز الأحداث منذ اعتداء زولينغن

أحيت ألمانيا الذكرى الـ 25 لاعتداء الحرق بمدينة زولينغن، الذي استهدف منزل عائلة ذات أصول تركية وأسفر عن مقتل خمسة من أفرادها وجرح أربعة. بيد أنه لم يكن الاعتداء الوحيد الذي شهدته ألمانيا في العقود الأخيرة ضد الأجانب. (29.05.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: الميثاق الأممي للهجرة..تعهد أخلاقي فلماذا يرفضه الشعبويون؟  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Kleve JVA

ألمانيا.. تشكيك بالرواية الرسمية لـ"موت" لاجئ سوري في السجن 11.12.2018

لا تزال قضية مقتل اللاجئ السوري أحمد أ. إثر "حريق" في زنزانته يثير الكثير من اللغط وعلامات الاستفهام. خبراء حرائق وطب شرعي وشهود يدلون بدلوهم.

Paten für Geflüchtete

ألمانيا: كفالة اللاجئين.. مسؤولية تستمر لسنوات عديدة! 12.11.2018

تحمل آلاف الأشخاص في السنوات الماضية كفالات للاجئين على خلفية الاعتقاد أن مسؤوليتهم عن دفع تكاليف معيشة المكفولين تنتهي عند الاعتراف بطلبات لجوئهم. لكن الواقع أظهر أن ذلك اعتقاد خاطئ. فمسؤولية الكفيل تستمر لسنوات.

Umstrittenes Plakat des Innenministeriums Freiwillige Rückkehr von Migranten

حملة "العودة الطوعية" في ألمانيا.. جدل واسع و"حملة مضادة"! 01.12.2018

أثارت حملة إعلانات قامت بها وزارة الداخلية الألمانية لتشجيع برنامج العودة الطوعية للاجئين، جدلاً واسعاً في ألمانيا وصلت إلى حد المطالبة باستقالة وزير الداخلية الألماني من خلال "حملة مضادة" أطلقها ناشطون ألمان.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  