كعكة أعياد الميلاد من درسدن

بطريقة مضحكة.. سامي خضيرة يحتفل وحيداً مع نفسه بعيد ميلاده

عادة ما يقيم النجوم والمشاهير احتفالات ضخمة بأعياد ميلادهم، لكن الأمر اختلف في زمن انتشار فيروس كورونا، ليجد الألماني سامي خضيرة نفسه وحيدا وهو يحتفل بعيد ميلاده، فلم يحزن وقام بالاحتفال بشكل مضحك على طريقته الخاصة.