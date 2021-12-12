كعكة أعياد الميلاد من درسدن

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تحضير كعك عيد الميلاد له تقاليد منذ قرون. وتجارة الكعك من درسدن تزدهر خلال أعياد الميلاد وهي علامة تجارية متميزة في المدينة، خاصة في أعياد فصل الشتاء.
واصلت كين تاناكا الاحتفاظ برقمها القياسي المسجل في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر شخص عمراً في العالم. المعمرة اليابانية اغتنمت فرصة عيد ميلادها من أجل تناول المزيد من الكعك في هذا اليوم المميز في حياتها.
في النصف الثاني من العمر، تطرأ تغيرات عديدة على أجسام النساء. لهذا السبب ينصح الأطباء بإيلاء اهتمام خاص بنمط الحياة. اكتشفي معنا كيف يمكنك سيدتي الحفاظ على صحتك وأنت فوق الخمسين..
العمل المنزلي، وقلة الحركة بفضل الاغلاقات وجائحة كورونا، كلها أمور ساعدت على زيادة الوزن وساهمت في ظهور أعراض السمنة لدى العديدين. فكيف تتغلب على هذه المتغيرات في حياتنا ونعيد رشاقة جسمنا المفقودة؟
عادة ما يقيم النجوم والمشاهير احتفالات ضخمة بأعياد ميلادهم، لكن الأمر اختلف في زمن انتشار فيروس كورونا، ليجد الألماني سامي خضيرة نفسه وحيدا وهو يحتفل بعيد ميلاده، فلم يحزن وقام بالاحتفال بشكل مضحك على طريقته الخاصة.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول