 كعكة أعياد الميلاد من درسدن | يوروماكس | DW | 12.12.2021

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يوروماكس

كعكة أعياد الميلاد من درسدن

تحضير كعك عيد الميلاد له تقاليد منذ قرون. وتجارة الكعك من درسدن تزدهر خلال أعياد الميلاد وهي علامة تجارية متميزة في المدينة، خاصة في أعياد فصل الشتاء.

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