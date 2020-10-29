 كشف هوية كاتب مقال ″مجهول″ وصف ترامب بأنه ″رجل بلا شخصية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.10.2020

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كشف هوية كاتب مقال "مجهول" وصف ترامب بأنه "رجل بلا شخصية"

كان قد كتب مقالا وقعه باسم "مجهول" وجه فيه انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصفه بـ"رجل بلا شخصية"، لكنه الآن كشف عن شخصيته الحقيقية، واتضح أنه كان مسؤولا كبيرا في إدارة ترامب.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب بمحاكمة مايلز تايلور، كبير الموظفين السابق في وزارة الأمن الداخلي بسبب نشره مقالا ينتقده

كشف مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هويته الأربعاء (28 أكتوبر/تشرين الأول) بعد أن استخدم الاسم المستعار "مجهول" ونشر مقالا في صحيفة نيويورك تايمز ينتقد فيه ترامب.

ونشر مايلز تايلور، كبير الموظفين السابق في وزارة الأمن الداخلي، مقالا على منصة النشر عبر الإنترنت "ميديام" يشرح فيها قراره بنشر مقال تحت الاسم المستعار "مجهول" عام 2018 في صحيفة نيويورك تايمز، بالإضافة إلى نشر كتاب لاحق بعنوان "آ ورنينج" أو (تحذير).

مختارات

على غرار أسلافه طبع دونالد ترامب كرئيس أمريكي السياسة العالمية ـ سواء من الناحية النظرية أو حتى بشكل ملموس تماما. وسياسته كانت لها انعكاسات كبيرة في مناطق نزاعات مثل أفغانستان وسوريا وفي الخليج.

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد يومين على تبرئته في مجلس الشيوخ من التّهمتين اللتين وجّههما إليه مجلس النواب بقصد عزله من منصبه، سفيراً وضابطاً في الجيش أدليا بشهادتي اتهام ضدّه، في خطوة يراها خصوم ترامب انتقامية.

في المناظرة الأخيرة قبل الاستحقاق الانتخابي، تطرق مرشحا الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب وجو بايدن، إلى مواضيع أبرزها أزمة كورونا والعنصرية والسياسة الخارجية والهجرة واتهامات بالفساد.

وكتب تايلور: "رأيت دونالد ترامب يثبت أنه رجل بلا شخصية، وقد أدت عيوبه الشخصية إلى إخفاقات قيادية كبيرة لدرجة أنه يمكن قياسها بالأرواح الأمريكية المفقودة".

وتابع تايلور: "لذلك عندما تركت الإدارة كتبت كتاب (آ ورنينج)، وهي دراسة لشخصية القائد العام الحالي وتحذير للناخبين من أن الأمر لم يكن سيئا كما يبدو داخل إدارة ترامب، بل كان أسوأ".

وكتب تايلور في المقال المنشور تحت الاسم المستعار، الذي لفت الانتباه على نطاق واسع بعد أن زعم مؤلفه أنه كان مسؤولا رفيعا في الإدارة، أن بعض السياسيين المعينين كانوا يعملون بنشاط لكسر حدة أسوأ اندفاعات الرئيس.

وأثار المقال غضب ترامب، الذي أمر فريقه بالبدء في البحث عن مسربي المعلومات في البيت الأبيض.

وعمل تايلور في وزارة الأمن الداخلي من 2017 إلى 2019، بما في ذلك منصب كبير موظفي وزيرة الأمن الداخلي السابقة كيرستين نيلسن، التي تعرضت لانتقادات واسعة لإشرافها على سياسة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة أدت إلى فصل الأطفال المهاجرين عن والديهم.

 وكان تايلور منتقدا صريحا لإدارة ترامب بينما كان يتعاون مع شبكة (سي إن إن) أثناء التحضير لانتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين ثان/نوفمبر. ورد ترامب على الأخبار المتعلقة بهوية تايلور من خلال وصفه بأنه "موظف ذو مستوى منخفض". وقال ترامب خلال تجمع حاشد في أريزونا: "هذا الرجل، في رأيي، يجب أن يٌحاكم".

وفي جديد السباق الرئاسي أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس بين 21 و 27 أكتوبر تشرين الأول ونُشرت نتائجه الأربعاء أن السباق بين ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن أصبح متقاربا بشدة في ولاية فلوريدا. وكان نائب الرئيس السابق يحتفظ بتفوق طفيف في الولاية قبل أسبوع.

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وأظهر استطلاع آخر لرويترز/إبسوس أن المرشحين يسيران كتفا لكتف في ولاية أريزونا قبل أقل من أسبوع على الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وستلعب ست ولايات وهي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا دورا حاسما في تحديد ما إذا كان ترامب سيحصل على فترة رئاسية ثانية أم أن بايدن سيزيحه من البيت الأبيض.

ع.ج.م/و.ب ( د ب أ، رويترز)

  • يمتطي كل من بايدن وهاريس ثعبانًا وسط بركة وحل ، وتظهر الصورة لافتة كتب عليها احترس من المستنقع ، بينما يركب ترامب عصا المكنسة في الخلفية. وبعيدا تظهر جزيرة صغيرة تحمل العلم الأمريكي (ينس كريك)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    على درب الحرب الانتخابي

    اتهمت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، الرئيس الحالي دونالد ترامب باستخدام "تكتيكات قذرة". وعبر هذا الرسم الكاريكاتوري يصور الألماني ينس كريك، الرئيس الأامريكي دونالد ترامب، برسم يظهره مثل ساحرة شريرة في قصة خيالية، غير آبه بما يجري.

  • دونالد ترامب يحمل صورة لجو بايدن مصورًا على أنه شيطان حامل لمطرقة ومنجل مع ألسنة لهب مشتعلة في الخلفية (رسم كاريكاتوري لمارتن إيرل / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعاية كاذبة

    يعشق الرئيس ترامب مدح نفسه، إذ قال في تصريحات سابقة: "أنا شخص غير عنصري بتاتاً"، "لا أحد يحترم النساء أكثر مني"، "أنا أكثر الأشخاص فهما للأمور الاقتصادية". لكن هذا الرسم يجسد ترامب مادحاً لملتقط صورة تظهر المرشح الديمقراطي جو بايدن وهو في شكل شيطان، بأنه "أفضل المصورين في العالم".

  • غرق ترامب وبايدن، تحت مراقبة عيون كاميرات التلفزيون ، في حفرة طينية (كاريكاتير لماريان كامينسكي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    مناظرة تلفزيونية

    يطرح رسام الكاريكاتير التشيكي ماريان كامينسكي عبر رسمه سؤال: ما الذي حل بثقافة النقاش السياسي في الولايات المتحدة؟ ويصور المواجهة الأولى على شاشة التلفزيون بين المرشحين للرئاسة الأمريكية كمعركة داخل حلبة وحل. إذ انهما قاما بشتم بعضهما خلالها بدلاً من تبادل الحجج.

  • تمثال نصفي لجو بايدن بجانب أحد المهرجين (رسم كاريكاتوري لكريستي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    "جو النائم" و "المهرج"

    دأب دونالد ترامب على وصف غريمه بايدن بـ "رجل عجوز نائم" و"دمية في يد اليسار الراديكالي". ورد بايدن على هذه الاتهامات بوصف ترامب بـ "العنصري والكاذب والمهرج" وأنه "أسوأ رئيس عرفته أمريكا على الإطلاق". مناظرة علق عليها الأمريكيون بكونها "واحدة من أسوأ المناظرات التي شهدتها أمريكا على الإطلاق". الفنانة الإيطالية كريستي عبرت عن الموضوع برمته برسمتها هذه.

  • طفل ممتلئ الجسم يرتدي حفاضات مع قصة شعر ترامب ، محاطًا بالألعاب وقطعة من الكعكة وشعار تويتر وصاروخ لعبة (كاريكاتير لدامين جليز)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلوك طفولي

    يشعر الناس في إفريقيا أيضاً بالدهشة من سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الناضج. إذ يرى رسام الكاريكاتير داميان جليز من بوركينا فاسو أن الرئيس مجرد شقي صغير يريد أن يصل غايته بغض النظر عن التكلفة والخسائر.

  • دونالد ترامب على شكل غودزيلا وخلفية حمراء (رسم كاريكاتوري بواسطة تاكيشي كيشينو)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامبزيلا

    أول ظهور للفيلم الياباني غودزيلا على الشاشة كان في عام 1954. وأينما ذهبت السحلية العملاقة، كانت تخلف دماراً. وعبر الفنان تاكيشي كيشينو، عن موضوع الانتخابات بتصوير الرئيس الأمريكي المشاكس ترامب في شكل وحش غودزيلا العملاق، ويطرح سؤال: هل لجو بايدن فرصة ضد ترامبزيلا؟

  • ترامب وكيم جونغ أون، كلاهما طفلان عريان ممتلئا الجسم ، يزحفان حول صاروخ (Karikatur von Tjeerd Royaards)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    صراع "ذكور القطيع"

    يستمتع دونالد ترامب بصراعه مع الحكام الذين لا يهتمون بشدة بالمعايير الديمقراطية كبوتين وأردوغان والديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون. من ناحية أخرى، يصف ترامب جو بايدن بأنه رجل عجوز ضعيف، أي أنه بالنسبة له، ليس خصماً يُحتاط منه. ويصور رسام الكاريكاتير الهولندي، تجيرد رويدس، القاسم المشترك بين هؤلاء السياسيين، متمثلاً في سلوك التنافس النموذجي لذكور القطيع.

  • دونالد ترامب ، في شكل كلب مهاجم، يطارد ساعي بريد (رسم كاريكاتوري للديمار ماندزل / تونبول)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    التصويت عبر البريد؟ لا يمكن!

    "ستحدث احتيالات لم نر مثيلاً لها من قبل"، هكذا هاجم رئيس الولايات المتحدة فكرة التصويت عبر البريد بل واقتطع من أموال الدعم المخصصة للخدمات البريدية. وبسبب المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا، فإن الديمقراطيين يريدون الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد، وهو ما يزعج الرئيس الحالي. وضعية صورها الفنان فالدمار بهذه الصورة.

  • عرض دونالد ترامب على الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو وظيفة مدير حملة (كوستاس كوفوجيورجوس)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    يد المساعدة

    يتجاهل الرئيس في خطاباته ضد الخدمة البريدية الإشارة إلى أنه قد صوت بنفسه عبر البريد في مناسبات متعددة. وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤكد أنه لا يوجد تزوير لأصوات الناخبين في الولايات المتحدة، إلا أن ترامب يصر: أمريكا مهددة بـ "أكثر انتخابات تزويراً في التاريخ". رسام الكاريكاتير اليوناني كوستاس كوفوجيورجوس يظهر أنه إذا لزم الأمر، يمكن لترامب الحصول على المساعدة من الخارج.

  • مجموعة من المتظاهرين يرفعون لافتات: ترامب رجلنا، نحتاج إلى دونالد ، 4 سنوات أخرى... في الخلفية ، البيت الأبيض، مع جملة للرئيس ترامب يقول فيها واو! انظر إلى معجبي! ، و شخص يرد هؤلاء رسامو كاريكاتير، سيدي الرئيس! (كاريكاتور فون مارك لينش)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامب خلق لمنصب الرئيس

    يوجد مؤيدون لترامب داخل الولايات المتحدة وخارجها. وبدوره يتحدث الفنان مارك لينش من أستراليا باسم رسامي الكاريكاتير عبر العالم، ويؤيد ولاية جديدة لترامب. وهتف المتظاهرون في لوحته الكاريكاتورية "نحن بحاجة إلى رفيقنا" و"نحن نحب رئيس تويتر"، إذ لا يوجد سياسي آخر يقدم لرسامي الكاريكاتير القدر نفسه من المواضيع التي يقدمها الرئيس الحالي للبيت الأبيض.

  • البيت الأبيض أمامه علم ترامب ولافتات كتب عليها سأبقى! و كيم أحبك! و أنا الدولة و أجعلني عظيمًا مرة أخرى و لا يمكنك إيقافي ، بايدن! (Cartoonfix / toonpool.com

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعوة الداعمين

    أوضح ترامب مراراً أنه يريد البقاء في البيت الأبيض. وفي حال خسر الانتخابات، فإنه لم يعلن موافقته صراحة على انتقال سلمي للسلطة، وعلق على الموضوع بقوله "سنرى ما سيحدث". لقد حث أنصاره بالفعل على الاحتجاج في حالة عدم إعادة انتخابه. لكن ماذا لو أصبح بايدن رئيساً؟ هل يدعو ترامب هذا التساؤل أخباراً زائفة؟

  • طفل حزين ينظر إلى كرة أرضية محطمة بها غيوم نووية بينما تستقر يد رجل على كتفه، مع كلمات تقول: سيكون هذا كله لك يومًا ما! (Chrsitiane Pfohlmann / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلالة حاكمة

    اعترض ترامب على مادة الدستور الأمريكي التي تحظر فترة ولاية ثالثة. هل يفكر في رئاسة مدى الحياة؟ غالباً ما تحضر العائلة بأكملها في التجمعات الانتخابية، بما في ذلك نجل دونالد الأصغر بارون. هذا الأخير أثار ريشة رسام الكاريكاتير الألماني كريستيان بفولمان وجعله يتساءل عن إمكانية ولادة ملكية في الولايات المتحدة.


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