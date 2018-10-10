كشف معلومات جديدة بشأن قضية خاشقجي قد تحرج إدارة ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس (11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018)، إن وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية بسبب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، سيكون أمرا صعبا للغاية.

وأضاف ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع "فوكس نيوز": "أعتقد أن هذا سيضرنا. لدينا وظائف وكثير من الأشياء تحدث في هذا البلد"، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ الإخبارية.

وتابع ترامب معلقا على اختفاء خاشقجي: "إنه أمر فظيع، ولن يكون إيجابيا بالتأكيد للعلاقات الأمريكية السعودية إذا تأكد مقتل خاشقجي".

وكان ترامب قد أكد الأربعاء طلبه لتوضيحات "على أعلى مستوى" من السعودية في شأن مصير خاشقجي. كما صرح أنه تحدّث إلى القيادة السعودية "أكثر من مرّة" منذ اختفاء الكاتب الصحفي السعودي في 2 تشرين الأول/أكتوبر بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

في المقابل، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأنّ أجهزة الاستخبارات الأميريكية كانت على عِلم بمخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج الصحافي جمال خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه.

ونقلت "واشنطن بوست" التي يكتب فيها خاشقجي عمود رأي، عن مسؤولين أميريكين أن مسؤولين سعوديين ناقشوا خلال مكالمات تم اعتراضها، خطة لاستدراج خاشقجي من مقر إقامته في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة واعتقاله.

وبحسب الصحيفة، فإن الصحفي المفقود أبدى أمام العديد من أصدقائه تشكيكه في عروض قدمها له بحسب التقرير "مسؤولون سعوديون مقربون من ولي العهد" وعدوه بمناصب حكوميّة رفيعة في السعودية وبتأمين الحماية له.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه في حال ثبُت أيّ دور شخصي لوليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ذلك، فإنّ هذا قد يُسبّب إحراجًا لإدارة الرئيس الأميركي ترامب.

و.ب/ م.س(د ب أ، أ ف ب)