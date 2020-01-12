كشف بند سري في عقد ميسي يسمح له بالرحيل عن برشلونة

كثيراً ما أكد نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، رغبته في إنهاء مسيرته الكروية مع النادي الكتالوني، ففي أكثر من تصريح أغلق الباب أمام كل الأندية المهتمة بالحصول على خدماته.

ويرى النجم الأرجنتيني، أحسن لاعب في العالم ست مرات، أن "البلوغرانا" أولى اهتماماً كبيراً به منذ وطأت قدماه الفريق أول مرة، وساعده كذلك على تفجير مواهبه الكروية فوق المستطيل الأخضر، والفوز بأكثر من لقب فردي وجماعي في عالم الساحرة المستديرة.

ورغم أن ميسي جدد الولاء لبرشلونة في أكثر من مرة، إلاّ أن تقارير إعلامية إسبانية تشير إلى أن صاحب القدم اليسرى الساحرة، قد أدرج بنداً خاصاً في عقده يضع حداً للعلاقة بين اللاعب وناديه برشلونة.

أما عن هذا البند، فقد ذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية أن ليونيل ميسي، وضع شرطا في عقده يتيح له الرحيل عن برشلونة في حال استقلال إقليم كتالونيا عن برشلونة، وأضافت أن النجم الأرجنتيني تفاوض على هذا البند الخاص في آخر عقده وقعه مع برشلونة قبل سنوات، والذي يمتد حتى صيف 2021.

ولفت نفس المصدر إلى أن هذا البند الخاص سيتم تفعيله تلقائياً بمجرد استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، وهو ما يعني في هذا الحالة أن ليونيل ميسي سيكون حراً في مغادرة برشلونة، الذي يحمل قميصه منذ سنوات.

يشار إلى أن إقليم كتالونيا (عاصمته برشلونة)، كان قد شهد في السنوات الأخيرة احتجاجات كبيرة مطالبة بالاستقلال عن إسبانيا، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع الشرطة. فيما طرحت عدة تساؤلات عن مصير فريق برشلونة في حال تم فعلاً الاستقلال عن إسبانيا.

ر.م/ ع.ج