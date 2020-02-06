كسر المحرمات في ولاية تورينغن وألمانيا غاضبة

صعود الاشتراكيين القوميين أو النازية في الثلاثينات أدى إلى الحرب العالمية الثانية وإلى الهولوكوست، إنه أسوء انكسار حضاري في تاريخ الانسانية. هذا الإرث الثقيل موجود على كاهل الألمان. والخوف من انتكاسة أخرى لم يختف أبدا ـ لأنه في ألمانيا ما بعد الحرب تمكن مستفيدون سابقون من فترة النازية من تسلق السلم المهني. وهذا ما شجبته حركة الاحتجاج في 1968 التي احتجت لاحقا ضد التمويه والصمت. وثقافة الذكرى الفعلية باتت منذ تلك اللحظة جزءا من مفهوم الدولة. ومع المسيحيين الديمقراطيين، أحد الحزبين الشعبيين الكبيرين في جمهورية ألمانيا التزم المحافظون الألمان بمنع صعود أي حزب على جهة اليمين منهم سياسيا. وتحقق هذا الشيء إلى أن دخل حزب البديل من أجل ألمانيا المنصة السياسية.
منذ عام 2015 ينجح الشعبويون اليمينيون بفرض نفسهم رويدا رويدا، لاسيما في شرق البلاد أصبحت نجاحاتهم الانتخابية كبيرة بحيث أن تشكيل أغلبية ضدهم لم تعد ممكنة إلا من خلال تحالفات واسعة غير معتادة تضم الأحزاب اليسارية. أما الحزبان الشعبيان الكبيران، الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي فيفقدان تأييد الناخبين بقوة.
تورينغن، تورينغن بالتحديد
هذه الولاية التي تضم 2.2 مليون نسمة تثير لذلك هذا النوع من العناوين، لأنه سبق وأن حصل هناك اختراق تاريخي لتابوهات. ففي 1930 تشكلت في تورينغن أول حكومة محلية بمشاركة النازيين. وهذا ما أشار إليه الآن مرشح حزب اليسار الخاسر بودو راميلو. وعلى تويتر استشهد راميلو بكلام أودولف هتلر الذي حقق في 2 فبراير 1930 "أكبر نجاح في تورينغن"، لأنه والكلام للزعيم النازي "بدون مشاركتنا لا يمكن تحقيق أغلبية".
وسبب آخر يتمثل في أن تورينغن تمثل قلعة للراديكاليين داخل حزب البديل من أجل ألمانيا، ما يُسمى "الجناح" القومي الشعبي الذي يترأسه بيورن هوكه. وفي تورينغن تم تأسيس "الجناح" وهو توجه حزبي داخلي يعارض توجها معتدلا لحزب البديل من أجل ألمانيا. وفي الأثناء استولى "الجناح" داخل الحزب على موقع سلطة يجعله يقرر الموظفين والمضامين السياسية. ويصنف جهاز المخابرات الألمانية الجناح كحالة يجب التحقق منها كونها تنطوي على تطلعات يمينية متطرفة.
تقوية الراديكاليين داخل البديل الشعبوي
واستراتيجية جمع الشعبويين اليمينيين في تحالفات مع أحزاب محافظة كالحزب المسيحي الديمقراطي كما حصل في بلدان أوروبية أخرى مثل الدول الإسكندنافية أو مؤخرا النمسا تمت مناقشتها في ألمانيا. لكن الكثيرين فكروا في إطار ذلك بالتعاون مع الفروع الحزبية المعتدلة وليس مع المراكز العليا المتطرفة في حزب البديل. في المدن الكبرى الألمانية الغربية مثل هامبورغ يُعتبر هوكه في حزب البديل من أجل المانيا ورقة حمراء. لكن في خضم ممارسة السلطة الحزبية قد يحقق هوكه مزيد من الصعود. ومن المشكوك فيه أن ينهج حزب البديل من أجل المانيا في تورينغن أسلوبا بناء. فهناك يُذكر باستمرار أن هناك نية لإزاحة الحزب المسيحي الديمقراطي.
ويفيد مراقبون بأن حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي بات يملك بسبب النجاحات الانتخابية القدرة على تهديد كيان الأحزاب التقليدية في مقدمتها الحزبان المسيحي والاشتراكي.
كاي ألكسندر شولتس/ م.أ.م
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
زيغبيرت درويتس
كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
سيباستيان مونزنماير
بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
ألبريشت غلاسر
غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
ماركوس فرونماير
فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
مارتن رايشاردت
الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
فيلهلم فون غوتبرغ
غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
جينز مير
في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
بياتريكس فون ستورش
نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
الكسندر غاولاند
انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
أليس فايدل
يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".
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وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا
فراوكه بيتري
لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م