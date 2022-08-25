كسب المال بالفن الرقمي

الرموز غير القابلة للاستبدال.. مجرد ضجة أم خطوة نحو تمويل بديل؟

من خلال مزادها الأخير عبر تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال/ NFT، تقتحم DW مجالا يُعتقد أنه بوابة الدخول إلى عالم المستقبل في مجال التمويل. ما الذي دفعنا إلى الاهتمام بهذه التقنية الحديثة التي حظيت على الكثير من المديح؟