 كسب المال بالفن الرقمي | DW الأخبار | DW | 27.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

كسب المال بالفن الرقمي

أغلقت في العاصمة الكولومبية بوغوتا المتاحف وصالات العرض لفترة طويلة خلال الجائحة. وقد حان الوقت للعديد من الفنانين لتجربة ما هو جديد لإيجاد طرق لتسويق الأعمال الرقمية أيضاً.

المزيد من المركز الإعلامي

فساتين كولومبيا - مبادرات واعدة

فساتين كولومبيا - مبادرات واعدة 25.08.2022

كولومبيا: معركة الطبيب كاميو ضد الفيروس

كولومبيا: معركة الطبيب كاميو ضد الفيروس 16.04.2021

DW Covid-19 Spezial arabisch Sendungslogo Composite

كورونا والفن والأمل 27.10.2022

ظهور متحورات جديدة

ظهور متحورات جديدة 27.10.2022

المزيد DW الأخبار

إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاقا بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.

توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل 27.10.2022

تبحث زيارة شولتس في اثينا ملفات عديدة، وعلى رأسها ملف تسليح أوكرانيا عبر عمليات التبادل الدائري مع اليونان

المستشار الألماني في زيارة رسمية الى أثينا 27.10.2022

ارتفاع اسعار الطاقة في اليونان يزيد الأعباء على المواطنين ويمثل تحديا للصناعة.

ارتفاع اسعار الطاقة يثقل كاهل اليونانيين والصناعات 27.10.2022

تعيش 45 عائلة في إحدى مقابر غزة، بسبب أوضاعها المادية الصعبة، في حين تعمل الجهات المعنية على حل هذه المشكلة بعدة طرق

عائلات تسكن مقابر الموتى في غزة 27.10.2022

اقرأ أيضا

PressFreedomX30 - das erste NFT der DW

عائده يذهب لحرية الصحافة.. DW تبيع عملاً فنياً رقمياً في مزاد علني 12.11.2021

هل يمكن للمرء أن يكتب عن أحدث التقنيات المالية والرقمية وفي نفس الوقت يجمع المال لعمل خيري؟ تحاول مؤسسة DW عمل ذلك من خلال عرض عمل فني رقمي بتقنية الـNFT للبيع في مزاد علني. فما هي هذه التقنية؟ وما سبب العرض؟

Sendung Made in Germany

الرموز غير القابلة للاستبدال.. مجرد ضجة أم خطوة نحو تمويل بديل؟ 18.11.2021

من خلال مزادها الأخير عبر تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال/ NFT، تقتحم DW مجالا يُعتقد أنه بوابة الدخول إلى عالم المستقبل في مجال التمويل. ما الذي دفعنا إلى الاهتمام بهذه التقنية الحديثة التي حظيت على الكثير من المديح؟

US Marines stand outside the Embassy of the United State of America in Havana, on February 21, 2018. / AFP PHOTO / ADALBERTO ROQUE (Photo credit should read ADALBERTO ROQUE/AFP via Getty Images)

متلازمة هافانا.. أعراض مرضية تصيب مسؤولين أمريكيين والسبب غامض! 14.10.2021

خمس حالات غصابة بــ"متلازمة هافانا" تم اكتشافها في كولومبيا. وبسبب الأمر نفسه تأجلت زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لفيتنام بسبب حالات هناك. فما أسباب الإصابة بهذه المتلازمة؟