كريم بنزيمة يدعم فرنسا ضد المغرب في نصف نهائي مونديال قطر

أكد كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، دعمه للمنتخب الفرنسي قبل ملاقاة المغرب يوم الأربعاء المقبل (14/12/2022) على ملعب البيت في الخور في المربع الذهبي لمونديال قطر 2022.

ويغيب بنزيمة (34 عاما)، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، عن المنتخب الفرنسي في قطر بسبب الإصابة في الفخذ، التي لحقت به قبل المونديال أثناء التدريبات وقدر الاتحاد الفرنسي أنه يحتاج ثلاثة أسابيع للعودة.

وكريم بن زيمة، ولد في مدينة ليون عام 1987 لأبوين تعود أصولهما إلى مدينة وهران بغرب الجزائر.

وكتب بنزيمة ، الذي عاد لتدريبات ريال مدريد، عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور اليوم الأحد (11 ديسمبر/ كانون الأول 2022): "هيا يا أولاد، اقتربنا من الوصول، مباراتان أخريان، أنا في ظهركم، هيا بنا".

وأصبح منتخب ديوك فرنسا على بعد خطوتين فقط من التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، لكن عليه أولا تخطي عقبة المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، الذي أصبح أول فريق عربي وأفريقي يتأهل للمربع الذهبي لكأس العالم.

وستكون مباراة الأربعاء المقبل هي المباراة الرسمية الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان الفرنسي والمغربي في بطولة كبرى. وتواجه المنتخبان مرات قليلة جدا وكانت ودية فقط.

وقد كانت هناك خمس مواجهات فقط بين "الزرق" و"أسود الأطلس"، لم تكن أبدًا في مسابقة رسمية، وتميل الكفة لصالح منتخب الألوان الثلاثة: ثلاثة انتصارات، وتعادلان، فاز المغرب في أحدهما بركلات الترجيح.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)