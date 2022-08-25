كريم بنزيمة يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

توج الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس (25 أغسطس/ آب 2022) بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا خلال الموسم الماضي 2021/2022 باستفتاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).



ويأتي اختيار الفرنسي البالغ 34 عاماً كأفضل لاعب في القارة العجوز خلفاً للإيطالي جورجينيو الذي نالها العام الماضي بعد قيادة منتخب بلاده إلى لقب كأس أوروبا وفريقه تشيلسي الإنجليزي إلى لقب دوري الأبطال.

وبهذا التتويج الأوروبي يعزز بنزيمة حظوظه في نيل الجائزة الأهم وهي الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والمقرر منحها من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في 17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وتم الإعلان عن فوز بنزيمة الجائزة اليوم في حفل جوائز اليويفا على هامش قرعة الموسم الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا. كما توجت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة الإسباني اليوم الخميس بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في أوروبا خلال الموسم الماضي 2021/2022.

جوائز التدريب لأنشيلوتي وفيغمان

أما جوائز التدريب فذهبت للإيطالي كارلو أنشيلوتي والهولندية سارينا فيغمان. إذ توج المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل مدرب كرة قدم في أوروبا خلال موسم 2021/2022 باستفتاء اليويفا.

كذلك توجت الهولندية سارينا فيغمان، مدربة المنتخب الإنجليزي الفائز بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2022)، بجائزة أفضل مدربة كرة قدم نسائية في أوروبا خلال الموسم الماضي.

توج أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب في أوروبا للموسم الماضي.

كما توج المدرب الإيطالي الشهير أريغو ساكي بجائزة رئيس االيويفا، تكريمًا له على إنجازاته وإسهاماته في عالم كرة القدم على مدار عقود. وخلال مسيرته التدريبية، ترك ساكي أكثر من بصمة تدريبية سواء من خلال الألقاب التي أحرزها أو أساليبه الخططية. وقاد ساكي فريق ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي وبلقب دوري أبطال أوروبا في 1989 و1990.

كما قاد المنتخب الإيطالي لنهائي كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة قبل الخسارة أمام نظيره البرازيلي بركلات الترجيح.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن هذه الجوائز في حفل جوائز اليويفا على هامش قرعة الموسم الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

م.ع.ح/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)