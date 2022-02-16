كريغر وآداب المكالمات الهاتفية

تحليل: الطفل ريان ترك رسالة رواء لأهل بلدته وللعالم

"أخرجوني من هنا" كانت هذه رسالة التقطت بصوت الطفل المغربي ريان عبر كاميرا هاتف تم إيصالها إلى قعر البئر التي كان عالقا بها. وثمة رسالة أخرى قد تكون أبلغ ويتعين قراءتها مليّا مادام في الزمن فرص متبقية وقبل فوات الأوان.