 كريغر وآداب المكالمات الهاتفية | صنع في ألمانيا | DW | 16.02.2022

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صنع في ألمانيا

كريغر وآداب المكالمات الهاتفية

كيف ينبغي التصرف عندما تستقبل اتصالا هاتفيا؟ لماذا من المهم أن تبتسم أثناء المكالمة الهاتفية رغم أن الشخص الآخر لا يراك؟

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