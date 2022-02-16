كريغر وآداب المكالمات الهاتفية

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كيف ينبغي التصرف عندما تستقبل اتصالا هاتفيا؟ لماذا من المهم أن تبتسم أثناء المكالمة الهاتفية رغم أن الشخص الآخر لا يراك؟
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيعقد اجتماعا مشتركا مع عدد من قادة الدول الغربية لـ"تنسيق الجهود الدبلوماسية وكيفية الردع" حال حدث غزو روسي لأوكرانيا، حيث تواصل موسكو حشد قواتها "ويمكن أن يبدأ الغزو في أي وقت".
"أخرجوني من هنا" كانت هذه رسالة التقطت بصوت الطفل المغربي ريان عبر كاميرا هاتف تم إيصالها إلى قعر البئر التي كان عالقا بها. وثمة رسالة أخرى قد تكون أبلغ ويتعين قراءتها مليّا مادام في الزمن فرص متبقية وقبل فوات الأوان.
أوصت مؤسسة فحص الجودة الألمانية بتغيير بعض الإعدادات في تطبيق واتس أب الشهير، وذلك للحفاظ على الخصوصية. التغييرات تمنع الآخرين من إزعاجك ومراقبة ظهورك والتسبب بعض الأحيان في إحراجك.
قالت الخارجية الأمريكية إن عمليات الفحص والتدقيق الأمريكية للأفغان المعرضين للخطر مستمرة. وذلك بعد احتجاج لاجئين أفغان في الإمارات للمطالبة بإعادة توطينهم في أمريكا.
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