كريس هيبكنز يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أرديرن

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في نيوزيلاندا تم اختيار كريس هبكينز المسؤول السابق عن ملف مكافحة كوفيد-19 للحلول مكان رئيسة الوزراء المستقيلة جاسيندا أردرن، وأعلن هبكينز بأنه قادر على دفع الأمور إلى الأمام
أحيت نيوزيلندا بمراسيم وطنية ذكرى ضحايا الهجوم على مسجدي كرايستشيرش عام 2019 الذي أسفر عن مقتل 51 شخصاً وإصابة العشرات. وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن خلال المراسيم أن من "واجب" بلادها حماية مسلميها.
تتوالى بيانات النعي من زعماء العالم بوفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية. وأشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بدور الأمير الراحل في المصالحة بين ألمانيا وبريطانيا. وأعلنت عدة دول تنكيس أعلامها.
أعلنت ألمانيا تواصل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، رغم أن الأرقام المسجلة خلال اليومين الماضيين عادة ما تكون أقل، وعلى مستوى العالم بلغت مجموع الإصابات إلى اليوم أكثر من 216 مليون حالة.
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