كريس هيبكنز يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أرديرن

استمرار ارتفاع معدل حالات كورونا في ألمانيا والعالم

أعلنت ألمانيا تواصل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، رغم أن الأرقام المسجلة خلال اليومين الماضيين عادة ما تكون أقل، وعلى مستوى العالم بلغت مجموع الإصابات إلى اليوم أكثر من 216 مليون حالة.