 كريس هيبكنز يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أرديرن | DW الأخبار | DW | 21.01.2023

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DW الأخبار

كريس هيبكنز يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أرديرن

في نيوزيلاندا تم اختيار كريس هبكينز المسؤول السابق عن ملف مكافحة كوفيد-19 للحلول مكان رئيسة الوزراء المستقيلة جاسيندا أردرن، وأعلن هبكينز بأنه قادر على دفع الأمور إلى الأمام

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