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Kristie Pladson
صورة من: Björn Kietzmann/DW

كريستي بلادسون

مراسلة في شؤون الاقتصاد والأعمال ومحررة في التكنولوجيا والاقتصاد الألماني.

إيجاد الجانب الشخصي في كل قصة عمل.

بدأت كريستي العمل في DW كمراسلة مستقلة للأخبار العاجلة أثناء تفشي جائحة كورونا قبل الانضمام إلى فريق العمل كموظفة في عام 2020. عملت كمراسلة في بورصة فرانكفورت وكمذيعة لبرنامج أخبار الأعمال اليومي على DW. كما تنتج قصصًا عن الشؤون التجارية لوسائل التواصل الاجتماعي وتركز بشكل خاص على المساحات الرقمية مثل شركات التكنولوجيا الكبرى والعملات المشفرة. جاءت كريستي إلى DW بعد فترة تدريب في بلومبرغ نيوز، حيث غطت الأيام الأخيرة لماريو دراجي في البنك المركزي الأوروبي.

بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، سافرت كريستي حول ألمانيا، وأنتجت سلسلة بودكاست حائزة على جوائز حول كيفية تعامل الأشخاص والشركات مع قرار التخلص التدريجي من الغاز الروسي. وقد أخذتها تقاريرها من مناجم الفحم في ألمانيا إلى مزارع الكروم على طول نهر الراين في البلاد.

كريستي من بلدة صناعية صغيرة في الغرب الأوسط للولايات المتحدة وتعيش في ألمانيا منذ عام 2014.

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موضوعات من كريستي بلادسون

مطالب بالعمل أربعة أيام في الأسبوع في ألمانيا. هل يتحقق المطلب؟

ألمانيا تبدأ تجريب أربعة أيام عمل أسبوعياً.. فهل تنجح الخطة؟

ألمانيا تبدأ تجريب أربعة أيام عمل أسبوعياً.. فهل تنجح الخطة؟

بعد تجارب عالمية، تبدأ ألمانيا بدورها تجريب نظام أربعة أيام عمل أسبوعيا، بعد مؤشرات إبجابية في عدد من الدول.
اقتصاد١ فبراير ٢٠٢٤
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