كريستي بلادسون

بدأت كريستي العمل في DW كمراسلة مستقلة للأخبار العاجلة أثناء تفشي جائحة كورونا قبل الانضمام إلى فريق العمل كموظفة في عام 2020. عملت كمراسلة في بورصة فرانكفورت وكمذيعة لبرنامج أخبار الأعمال اليومي على DW. كما تنتج قصصًا عن الشؤون التجارية لوسائل التواصل الاجتماعي وتركز بشكل خاص على المساحات الرقمية مثل شركات التكنولوجيا الكبرى والعملات المشفرة. جاءت كريستي إلى DW بعد فترة تدريب في بلومبرغ نيوز، حيث غطت الأيام الأخيرة لماريو دراجي في البنك المركزي الأوروبي.

بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، سافرت كريستي حول ألمانيا، وأنتجت سلسلة بودكاست حائزة على جوائز حول كيفية تعامل الأشخاص والشركات مع قرار التخلص التدريجي من الغاز الروسي. وقد أخذتها تقاريرها من مناجم الفحم في ألمانيا إلى مزارع الكروم على طول نهر الراين في البلاد.

كريستي من بلدة صناعية صغيرة في الغرب الأوسط للولايات المتحدة وتعيش في ألمانيا منذ عام 2014.