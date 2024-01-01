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Kommentarbild PROVISORISCH | Kristina Reymann-Schneider
صورة من: DW

كريستينا رايمان - شنايدر

كاتبة ومحررة في القسم الثقافي تركز في عملها الصحفي على الألعاب الإلكترونية والثقافة الشعبية

بصفتها محررة ثقافية، تقدم تينا (كريستينا) ريمان شنايدر تقارير متعمقة عن ألعاب الفيديو والمعارض الحالية وظواهر الثقافة الشعبية لسنوات عديدة.

عندما دخل الإنترنت إلى المنازل الألمانية في نهاية تسعينات القرن الماضي، كانت كريستينا ريمان شنايدر تبلغ من العمر 16 عامًا وكانت متحمسة للعالم الجديد الملون الذي كان ينفتح هناك. صممت كريستينا العديد من مواقع الويب الخاصة بها، وكتبت النصوص ودفعت وحدات البكسل ذهابًا وإيابًا على شاشة أنبوبية قديمة.
وبعد سنوات تحولت الهواية إلى مهنة حقيقية. سبق ذلك دراسة تاريخ الفن والتاريخ في جامعة كولونيا لتصبح محررة عبر الإنترنت في موقع TH Cologne.

منذ تخرجها، عملت كريستينا ريمان شنايدر كصحفية مستقلة لدى العديد من محطات البث العامة، ومن بين أماكن أخرى، تعمل بالقسم الثقافي في دويتشه فيله.

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