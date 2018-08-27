كريستيانو رونالدو و"السيدة العجوز"...هل انتهى شهر العسل؟

بالنسبة للمدافع عن لقب الكالتشيو، فإن الأمور تسير على أفضل ما يرام. ففريق يوفينتوس تورين لكرة القدم فاز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها منذ انطلاق منافسات الدوري، آخرها أمام بارما بهدفين مقابل هدف يتيم.
في المقابل، الوضع بالنسبة للوافد الجديد كريستيانو رونالدو مختلف تماما. والعارف بطبيعة نفسية حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، يمكنه أن يتصور درجة التوتر التي قد تكون قد أصابت حامل قميص رقم 7، الذي يسعى دائما إلى التألق والتميز.
السبب في ذلك يعود إلى أن رونالدو لا زال وبعد المباريات الثلاث ينتظر هدفه الأول. والحقيقة أن الجميع في "السيدة العجوز" وأولهم الجمهور، ينتظر ذلك على أحر من الجمر، فكريستيانو رونالدو ليس كغيره من اللاعبين، ومن البديهي أن يمارس عليه ضغط إضافي مقارنة بلاعبين آخرين.
من جهته، سارع المدرب ماسيمليانو أليغري إلى الدفاع عن نجمه مشيرا إلى الفارق بين الكرة الإيطالية والإسبانية، باعتبار أن الأولى "أصعب" بكثير. وتابع أليغري أن كريستيانو رونالدو "لم يسعفه الحظ"، وتابع: "لكن وبعد فترة الاستراحة من المباريات الدولية سوف يستعيد حتما لياقته وتألقه. أنا متيقن تماما، من أن فترته الذهبية لهذا الموسم ستنطلق قريبا".
"رونولدو" عوض رونالدو!
في المقابل، كان للصحافة كلام آخر: "لا غازيتا ديلو سبورت" طرحت العديد من الأسئلة: "لماذا لم يحرز كريستيانو ولو هدفا وحدا؟ ...الذاكرة احتفظت (من مباراة بارما) سوى بضربة رأسية جميلة في الشوط الثاني. وهذا قليل جدا من شخص مثله. إنه يبحث عن هدف بكل إصرار، لكنه لم يصل إلى مبتغاه".
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
قبل أن يصبح أباً، كانت ذراعا لاعب خط وسط المنتخب الألماني، توني كروس، منطقة خالية من الوشم. غير أن نجم ريال مدريد قد غير ذلك عقب ولادة طفليه ليون وإيميلي، إذ حصل على وشم يصور وجه ابنه ليون مع تاريخ ميلاده واسمه على ذراعه اليسرى، في حين وشم اسم إيميلي وميلادها على ذراعه اليمنى. ربما لتذكيره في حال نسي أسماء أطفاله؟!
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
ديفيد بيكهام، نجم المنتخب البريطاني السابق وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجيلوس غالاكسي الأمريكي، وشم أسماء أطفاله على جسده إضافة إلى صورة زوجته فيكتوريا، فضلاً عن وشوم أخرى تمثل يسوع والملائكة، واقتباس جميل من الإنجيل: "أنا ملك لحبيبي، وحبيبي لي".
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
قبل ثلاث سنوات، قام مهاجم باريس سان جيرمان، زلاتان إبراهيموفيتش، بالكشف عن الوشوم التي تغطي جسده بأسماء 50 شخصاً يتضورون جوعاً، يمثلون 805 مليون شخصاً يعانون من نقص التغذية حول العالم. خلع النجم السويدي قميصه ليكشف عن هذه "الغابة" من الوشوم بعد أن سجل هدفاً.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
بالإضافة إلى المقاطع النصية الطويلة، يتضمن أحد وشوم مدافع ناي بايرن ميونخ جيروم بواتينغ، رمزاً من عالم كرة القدم، حيث وشم صورة لكأس العالم على عضلة ساقه اليمنى، وذلك بعد فوز ألمانيا بكأس العالم عام 2014. وما يزال هنالك متسع لكأس العالم 2018 أيضاً.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
نجم بوروسيا دورتموند المصاب ماركو رويس لاعب محب أيضاً، غير أنه لا يجد الوشوم طريقة مناسبة لعرض محبته. فعلى عكس لاعبي كرة القدم الآخرين، اختار ألا يوشم صور أو أسماء لوالدته أو زوجته أو أطفاله. ببساطة، لدى رويس وشم باسمه وتاريخ ميلاده على أسفل ذراعه اليسرى.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
جميعاً نعلم مدى جرأة نجم برشلونة، ليونيل ميسي، عندما يتعلق الأمر بكرة القدم. لكن ما لا نعلمه أنه يتمتع بالجرأة ذاتها في اختياره الوشوم، إذ وشم النجم الأرجنتيني أحمر شفاه على جسده تحت منطقة الحزام.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
قبل ذلك، تسبب ميسي بضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بوشم الجورب: وشم في العام الماضي أسفل ساقه اليسرى باللون الأسود في محاولة فاشلة لإخفاء وشم سابق.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
يحب حارس نادي كولونيا الألماني تيمو هورن أن يكون وشمه كبيراً وذا مغزى ديني. هذا الوشم، الذي يمثل نص المعمودية، قام به فنان الوشم المفضل لديه أوسكار بوغ، الذي عرف بشعبية كبيرة بين نجوم كرة القدم، حيث اعتاد السفر لمسافات طويلة لرسم الوشوم على أجسادهم.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
مستحضرات البشرة وكريمات وعطور باهظة الثمن من مجموعته الخاصة: هذا كل ما يسمح به نجم نادي ريال مدريد ومنتخب والبرتغال، كريستيانو رونالدو، بأن يلمس جلده. رونالدو يخلع قميصه على الإغلب لإظهار عضلاته، لا لإظهار وشومه غير الموجودة أساساً.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
هذا هو الرجل الذي يقوم برسم وشوم لاعبي الدوري الألماني وغيرهم أيضاً. قال أوسكار (دافنشي) بوغ إنه يحب جمع لاعبي كرة القدم كزبائن، كمحبة نجوم كرة القدم لجمع الجوائز والكؤوس. إلى جانبه في هذه الصورة يجلس أحد أبرز زبائنه، مهاجم منتخب ألمانيا ومانشستر سيتي ليروي ساني. ميلاني سانت/ ريم ضوا
في المقابل، كانت صحيفة "كوريره ديلو سبورت" أكثر قسوة، إذ أطلقت على اللاعب اسم "رونولدو" „RoNULLdo" عوض رونالدو، و"Null" تعني صفر. وكتبت الصحيفة "270 دقيقة عمل لم تكف. الظاهرة تركد، تتوتر، تحاول تصيّد الفرص في كل مكان، وتفقد (في النهاية) الكرات". وحسب الصحيفة المشكل لا يكمن في الأهداف، وإنما في كريستيانو نفسه "المتوتر والسبب لا يعود إلى موناكو فقط". وذلك إشارة إلى جائزة أفضل لاعب في أوروبا والتي منحت في المدينة الساحلية الفرنسية إلى زميله السابق لوكا مودريتش.
في المقابل، فسّرت "توتو سبورت" صيام رونالدو عن التهديف وبكل بساطة بكونه لم يصل بعد إلى مستواه المطلوب، رغم أنه "يتحرك بذكاء ويحارب بذكاء، لكن مستواه في الضربات الحاسمة بعيد كل البعد عن مستواه الحقيقي".
ينجح الابن فيما فشل فيه الأب
ومن طرائف القدر، أنه وفي هذا الوقت بالذات ينجح كريستيانو رونالدو جونيور في التفوق على والده مسجلا أربعة أهداف مع ناديه الإيطالي الايطالي وهو نفس نادي ابيه. وبطبيعة الحال، التقطت الصحافة الإيطالية الخبر وجعلته مناسبة إضافية للعزف على هذا الوتر.
يذكر أنه مع انتقال الأب هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني الى بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة، انضم نجله الأكبر المولود في حزيران/يونيو 2010، الى مركز الإعداد الخاص بالفريق الإيطالي.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، خاض فريق يوفنتوس لما دون تسعة أعوام، مباراة السبت ضد لوشنتو، انتهت بفوز الأول 5-1، منها أربعة أهداف سجلها البرتغالي الصغير الذي يرتدي كما والده، القميص رقم 7.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
خروج بالدموع
خرج النجم المصري محمد صلاح مصاباً في كتفه بعد نصف ساعة من انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بين فريقه ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب السبت (26أيار/ مايو 2018) في كييف. وسقط صلاح على أرض الملعب بعد احتكاك مع قائد الريال سيرجيو راموس. وبرغم دخول الجهاز الطبي لإسعافه، إلا أنه خرج باكياً بعد ثوان قليلة.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
محمد صلاح مع ليفربول ضد روما
سجل محمد صلاح، الذي انضم إلى ليفربول قادما من روما، أربعة وأربعين هدفا في مسابقات هذا الموسم ليقود ناديه بلا هوادة إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. السبت (26 أيار/ مايو 2018) محمد صلاح وفريقه ليفربول سيواجه نادي ريال مدريد ونجمه رونالدو في نهائي دوري الأبطال.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
محمد صلاح من نصر إلى نصر
من نصر الى نصر يتقدم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح خطوة أخرى بانتخابه أفضل لاعب في انكلترا هذا الموسم. وقد وُصف بأن "كلّ كرة يلمسها تبدو أنها تسكن الشباك"، وبالفعل فقد سجل صلاح 44 هدفا في كل مسابقات هذا الموسم.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
من لا يحب صلاح؟
تعشقه الجماهير في ملعب آنفيلد، ويسمونه "مو صالا" وألفوا له أناشيد يتغنون فيها بسرعته ومهارته وحتى الأطفال في ليفربول يرسمونه في كراساتهم. وهناك من يرسم لحية على وجهه ويرتدي باروكة تشبه شعر صلاح. ويقول عنه الألماني ماركوس شتاينهوفر، زميله السابق في بازل السويسري: "لا يملك المرء إلا أن يحب صلاح". ويضيف حسبما نقلت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية" "مو بشوش بطبعه وراسخ ومتواضع".
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
سويسرا جعلت الحلم ممكنا
لو ظل صلاح في مصر لبقي كعشرات المواهب المصرية الأخرى التي لم تتخط شهرتها إفريقيا والعالم العربي. لكن القدر كتب له طريقا آخر. فبعد تألقه مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد لندن تعاقد معه بازل في موسم 2013/2012، ففاز معه بالدوري وبلقب أفضل لاعب في سويسرا، ليرحل إلى تشيلسي الإنجليزي في شتاء 2014. لكنه لم يجد الفرصة لدى مورينيو فذهب في شتاء 2015 على سبيل الإعارة لفيورنتينا الإيطالي.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
إيطاليا طريق العودة لإنجلترا
حلم البرمييرليغ بقي مع صلاح، الذي تألق في فيورنتينا، ليصبح معشوق الجماهير، غير أنه فضل بعدها التعاقد مع روما في صيف 2015. وبقى به موسمين وظهر بقوة كهداف وصانع أهداف. حيث سجل في الدوري 29 هدفا خلال 65 مباراة خاضها بقميص "ذئاب" العاصمة الإيطالية. ثم تعاقد معه ليفربول في يونيو/ حزيران 2017 مقابل 42 مليون يورو، بناء على رغبة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي كان يريد إعطاء خط هجومه المزيد من السرعة.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
لا يحتاجه ليفربول؟
كانت صفقة صلاح حينها ثاني أغلى صفقة في تاريخ ليفربول وبسببها لام البعض المدرب كلوب، مثلما فعل الناقد الرياضي ماكسيمليان شميكل، الذي كتب بموقع "غول" بالألمانية إن صلاح لاعب رائع غير أن التعاقد معه "لا فائدة منه نظرا لوجود كوتينيو ومانيه وفيرمينو، ثم إن مشكلة ليفربول في الدفاع وليس الهجوم". ولا نعلم إن كان صلاح قد قرأ كلام شميكل أو غيره من منتقدي الصفقة إلا أن رده على المشككين جاء سريعا وبقوة.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
البداية من ميونيخ
كانت بطولة "كأس أودي" الودية في ميونيخ الظهور الرسمي الأول لصلاح بقميص ليفربول، لكن باللون الأبيض. حيث نجح الوافد الجديد في تشكيل خطورة على مرمى بايرن ميونيخ في عقر داره وسجل الهدف الثاني في اللقاء، الذي انتهى بفوز ليفربول على الفريق البافاري 3- صفر في أول أغسطس/ آب 2017. ولتشهد عاصمة بافاريا ميلاد النجم المصري مع ليفربول.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
يورغن كلوب يمنحه الحرية
في روما كان المدرب سباليتي يمدح صلاح يوما وينتقده يوماً آخر، لكن يورغن كلوب، وهو من أقرب المدربين لقلوب اللاعبين في الأندية التي دربها، فَهم صلاح جيدا ومنحه الحرية في التحرك في الجناح الأيمن، ليظهر النجم الشاب وكأنه تخلص من قيود كانت تكبل ساقيه وتمنعه من إظهار مهاراته الفطرية في الجري والمراوغة. لقد فك كلوب أغلاله. ويقول المدرب الألماني: "صلاح مهم لنا حتى لو لم يسجل لأننا نبني خططنا عليه".
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
ملك مصري يركض عبر الجناح
يقول الألماني ماركوس شتاينهوفر زميله السابق في بازل "في موقف رجل لرجل يكون صلاح سريعا بشكل لا يصدق.. وارتكاب أخطاء ضده هو غالبا الإمكانية الوحيدة (لإيقافه) لكن لا يمكن أن يفعل معه لاعب ذلك الأمر 100 مرة في مباراة واحدة". ويغني له جماهير ليفربول "مو صلاح .. ملك مصري.. يركض عبر الجناح.." وقال عنه محمد أبوتريكه إن صلاح حرم مصر من ميدالية أوليمبية في سباقات الجري، بسبب اختياره أن يصبح لاعب كرة قدم.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
التعاون بدلا من التنافس
في أول مباراة له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، في 12 أغسطس/ آب 2017، نجح صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة انتهت بالتعادل مع واتفورد 3-3. وبقي على هذا الأمر يسجل ويصنع في كل مباراة تقريبا بالتعاون مع تشمبرلين وفيرمينو ومانيه وكوتينيو، قبل أن يرحل الأخير إلى برشلونة. ووصلت أهدافه في البرميير ليغ 32 هدفاً، كما صنع أكثر من 10 أهداف لزملائه، الذين يشكل معهم ثنائيات رائعة.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
الصراع مع هاري كين
ظل صلاح حتى بداية مارس/ آذار 2018 يتبادل مع هاري كين، نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، اعتلاء صدارة هدافي البرمييرليغ قبل أن يحسم صلاح المسألة في الجولات التالية، حيث نجح في تسجيل 32 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.
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محمد صلاح.. هل تلقى رحلة الصعود الفريدة نهاية حزينة؟
ملك إفريقيا ورئيساً لمصر!
كان موسم 2017/ 2018 عام السعد على صلاح ومنتخب مصر. فقد قاده صلاح في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، للصعود لكأس العالم لأول مرة منذ 1990. كما توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، متفوقا على مانيه وأوباميانغ. وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنه عند فرز بطاقات الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في مارس/ آذار 2018، تم العثور على أكثر من مليون بطاقة كتب الناخبون عليها اسم محمد صلاح كخيار لهم. صلاح شرارة.
الكاتب: صلاح شرارة