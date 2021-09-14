كريستيانو رونالدو: صنعت التاريخ هنا وأريد تكرار ذلك

كرر البرتغالي كريستيانو رونالدو رغبته في صنع التاريخ مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بعدما ساعد الهدف الذي سجله في الدقائق الأخيرة فريقه في التغلب على فياريال 2 / 1 أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
ومنح الهدف الذي سجله باكو ألكاسير تقدم مستحق لفياريال في ملعب أولد ترافورد ثم سجل أليكس تيليس هدف التعادل لمانشستر يونايتد قبل أن يسجل رونالدو هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وبالهدف الذي سجله في الدقائق الأخيرة، أصبح رونالدو أول لاعب لمانشستر يونايتد يسجل هدفاً في الدقائق الأخيرة من المباراة في دوري أبطال أوروبا منذ أن فعل هذا مروان فيلايني في تشرين ثان/نوفمبر .2018
وأعرب رونالدو، الذي تخطى الرقم القياسي لزميله السابق بريال مدريد إيكر كاسياس ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما شارك في مباراته رقم 178، عن سعادته بالعودة لمانشستر.
وقال رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات والفائز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد في 2008، لشبكة "بي.تي.سبورت" :" كل شيء مفتوح، ونعتقد أن بإمكاننا العبور (من دور المجوعات)"، وأضاف :" لهذا السبب عدت، لأنني أفتقد النادي، صنعت التاريخ هنا وأريد أن أفعل هذا مجدداً".
وأكد :"يجب أن أقول شكراً.. الشكر ليس مني فقط ولكن من الفريق ككل لدفع الفريق للأمام هذا الموسم حتى الآن".
وأصبح رونالد ثاني أكبر لاعبي مانشستر يونايتد يسجل أهدافاً في ملعب الفريق بدوري أبطال أوروبا (36 عاما و236 يوما) بعد بريان روبسون (36 عاماً و282 يوماً) أمام جالطة سراي في 1993.
وهذا الفوز منح أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط له في المجموعة السادسة وذلك بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام يانغ بويز.
ومن المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد في المباراة المقبلة بدوري أبطال أوروبا مع فريق أتالانتا الإيطالي، متصدر المجموعة، يوم 20 تشرين أول/أكتوبر المقبل.
ع.ح./ا.ف (د ب أ)
-
الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
قبل أن يصبح أباً، كانت ذراعا لاعب خط وسط المنتخب الألماني، توني كروس، منطقة خالية من الوشم. غير أن نجم ريال مدريد قد غير ذلك عقب ولادة طفليه ليون وإيميلي، إذ حصل على وشم يصور وجه ابنه ليون مع تاريخ ميلاده واسمه على ذراعه اليسرى، في حين وشم اسم إيميلي وميلادها على ذراعه اليمنى. ربما لتذكيره في حال نسي أسماء أطفاله؟!
-
الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
ديفيد بيكهام، نجم المنتخب البريطاني السابق وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجيلوس غالاكسي الأمريكي، وشم أسماء أطفاله على جسده إضافة إلى صورة زوجته فيكتوريا، فضلاً عن وشوم أخرى تمثل يسوع والملائكة، واقتباس جميل من الإنجيل: "أنا ملك لحبيبي، وحبيبي لي".
-
الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
قبل ثلاث سنوات، قام مهاجم باريس سان جيرمان، زلاتان إبراهيموفيتش، بالكشف عن الوشوم التي تغطي جسده بأسماء 50 شخصاً يتضورون جوعاً، يمثلون 805 مليون شخصاً يعانون من نقص التغذية حول العالم. خلع النجم السويدي قميصه ليكشف عن هذه "الغابة" من الوشوم بعد أن سجل هدفاً.
-
الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
بالإضافة إلى المقاطع النصية الطويلة، يتضمن أحد وشوم مدافع ناي بايرن ميونخ جيروم بواتينغ، رمزاً من عالم كرة القدم، حيث وشم صورة لكأس العالم على عضلة ساقه اليمنى، وذلك بعد فوز ألمانيا بكأس العالم عام 2014. وما يزال هنالك متسع لكأس العالم 2018 أيضاً.
-
الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
نجم بوروسيا دورتموند المصاب ماركو رويس لاعب محب أيضاً، غير أنه لا يجد الوشوم طريقة مناسبة لعرض محبته. فعلى عكس لاعبي كرة القدم الآخرين، اختار ألا يوشم صور أو أسماء لوالدته أو زوجته أو أطفاله. ببساطة، لدى رويس وشم باسمه وتاريخ ميلاده على أسفل ذراعه اليسرى.
-
الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
جميعاً نعلم مدى جرأة نجم برشلونة، ليونيل ميسي، عندما يتعلق الأمر بكرة القدم. لكن ما لا نعلمه أنه يتمتع بالجرأة ذاتها في اختياره الوشوم، إذ وشم النجم الأرجنتيني أحمر شفاه على جسده تحت منطقة الحزام.
-
الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
قبل ذلك، تسبب ميسي بضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بوشم الجورب: وشم في العام الماضي أسفل ساقه اليسرى باللون الأسود في محاولة فاشلة لإخفاء وشم سابق.
-
الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
يحب حارس نادي كولونيا الألماني تيمو هورن أن يكون وشمه كبيراً وذا مغزى ديني. هذا الوشم، الذي يمثل نص المعمودية، قام به فنان الوشم المفضل لديه أوسكار بوغ، الذي عرف بشعبية كبيرة بين نجوم كرة القدم، حيث اعتاد السفر لمسافات طويلة لرسم الوشوم على أجسادهم.
-
الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
مستحضرات البشرة وكريمات وعطور باهظة الثمن من مجموعته الخاصة: هذا كل ما يسمح به نجم نادي ريال مدريد ومنتخب والبرتغال، كريستيانو رونالدو، بأن يلمس جلده. رونالدو يخلع قميصه على الإغلب لإظهار عضلاته، لا لإظهار وشومه غير الموجودة أساساً.
-
الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
هذا هو الرجل الذي يقوم برسم وشوم لاعبي الدوري الألماني وغيرهم أيضاً. قال أوسكار (دافنشي) بوغ إنه يحب جمع لاعبي كرة القدم كزبائن، كمحبة نجوم كرة القدم لجمع الجوائز والكؤوس. إلى جانبه في هذه الصورة يجلس أحد أبرز زبائنه، مهاجم منتخب ألمانيا ومانشستر سيتي ليروي ساني. ميلاني سانت/ ريم ضوا