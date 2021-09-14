كريستيانو رونالدو: صنعت التاريخ هنا وأريد تكرار ذلك

كرر البرتغالي كريستيانو رونالدو رغبته في صنع التاريخ مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بعدما ساعد الهدف الذي سجله في الدقائق الأخيرة فريقه في التغلب على فياريال 2 / 1 أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ومنح الهدف الذي سجله باكو ألكاسير تقدم مستحق لفياريال في ملعب أولد ترافورد ثم سجل أليكس تيليس هدف التعادل لمانشستر يونايتد قبل أن يسجل رونالدو هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبالهدف الذي سجله في الدقائق الأخيرة، أصبح رونالدو أول لاعب لمانشستر يونايتد يسجل هدفاً في الدقائق الأخيرة من المباراة في دوري أبطال أوروبا منذ أن فعل هذا مروان فيلايني في تشرين ثان/نوفمبر .2018

وأعرب رونالدو، الذي تخطى الرقم القياسي لزميله السابق بريال مدريد إيكر كاسياس ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما شارك في مباراته رقم 178، عن سعادته بالعودة لمانشستر.

وقال رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات والفائز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد في 2008، لشبكة "بي.تي.سبورت" :" كل شيء مفتوح، ونعتقد أن بإمكاننا العبور (من دور المجوعات)"، وأضاف :" لهذا السبب عدت، لأنني أفتقد النادي، صنعت التاريخ هنا وأريد أن أفعل هذا مجدداً".

وأكد :"يجب أن أقول شكراً.. الشكر ليس مني فقط ولكن من الفريق ككل لدفع الفريق للأمام هذا الموسم حتى الآن".

وأصبح رونالد ثاني أكبر لاعبي مانشستر يونايتد يسجل أهدافاً في ملعب الفريق بدوري أبطال أوروبا (36 عاما و236 يوما) بعد بريان روبسون (36 عاماً و282 يوماً) أمام جالطة سراي في 1993.

وهذا الفوز منح أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط له في المجموعة السادسة وذلك بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام يانغ بويز.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد في المباراة المقبلة بدوري أبطال أوروبا مع فريق أتالانتا الإيطالي، متصدر المجموعة، يوم 20 تشرين أول/أكتوبر المقبل.

ع.ح./ا.ف (د ب أ)