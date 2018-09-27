كريستيانو رونالدو..من هداف إلى صانع أهداف

يعود فضل كبير لنجم ريال مدريد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو في فوز "السيدة العجوز" على نادي نابولي الذي كان في الأصل متقدما بهدف دون رد، لكنه أنهى مواجهته لملك الدوري الإيطالي بهزيمة بلغت ثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم، ضمن منافسات المرحلة السابعة للدوري الإيطالي الممتاز.

المباراة التي اعتبرها ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أنها من أفضل مباريات رونالدو في هذا الموسم، تقمص فيها الأخير دورا جديدا، لم يكن في حسبان مشجعي اليوفي. شعار رونالدو في هذه المباراة كان مفاده، إذا كان من الصعب إحراز الأهداف فيجب صناعتها!

مشاهدة الفيديو 00:59 بث مباشر الآن 00:59 دقيقة شارك حسناء أمريكية تتهم رونالدو باغتصابها إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/35g2J حسناء أمريكية تتهم رونالدو باغتصابها

وهكذا ساهم رونالدو في الأهداف الثلاثة، عبر تمريرتين لماندوكيتش ترجمهما لاعب بايرن السابق على الفور إلى هدفين (26/49). لختم بتمريرة مصيرية ثالثة إلى ليوناردو بونوتشي الذي أداع الكرة الشباك مع اقتراب نهاية المباراة (76).

الصحافة الإيطالية، خاصة أمام صيام رونالدو على التهديف، شككت طويلا في قدرة رونالدو على إحراز ذات الكم من الأهداف كما كان الشأن مع الملكي الأبيض. غير أنه اليوم عادت لتحتفل بصانع الأهداف مقرّةً أنه وإن "لم يهز الشباك إلا أن جميع الأهداف الثلاثة حملت توقيعه"، كما كتبت صحيفة توتوسبورت المختصة. من جهتها، أكدت كوريرو ديلو سبورت ما قاله المدير الفني لليوفي في السابق، بأن المباراة "كانت الأفضل" لرونالدو إلى غاية اللحظة في إيطاليا، مضيفة أنه "نجم خالص". أما غازيتا ديلو سبورت فاحتفلت بلاعب "بمستوى كان ينقص الدوري الإيطالي. فقد قاد يوفينتوس في مرحلة عصيبة من المباراة".

اتهامات بالاغتصاب

الملفت أن المباراة التي أجريت السبت الماضي، أقيمت غداة الاتهامات المدوية التي وجههتا امرأة أمريكية رسمية إلى رونالدو مدعية أنه قام باغتصابها. ويوم الجمعة الماضية فتحت سلطات نيفيدا الأمريكية تحقيقا رسميا حول القضية. وقد تمّ نشر مضمون الدعوى على الانترنت.

وفي محضر القضية تتهم كاثرين مايورغا اللاعب البرتغالي ومحاميه بالضغط عليها لقبول مبلغ 370 ألف دولار في عام 2010 مقابل التكتم على تفاصيل الجريمة التي تقول المشتكية إنها وقعت ليلة 12/13 من يونيو/حزيران في أحد الفنادق الفاخرة في لاس فيغاس.

وهذه الاتهامات غير جديدة، لكن الجديد وجود تحقيق رسمي حول ذلك من قبل السلطات الأمريكية. وسبق لهيئة دفاع رونالدو أن شددت على أن العلاقة الجنسية التي جمعت بين الاثنين كانت رضائية من قبل الطرفين.

و.ب